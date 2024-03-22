Правильное питание поможет избежать гестационного диабета

В то же время у тех участниц, которые «сидели» на провоспалительной диете — ели много жирного, особенно продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры (их особенно много в фастфуде), и мало овощей, фруктов и другой пищи, содержащей клетчатку, — вероятность развития гестационного диабета оказалась очень высока.