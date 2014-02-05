Ни читать, ни считать. Детсады обязали воспитывать в детях индивидуальность

С начала этого года в силу вступил новый стандарт, который прямо запрещает учить детей читать, писать, считать, то есть всему тому, что необходимо для поступления в нормальную школу.

До 100% садов переполнены. © / Александр Горбунов / АиФ

Жительница Тулы недавно пожаловалась президенту В. Путину, что у них не хватает детсадов.

Глава региона В. Груздев пообещал лично разобраться и похвастался: в 2013 г. в области открыли новый садик - впервые за 16 лет. Но что такое один детсад на целую область? Капля в море! Между тем у чиновников остаётся всего год, чтобы, как потребовал президент, ко второй половине 2015 г. обеспечить всех детей от 3 до 7 лет детскими садами.

Регионы, где детсадовские группы переполнены. Использовано фото РИА Новости

Опять заСАДа!

Мало того что малышей до 3 лет фактически уже списали со счетов, ссылаясь на указ президента (в котором, кстати, ничего не говорится о том, что надо закрывать ясли), так ещё и эту упрощённую задачу решить не могут. Хитрят, изворачиваются. Бездушные чиновники в одном из регионов, желая во что бы то ни стало отчитаться о ликвидации очередей в сады, решили закрыть детдом, а в осво­бодившемся здании открыть дет­ский сад.

Кстати Несмотря на все прошлогодние заверения чиновников не допустить резкого повышения платы за детский сад, в Смоленске она с этого года уже выросла на 25%, в Ярославле - на 20.

Детсад для многих родителей, вынужденных с утра до ночи зарабатывать деньги, становится спасением. В саду, думают они, всему, что надо для школы, научат. Однако с начала этого года в силу вступил новый стандарт, который прямо запрещает учить детей читать, писать, считать, то есть всему тому, что необходимо для поступления в нормальную школу. Зато подробно описан в стандарте конечный «продукт дет­садовского воспитания» - образ будущего первокласс­ника. Он любознателен, задаёт вопросы взрослым, склонен экспериментировать, владеет разными видами игр, обладает развитым воображением.

«Но как должна реагировать школа, когда в неё приведут 30 таких «нестандарт­ных» детей на класс, никто ни учителям, ни родителям не разъяснил, - говорит Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяй­ства и госслужбы при Президенте РФ. - Если с деть­ми только играли, а в 1-м классе вдруг играть перестали, то ребёнок испытает если не шок, то очень большую психологическую и физическую нагрузку».

Один на всех

В новом стандарте воспитания особо подчёркивается необходимость развивать индивидуальность ребёнка. Как это осуществить, тоже непонятно. Незадолго до принятия стандарта тогдашний глава Роспотребнадзора Г. Онищенко подписал новые санитарные нормы и правила комплектования групп в детских садах. «Согласно этим нормам количество детей определяется из расчёта 2-2,5 кв. м на ребёнка по фактической посещаемо­сти, - поясняет Кирилл Дружинин, координатор обще­российского движения «Российским детям - доступное дошкольное образование». - Обычно посещаемость - 50-70%. И теперь во многих группах уже не 15-20 человек, как до 2010 г., и не 20-25 детей, как до 1 сентября 2013 г., а 30-40».

Где же взять воспитателей, которые смогут развить индивидуальность каждого ребёнка да ещё и проводить коррекционные занятия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (таких детей, по мнению авторов, нужно непременно включать в группы со здоровыми детьми)? В такой ситуации становится жаль не только воспитателей, но и детей.