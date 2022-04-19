Четыре мотивации, согласно которым чтение ребенку более чем необходимо

Ни для кого не секрет, что читать не только интересно, но и крайне полезно для развития. Дети, которым регулярно читают, имеют богатый словарный запас, а также демонстрируют высокие академические показатели. Вот четыре мотивации, согласно которым необходимо чаще читать своим детям:

способствует трудным разговорам;

Бывает непросто понять, как говорить с ребенком на сложные темы, но совместное чтение книг может стать отличным способом облегчить эти разговоры. Во время чтения пользуйтесь возможностью задать ребенку вопросы по сюжету и узнать его точку зрения на происходящее. Это поможет лучше понять, как он понимает мир и что думает и чувствует по поводу определенных вопросов.

развивает эмпатию;

Чтение книг учит детей сопереживанию и пониманию, помогает им видеть вещи с точки зрения другого человека и понимать чужие чувства. Например, если ребенок прочитает книгу о персонаже, который переживает потерю домашнего животного, он будет ему сопереживать. Это поможет развить сочувствие и понимание других людей.

Чтение способствует развитию личности. Читая о разных героях и их опыте, у детей начинают формироваться собственные ценности и убеждения, появляется ощущение уверенности в том, кто они есть.

помогает справляться с большими эмоциями;

Исследования показали, что чтение действительно может помочь детям справляться со своими эмоциями здоровым образом. Когда мы читаем замечательные истории, наш мозг выделяет химические вещества, которые помогают успокоить нервную систему. Это может оказать положительное влияние на детей, помогая им чувствовать себя более расслабленными и менее напряженными. Наблюдая, как книжные герои справляются со своими эмоциями конструктивным способом, дети могут научиться делать то же самое.

укрепляет вашу связь.

Один из лучших способов сблизиться с детьми - это совместное чтение. Книги предоставляют уникальную возможность для физического прикосновения и взаимодействия, когда мы прижимаемся друг к другу и переворачиваем страницы. Они также помогают ассоциировать книги с любовью и качественным временем. Кроме того, совместное чтение дает возможность смоделировать для детей позитивное поведение и отношение. Можно разделить радость открытий, вместе посмеяться над глупыми шутками и обсудить новые идеи в безопасной и благоприятной обстановке.