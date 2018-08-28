«Первоклассные» проблемы

Прошло два месяца с того торжественного дня, когда эйфория сопричастия к «взрослой» жизни захлёстывала первоклассников на первой школьной линейке. Букеты, подаренные первой учительнице, завяли, улыбки заметно потускнели под влиянием реальности школьной жизни. Мы-то с вами знали, что будет всё непросто. Новости СМИ2

Но такая «соломка» помогает всего в 10%. Есть такая категория детей - с научным складом ума, мы их называем «ботаниками». Только такие дети переносят адаптационный период в школе почти без проблем. Но сколько таких ребят в одном классе? Один? Два? Остальные дружно демонстрируют полный набор адаптационных проблем. Каков он, этот набор?

- повышенная утомляемость;

- ухудшение аппетита;

- раздражительность;

- слезливость;

- резкие перепады настроения;

- серьёзные проблемы с концентрацией;

- проблемы с осанкой (ребенок «вдруг» начинает сутулиться).

Конечно, перечень далеко не весь, и кто-то из родителей может вполне его дополнить. Но всю совокупность проблем можно выразить всего одним словом: НЕЖЕЛАНИЕ. В ребенке постепенно накапливается нежелание ходить в школу, он сопротивляется столь сильно изменившимся условиям жизни, и он борется с этим, как может. Что делать?

А причём здесь удовольствие?

Педагоги и психологи в один голос советуют организовать четкий режим жизни и правильное питание одноклассника. Якобы, это действенное средство помощи в адаптации. Но скажите мне, дорогие коллеги-родители, кому этот совет помог? Мне с моей первоклашкой не помог, и не встречала я никого, кому бы он помог. Далее: психологи настоятельно рекомендуют заменить просмотр телевизора и игру на компьютере после школы дневным сном. Вроде бы логично.

Но что мы имеем на самом деле? Мало того, что ребенка нагрузили наитруднейшими школьными заданиями, так еще и привычного, любимого дела лишили. Под предлогом блага для здоровья. Скажите честно, если бы с вами, взрослыми, так обошлись, что бы вы сделали?

Когда я это поняла, то нашла ключ к решению проблемы адаптации своей первоклассницы. Оно заключается в слове «удовольствие». Именно так! Все дело в том, что мы охотно делаем только то, от чего получаем удовольствие, и особенно это относится к детям. Когда ребенок идет в первый класс, то все родители сознательно или подсознательно начинают паниковать. Они боятся, что малыш не справится, и лишают его всех привычных удовольствий. Надо соответствовать, надо добиваться хороших отметок, надо усваивать все предметы. Надо-надо-надо! А кому надо? Родителям и учителям. Детям – не надо. Они не понимают еще, зачем это надо.

Но они отлично понимают, что такое удовольствие. И я сделала все, чтобы научить свою дочь получать удовольствие от учебного процесса, вообще выбросив из головы это отвратительное слово «надо».

Как это работает, и чего делать не надо?

Начнем с того, чего делать не надо: не нанимайте репетиторов. Это не решает проблему, а увеличивает психологическую нагрузку – такой своеобразный пресс под названием «В жизни нет ничего, кроме школы». Вы сами должны стать репетитором, который никогда не говорит слова «надо», но учит ребенка получать удовольствие от умственной деятельности, от того, что он умеет ставить цель, и достигать её. От того, что он по-настоящему умен.

Вы скажете, что это возможно только для одарённого ребенка? Это не так. У моей дочери была дисграфия, с которой не смогли справиться логопеды, после чего я отказалась от их услуг, и сама стала репетитором для своей дочери. Я поняла: если буду учить свою дочь ради того, чтобы ее учитель похвалил, «ради школы», то у меня ничего не получится. И тогда я стала учить ее ради нее самой. У нас получилось, потому что мы работали с ней вместе, и потому, что я научила ее получать удовольствие от учёбы. Теперь она учиться полностью самостоятельно.

Не лишайте своего ребенка привычных удовольствий – это второе важное условие. Потому что со стороны все выглядит так, как будто его наказали за то, что он пошёл в школу. Пускай будет не всё так мрачно. Как бы ни хотели психологи уложить ребёнка спать днем, он не заснет. Хочет смотреть телевизор – пускай смотрит, но конечно, не долго. Главная задача – создавать для него хорошее настроение, и поддерживать его в процессе выполнения домашнего задания.