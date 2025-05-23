Половое созревание: что нужно знать родителям о взрослении детей

«Половое созревание, или пубертат, у большинства детей начинается в возрасте от 9 до 13 лет. У девочек он часто начинается немного раньше, у мальчиков — позже. Средняя продолжительность периода — от двух до пяти лет. Половое созревание может завершиться к 16–17 годам, но у некоторых подростков гормональные и физические изменения продолжаются до 19–20 лет. Варианты нормы охватывают довольно широкий возрастной диапазон, и небольшие отклонения по срокам не являются поводом для тревоги.