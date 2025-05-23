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Половое созревание: что нужно знать родителям о взрослении детей

В статье разбираемся, какие изменения происходят в организме мальчиков и девочек во время полового созревания.
Девочка-подросток смотрит на себя в зеркало
Половое созревание, или пубертат, у большинства детей начинается в возрасте от 9 до 13 лет.источник: https://ru.freepik.com/

Половая система человека постепенно развивается с самого рождения, а в подростковом возрасте происходит резкий скачок вперед.

Этот период называется пубертатом. Вместе с практикующим психологом и автором собственных методик по работе с психологическими травмами Никой Болзан рассказываем подробнее о половом созревании: когда оно начинается и заканчивается, как влияет на здоровье, самочувствие и психоэмоциональное развитие подростков.

Что такое половое созревание

Половое созревание связано с работой желез репродуктивной системы: яичников у девочек и яичек у мальчиков. Женский организм начинает выработку эстрогенов, а мужской ― андрогенов. Эти процессы приводят к изменениям, в результате которых мальчики и девочки становятся абсолютно непохожими друг на друга по внешним признакам. Результат пубертатного периода — способность к продолжению рода (1).

В каком возрасте начинается и заканчивается половое созревание

«Половое созревание, или пубертат, у большинства детей начинается в возрасте от 9 до 13 лет. У девочек он часто начинается немного раньше, у мальчиков — позже. Средняя продолжительность периода — от двух до пяти лет. Половое созревание может завершиться к 16–17 годам, но у некоторых подростков гормональные и физические изменения продолжаются до 19–20 лет. Варианты нормы охватывают довольно широкий возрастной диапазон, и небольшие отклонения по срокам не являются поводом для тревоги.

В исследовании 2019 года о половом созревании доказано, что слишком раннее или позднее начало может быть связано с повышенным риском психоэмоциональных нарушений (2). Подростки, у которых пубертат начинается раньше сверстников, чаще сталкиваются с тревожностью, социальной изоляцией и сниженной самооценкой. Эти трудности нередко сохраняются и во взрослой жизни. Родителям важно понимать темп развития своего ребенка и не сравнивать его с другими. Поддержка в этот период помогает стабилизировать уровень психологического благополучия подростка», ― рассказывает Ника Болзан.

Время наступления пубертатного периода может зависеть от генетических особенностей и внешних факторов, в том числе от уровня жизни и возможности полноценно питаться (3).

О преждевременном половом развитии говорят, если вторичные половые признаки появляются раньше восьми лет у девочек и девяти ― у мальчиков. Чаще всего такое явление связано с наследственным фактором и вреда для здоровья не несет. Но за состоянием подростка нужно следить, при необходимости обследовать надпочечники, гипофиз и щитовидную железу.

Возможна и обратная ситуация ― задержка полового развития. Пубертат считается поздним, если у девочек в 13, а у мальчиков в 14 лет нет признаков развития репродуктивной системы: не растут молочные железы или яички. В случае с девушками важно следить за наступлением первой менструации. Если выделения отсутствуют в 15 лет и позже, то это повод обратиться к гинекологу (4).

Признаки и особенности полового созревания по стадиям у мальчиков и девочек

Процесс полового созревания зависит от пола и индивидуальных особенностей организма. Существует несколько стадий.

Первая

Половое созревание начинается постепенно. В препубертатном периоде (7–11 лет) заметных физических изменений нет, но в головном мозге начинается выработка гормонов, которые влияют на половые железы.

Вторая

Первые физические признаки пубертата у девочек ― расширение ареол и постепенное увеличение молочных желез, появление волосков на губах вульвы. У мальчиков ― начало лобкового оволосения и роста половых органов.

Третья

На следующей стадии происходит скачок роста ― примерно на девять сантиметров в год. У девочек увеличивается грудь и округляются бедра. Возможно появление подростковых прыщей. У мальчиков ломается голос, растут мышцы и продолжают развиваться половые органы. Молочные железы тоже могут увеличиваться, но только на время. По ночам периодически случаются поллюции (непроизвольное семяизвержение).

Четвертая

У девушек начинаются первые менструальные выделения. У юношей продолжает меняться голос, кожа в области половых органов темнеет. На лице начинают расти волосы.

Пятая

Примерно в 16–17 лет у девушек заканчивается формирование скелета и фигуры по женскому типу. К 20 годам устанавливается менструальный цикл. Организм достигает анатомической и физиологической зрелости. У юношей в 15–16 лет активно развиваются вторичные половые признаки. Полное анатомическое созревание наступает примерно в 24 года (5).

Расстроенная девочка-подросток
Эмоциональная нестабильность, частые перепады настроения, протестное поведение — не признаки «непослушания», а нормальные реакции в условиях внутренней перестройки. источник: https://ru.freepik.com/

Как проходит пубертатный период с точки зрения психологии

Подростковый возраст — это переход от детства к взрослости, который сопровождается сильными психологическими и психофизиологическими изменениями (6). Нередко дети ведут себя импульсивно, легко раздражаются и быстро утомляются. Они впервые сталкиваются с половым влечением, которое сопровождается новыми потребностями и переживаниями.

Комментирует наш эксперт Ника Болзан:

«Психологически пубертат — это период формирования личности. Подросток начинает осознавать себя как отдельного от родителей человека, развивается индивидуальность и стремление к автономии. Формируются представления о себе и своем теле.

В исследовании 2018 года о головном мозге и половом созревании доказано, что гормональные изменения вызывают активную перестройку последнего, особенно в областях, отвечающих за эмоциональную регуляцию, принятие решений и контроль импульсов. Это, в свою очередь, усиливает реакции на стресс (7).

В период полового созревания появляется повышенная чувствительность к оценке окружающих и возникает стремление к самостоятельности. Все эти изменения связаны с перестройкой самосознания и поиском собственной идентичности. 

Важно понимать, что эмоциональная нестабильность, частые перепады настроения, протестное поведение — не признаки «непослушания», а нормальные реакции в условиях внутренней перестройки. Именно в этом возрасте особенно важно поддерживать высокий уровень психологического благополучия подростка, так как от него зависит развитие самооценки, уверенности в себе и психологической устойчивости к стрессу в будущем».

Как рассказать ребенку о половом созревании

Начинать разговоры о половом созревании рекомендуется до того, как оно начнется. При таком подходе есть шансы снизить тревожность у подростка, подготовить его к предстоящим переменам и помочь ему почувствовать себя в безопасности. Наш эксперт рекомендует проводить такие беседы с 8–10 лет. При этом важно точно формулировать мысли с учетом возраста ребенка, не прививать ему чувство стыда, связанное с половой сферой, и объяснять, что изменения в теле ― это естественная часть взросления.

В списке собрали основные моменты, о которых нужно знать ребенку еще до начала полового созревания (5).

  • Различия между мужским и женским телом, названия половых органов.
  • Правила поведения с представителями противоположного пола.
  • Рекомендации по уходу за интимными частями тела.
  • Физиологические изменения во время пубертата.
  • Осознание личных границ, которые нельзя нарушать.

Как родителям справиться с проблемами пубертатного периода у подростка

В списке ниже представлено несколько рекомендаций, которые могут быть полезны родителям.

  • Не критикуйте ребенка, не считайте его грубым и циничным. Вспышки негативных эмоций обычно возникают из-за внутренних конфликтов, в которых подростку трудно разобраться.
  • Старайтесь поддерживать контакт и теплые отношения, даже если ребенок пытается отдаляться, но помните о границах в семье.
  • Оставляйте подростку право на ошибку. Он взрослеет, получая новый опыт.
  • Поддерживайте свои ресурсы, чтобы справляться с собственным негативом и принимать объективные решения.

В подростковом возрасте мальчики могут вести себя агрессивно. Это объясняется активной выработкой тестостерона. Многих практически не интересует учеба, гораздо важнее популярность среди сверстников и внимание девочек. Чтобы перенаправить энергию, попробуйте предложить подростку спортивные занятия.

Девочки акцентируют внимание на внешности и часто хотят быть похожими на своих кумиров. В период полового созревания важно объяснить ребенку, что идеалов не существует. Расскажите о правильном питании, физических упражнениях, особенностях ухода за телом, контрацепции и других важных моментах.

Мнение эксперта

Наш эксперт Ника Болзан делится случаем из практики.

«Недавно ко мне обратились родители тринадцатилетнего подростка. Мальчик стал раздражительным, замкнулся в себе. Взрослые боялись, что с ним происходит что-то плохое. На самом деле перед нами был вполне типичный случай — подросток столкнулся с резким изменением внутреннего состояния, новыми ощущениями в теле и переживаниями, с которыми он пока не знал, как обращаться. 

Мы начали работу с родителями. Задача заключалась в понимании того, что за внешними конфликтами стоит потребность подростка в признании, уважении и автономии. Вместо давления они стали больше слушать, быть рядом и поддерживать без оценки. Через некоторое время подросток сам стал проявлять инициативу, а уровень доверия в семье заметно вырос.

Этот случай показывает, что самое ценное в период пубертата — это принятие близкими взрослыми, эмоциональное присутствие и пространство для роста. Именно это формирует основу зрелой личности и помогает сохранять высокий уровень психологического благополучия».

Главное о половом созревании

Подведем итоги и перечислим основные тезисы о половом созревании.

  • В пубертатном периоде ребенок физически и психологически взрослеет. Его тело меняется и готовится к продолжению рода.
  • Подростковый возраст у большинства детей начинается в 9–13 лет, а заканчивается примерно к 17 годам.
  • С психологической точки зрения пубертат ― это время становления личности. Подросток начинает осознавать свою самостоятельность и может стремиться к автономности.
  • Подростковый возраст у многих людей проходит нелегко. Ребенку необходимы поддержка, понимание и свободное пространство для принятия самостоятельных решений.

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