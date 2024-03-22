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Правильное питание поможет избежать гестационного диабета

В первые месяцы беременности очень важно есть побольше овощей, фруктов, ягод и цельнозерновых продуктов.

Исследователи из Университета Турку (Финляндия), статья которых опубликована в European Journal of Nutrition, провели исследование с участием 351 беременной женщины. Все они страдали от лишнего веса или ожирения, что является фактором риска развития гестационного диабета на поздних сроках.

Участницы исследования в начале беременности в течение трех дней вели «дневники питания», записывая все, что они ели и пили в течение дня, а также отвечали на серии вопросов о своем рационе.

На основании этих данных ученые определили, насколько правильно питались женщины, и в какой степени их рацион способствовал росту уровня воспаления в организме — еще одному фактору риска гестационного диабета.

Известно, что таким свойством — повышать воспаление и риск гестационного диабета — обладают насыщенные жиры, которые содержатся в продуктах животного происхождения: мясе, молоке, молочных продуктах и так далее.

В итоге было установлено, что у женщин, на ранних сроках беременности употребляющих много овощей, фруктов, ягод, богатых клетчаткой цельнозерновых продуктов, в частности ржаного хлеба, и продуктов, содержащих ненасыщенные жиры (оливковое масло, орехи, авокадо), риск выявления гестационного диабета на сроке 24–28 недель был значительно снижен.

В то же время у тех участниц, которые «сидели» на провоспалительной диете — ели много жирного, особенно продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры (их особенно много в фастфуде), и мало овощей, фруктов и другой пищи, содержащей клетчатку, — вероятность развития гестационного диабета оказалась очень высока.

Полученные результаты демонстрируют, что здоровое питание и ограничение насыщенных жиров в рационе вполне способно предотвратить гестационный диабет даже у беременных из группы высокого риска этого осложнения, отмечают исследователи.

Татьяна Щеглова
Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
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