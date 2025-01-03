Расстройство пищевого поведения у детей

В современной культуре распространены такие явления, как нездоровое питание и недостаток физической активности. Этому подвержены и дети. Эксперты утверждают, что современные дети – это первое поколение, которое имеет более слабое здоровье, чем их родители.

Более того, когда нездоровое питание совмещается с сидячим образом жизни и особенностями нашей культуры, в которой эталоном является худое тело, все это приводит к расстройствам пищевого поведения. Согласно статистике, ими страдают 23 % современных девочек и 6 % мальчиков. Поэтому расстройства пищевого поведения представляют опасность для молодого поколения. К счастью, родители в силах их предотвратить, но для этого необходимо вмешаться как можно раньше. Вмешательство в юношеском возрасте, когда дети отстаивают право на самостоятельность, менее эффективно.

Что можно сделать, чтобы предотвратить расстройства пищевого поведения у ребенка? Прежде всего, помогите ему развить здоровое тело и здоровое отношение к нему.

1. Помогите ребенку сформировать правильное отношение к своему телу

Следует любить свое тело, независимо от того, что вы видите в зеркале. Но под влиянием современной культуры у многих из нас возникает навязчивая идея быть худым. Мы сильно осуждаем себя за несоответствие этому идеальному образу. Поэтому, когда мы видим, как ребенок начинает набирать вес, включается все наше самоосуждение, и мы проецируем его на ребенка, беспокоясь, что он будет всю жизнь бороться с лишним весом. К сожалению, дети перенимают наши страхи и делают вывод, что с ними что-то не так. Родителям следует развить более здоровое отношение к собственному телу, чтобы не передавать чувство стыда и неполноценности своим детям.

2. Объясните ребенку, как средства массовой информации пропагандируют идеальный образ тела, не имеющий ничего общего с реальностью

Объясните, что изображения моделей на обложках глянцевых журналов всегда обработаны в «Фотошопе» и попросту нереалистичны. Расскажите, как современная индустрия красоты устанавливает нереалистичные стандарты красоты, на которые впоследствии начинают ориентироваться люди. Поговорите с ребенком о том, что красивая внешность сама по себе еще не делает человека счастливым.

3. Покажите ребенку пример хорошего питания

Признайте, что ребенок во всем берет пример с вас. Если вы пьете газированные напитки, ваши дети тоже будут это делать. Если вы предпочитаете погрызть морковку, а не чипсы, чтобы перекусить, ваши дети тоже будут это делать. Все ваши плохие и хорошие привычки дети перенимают у вас. Хотите ли вы изменить своего ребенка и защитить его от плохих привычек? Измените свои привычки. Здоровье, хороший жизненный тонус и внешний вид станут вам дополнительной наградой вдобавок к хорошим привычкам ваших детей.

4. Не говорите о диетах

Не придерживайтесь никаких диет, просто употребляйте здоровую пищу. Сделайте физические упражнения постоянной частью повседневной жизни в вашей семье. Исследования показывают, что диеты не дают необходимого результата, а только приводят впоследствии к объеданию. Кроме того, диеты могут изменять химический состав организма, из-за чего человек может снова набирать вес, а сбросить его в следующий раз будет гораздо сложнее. Только постоянное здоровое питание и физическая активность помогает сохранять оптимальный вес тела.

Если вы хотите научить ребенка самоконтролю, начните с того, что научите его прислушиваться к собственному телу. Голоден ли он или много ест просто по привычке? Если ребенок просит у вас сладости, вместо того, чтобы говорить «нет», скажите ребенку, что вы купите ему их в следующий раз: «Кондитерская будет здесь всегда. Мы будем приходить сюда в особых случаях, а не каждый день». Как показывают исследования, такой подход учит ребенка принимать более взвешенные решения, в то время как простой отказ приводит к тому, что ребенок испытывает сильное желание получить сладости и, как следствие, переедает, когда вы покупаете ему их.

5. Не насмехайтесь над ребенком, если он набрал лишний вес – этим вы задеваете его самооценку

Вместо этого приучите его к регулярной физической активности и уменьшите количество сахара в его рационе. Если вы решите, что ребенку следует сбросить вес, специального рациона должны придерживаться все члены семьи. Изменение привычек в питании всем дается с трудом, поэтому не следует ожидать, что ребенок откажется от угощений, которые будут есть все остальные члены семьи.

6. Узнавайте больше о питании

За последнее столетие увеличилось количество людей, страдающих от избыточного веса, и этот процент продолжает расти. Вместе с тем растет и процент различных заболеваний. Причины – сидячий образ жизни, постоянные стрессы, переедание и выработанная в процессе эволюции склонность есть больше в периоды достатка.

Однако диетологи утверждают, что главная причина избыточного веса – обработанные продукты. В последнее время люди потребляют меньше насыщенных жиров и больше обработанных продуктов. Современные продукты имеют длительный срок хранения. Они вкусные, но при этом менее полезны. В их приготовлении используются гидрированные жиры, консерванты, кукурузный сироп и углеводы, лишенные своих питательных свойств. Все это очень вредно для организма и приводит к хроническим заболеваниям, когда мы становимся старше. Но даже с детства они вызывают привыкание и воспалительные процессы в организме.

И, конечно же, большинство обработанных продуктов содержат сахар. Исследования показывают, что более 10 % ежедневно потребляемых калорий мы получаем из добавленного сахара, что отрицательно влияет на весь организм. В результате в организме откладывается больше жира, чем под влиянием других углеводов.

7. Откажитесь от нездоровой пищи и не делайте запасов еды

Не употребляйте нездоровую пищу и не запасайтесь едой, за исключением особых случаев. От этого может пострадать вся семья. Если дети видят, как взрослые едят нездоровую пищу, они последуют их примеру. Они будут есть все подряд, иногда тайком. У многих девочек-подростков развивается булимия, когда они сначала тайком едят мороженое, а затем у них начинается рвота.

8. Поощряйте ребенка есть овощи

Детям обычно не нравятся новые блюда с первого раза. Но рано или поздно они привыкают. Исследования показывают, что дети с большей готовностью едят блюда, которые им уже знакомы.

9. Привлекайте ребенка к занятиям спортом

Каждому ребенку нужна регулярная физическая активность. Когда девочки занимаются спортом, они начинают позитивно относиться к своему телу, и такое отношение сохраняется у них на протяжении всей жизни. Когда дети находят вид спорта себе по душе, высока вероятность того, что это увлечение останется с ними на долгие годы. Вместо того чтобы говорить ребенку, что заниматься спортом необходимо для похудения, скажите ему, что спорт меняет биохимию организма и делает нас здоровее и счастливее. Приучите родных к совместным занятиям спортом всей семьей каждые выходные.

10. Никогда не комментируйте внешность других людей

Если вы акцентируете внимание на том, как выглядят худые или полные люди, то ребенок делает вывод, что внешность – это важно, и начинает думать, что люди всегда обращают внимание на его внешность.

11. Если вы оставляете ребенка с няней, говорите ей, что можно есть ребенку, а что – нет

Слишком строгое отношение к ребенку вызывает у него

сильное желание тайком есть нездоровую пищу. С другой стороны, если няня будет позволять ему каждый день есть чипсы и пить газированные напитки, это сведет на нет все ваши попытки приучить его к здоровому питанию.

12. Воспитывайте ребенка

Воспитание ребенка поможет вам уменьшить вероятность появления у него избыточного веса во взрослом возрасте.

13. Снижайте уровень стресса

Дети, которые имеют высокий уровень гормонов стресса, менее здоровы физически. В том числе они склонны и к избыточному весу.

14. Меньше смотрите телевизор

Дети, которые ежедневно смотрят телевизор по 2 часа и больше, склонны к избыточному весу и повышенному уровню холестерина. Вероятно, причиной является не только сидячий образ жизни, связанный с просмотром телепрограмм, а и реклама вредных продуктов. Исследователи говорят, что дети сильно подвержены влиянию рекламы, поэтому во многих странах запрещена реклама, направленная для детей (в том числе и телевизионная).

15. Примите ребенка таким, какой он есть

Каждый ребенок хочет, чтобы его любили безусловно. Ни в коем случае не говорите ребенку, что он будет красивее или успешнее, если у него будет другая внешность. Вместо этого объясните ему, что важно всегда оставаться самим собой. Также важен наш выбор того, как заявить о себе миру.