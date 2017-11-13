Верховный Суд действует как иностранный агент

Завтрашний день, 14 ноября, может стать очередной черной датой в истории России. Верховный суд пытается сделать то, чего не смог сделать Павел Крашенинников со своим «законом о шлепках» и еще десятки явных и не выявленных иностранных агентов, много лет проталкивающих закон о криминализации наказаний детей под видом семейно-бытового насилия. Принимаемое Верховным судом постановление пленума вводит презумпцию виновности родителей, позволяя органам опеки изымать детей из любых семей под надуманными предлогами. Родительские организации по всей стране выходят на пикеты—а прозападное антисемейное лобби устраивает в Москве настоящий ювенальный шабаш, куда соберутся представители большинства фондов и организаций, внедряющих деструктивные антисемейные методики в России по западным методичкам.



Как уже ранее сообщала «Катюша» проект постановления Пленума Верховного суда РФ «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, а также с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью» которое должны принять уже завтра, 14 ноября, разрешает изымать детей у родителей при наличии только признаков насилия без необходимости подтверждения факта самого насилия, а строгость родителей при воспитании своих детей будет трактоваться, как насилие над ребенком. Инструкции Министерства образования и связанных и правительственного «Фонда помощи детем оказавшимся в трудной жизненной ситуации» называют, среди «признаков физического или психического насилия» синяки и ссадины, а также сведения о «применении недопустимых способов воспитания—то есть в т.ч. и «повышение голоса на ребенка» и «отказ ему делать то, что он любит».



Активисты родительских организаций, по призыву Общественного уполномоченного по защите семьи, Всероссийского родительского сопротивления, Ассоциации родительских комитетов и сообществ, направили несколько тысяч обращений в Верховный суд с требованием не принимать данного постановления пленума - тем более что сейчас в Думе и Совете Федерации вообще решается вопрос об отмене или изменении тех правовых норм которые взялся растолковать Верховный Суд. Однако в ответ заявители получают издевательские отписки о том что ВС «не предоставляет запрашиваемую информацию».









Одновременно с Верховным Судом натиск на семью ведут и ювенальщики из Правительства и Государственной Думы. Так, только за последний месяц борцы с семьей внесли законопроекты о замене родителей судах специальными детскими адвокатами, о составлении реестров плохих родителей и усыновителей, а также вступили с рядом инициатив по интеллектуальному растлению детейв учебных заведениях (секспросвет).



В связи с этим сегодня, 13 ноября, и завтра в Санкт-Петербурге, Москве и ряде других регионов пройдут пикеты родительских организаций у представительств Президента и приемных Верховного Суда.















В то же время, лоббисты ювенальных технологий, готовящие новую антисемейную «десятилетку детства», восприняли предстоящий пленум ВС как сигнал к массовому выступлению—и сегодня открыли в Москве некий междусобойчик, более напоминающий ювенальный шабаш под патронатом Всемирного банка, финских, английских и немецких ювеналов. Мероприятие называется «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства» и посвящено «Обсуждению результатов и определению перспектив Нац. стратегии действий в интересах детей в рамках Десятилетия детства». Среди организаторов форума - Минтруд, Минобр, а также МГППУ, в стенах которого работает Галина Семья – автор нац. стратегии на 2012-17гг и опуса с высокой оценкой Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка на 2016-21 гг (см. Психологическая наука и образование. 2016. Т. 21. № 1), которую нам будут втюхивать, несмотря на ее безобразное содержание и народное возмущение.



А также благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко: этот фонд продвигает институт приемных, то бишь, платных (!) временных «семей», стимулирующих корыстный интерес и спрос на отобрание детей из родных семей; распространяет методички с говорящим названием «Профессия – родитель» (наработки для внедрения «лицензированного родительства» из бесчеловечного форсайт-проекта «Образование 2035»).



Поддержку Форуму оказывают:



- БФ «Арифметика добра»: фонд занимается продвижением платных приемных «семей». К слову, Уполномоченная по правам ребенка при Президенте А. Кузнецова в октябре 2017 г. нанесла визит сему заведению и предложила транслировать опыт фонда везде и повсюду.



- Фонд профилактики социального сиротства, который распространяет ювенальные методички по всей стране с рекомендациями воспитателям детсадов выискивать признаки «истощения ресурсов семьи, которые возникают задолго до жестокого обращения с ребенком»; который дружен с Нац. фондом защиты детей от жестокого обращения (финансирование США через USAID), с НКО «Врачи детям» (ин. финансирование), занимающейся растлением детей, вовлечением в наркоту и прочей дрянью ).



Мероприятие откроет спикер СФ Валентина Матвиенко - которая добилась принятия действующей Нац стратегии 2012-2017 под чутким руководством зам генсека Совета Европы лесбиянки Бур-Букиккио, навравшей Валентине Ивановне с три короба про то, что каждого пятого ребенка насилуют близкие, даже в России, а значит, важно срочно принять предложенную стратегию



В результате «стратегии» от Букиккио—Матвиенко в России сейчас, по данным сенатора Елены Мизулиной, 300 тыс детей ежегодно изымается у родителей детей. Более детально итоги Нац. стратегии можно изучить на сайте ОУЗС.



Также на нынешний форум в Москве съедутся эксперты ведущих западных держав, занимающихся «защитой прав ребенка», из Финляндии, Германии, Англии, а также от Всемирного банка.



В Общественной палате РФ даже вывесили расписание этого сборища на английском, чтобы иностранным гостям и спонсорам было удобнее









Систематические отъемы детей в Финляндии за то, что ребенок «как-то нездорово себя ведет» (цитата из эксперта финской Мерикратос групп, которая учила соц. работников Москвы) – это, конечно, верх юридической мысли современной Финляндии. Изъятие детей в ФРГ «за консервативные методы воспитания» и «вербальные наказания» – это тоже «лучшие практики зарубежные профилактики соц. сиротства».



А Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации, глава которого М. Гордеева, тоже выступает на Форуме, и далее будет помогать транслировать этот «шикарный» опыт в Россию. Вообще у этого Фонда большие планы: недавно он занялся пропагандой ответственного подхода родителей к «ЛГБТ-детям» на своем портале для детей 6+.



Далее список некоторых докладчиков Форума:

О.Ю. Голодец - зампред Правительства, под руководством которой в РФ построена ювенальная система.

З.Ф. Драгункина - Председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

С.Ю. Агапитова - детский омбудсмен СПб

А. Пошарац - руководитель проектов в сфере социальной защиты в России Всемирного банка. (Напомним, на деньги Всемирного банка угроблено наше образование. А вообще банк – как структура, которая извлекает прибыль из всего подряд, в качестве «защитника детей», само по себе очень интересно.). Выступает представитель Всемирного банка с темой: «Опыт Великобритании по построению развитой системы защиты детей».



Расскажите о «развитой системе защиты детей в Англии» члену Парламента Великобритании Джону Хеммингу, благодаря которому вышла книга с говорящим названием «ГУЛАГ семейных судов... Разоблачение трагедий невинных родителей и детей, пострадавших от чиновников Великобритании», об отточенной системе секретного ювенального геноцида семьи.



Юлия Куокканен, Central Union for Child Welfare (Центральный союз защиты детей) / Йоханнес Гебренигус Йонтал, председатель организации «Время участия», Финляндия. Тема: «Участие детей в обсуждении и экспертизе решений, касающихся их прав и интересов: международный опыт».



На той же площадке, вместе с Куокканен, выступает омбудсвумен Анна Кузнецова…



Йоханнес Гебренигус Йонтал - председатель организации «Время участия», Финляндия. Тема: «Дети как эксперты опыта: опыт Финляндии



М.Ю.Левина - руководитель СПб БФ «Родительский мост» (друзья Светланы Агапитовой).



Ханна Хейнонен, директор Центрального союза защиты детей, Финляндия. Тема: «Реформа системы предоставления услуг семье и детям в Финляндии. Достижения и вызовы»



Пенти Араярви, (Финляндия), Пред. Правления Центрального союза защиты детей Финляндии. Тема «Поддержка детского и семейного благополучия в Финляндии. Результаты и перспективы».



Рей Булл (Ray Bull) - Президент Европейской Ассоциации Психологии и Права EAPL, Великобритания. Тема: «Организация опросов детей, пострадавших от насилия, в Великобритании».



Маргрет Саттеруэйт (Margret Satterwaite) - эксперт образовательных программ по противодействию насильственным преступлениям против личности и связанным с посягательством на половую неприкосновенность, c торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией, Великобритания-Россия. Тема: «Что должны знать о насилии российские специалисты, работающие с детьми, жертвами насилия»



Вероятно, мы еще не все знаем о понятии «насилия по-английски». Но то, что нам давно известно, поражает глубокомысленностью: насилием в Англии считается «возможный эмоциональный вред в будущем», за который детей чаще всего там и отнимают.



Эдвин Пютц (Edvin Pütz) -окружной судья по делам несовершеннолетних г. Дюссельдорфа, руководитель арестного дома для подростков и молодежи, Германия. Тема: «Воспитательные ресурсы правосудия по делам несовершеннолетних в Германии».



Дирк Зауерборн, комиссар Главного полицейского управления г.Дюссельдорф, Германия. «Роль полиции в организации работы с подростками и молодежью из национальных диаспор».



Г.В. Семья - член Координационного совета при Президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.



Список докладчиков можно продолжать. Все в том же духе.



И как ловко ювеналы опять вводят подмены! Например: одна из дискуссионных площадок называется так «Право ребенка жить в кровной семье. Деинституционализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».



Ну прямо все они там за «кровную семью»! Только из второго предложения все ясно: цель – разрушение детских домов и, соответственно, развитие приемных (платных) семей - корыстной базы ювенальной системы.



А вот еще одна любимая ювеналами тема: «ПЛОЩАДКА 4. Голос ребенка – учет мнения ребенка при принятии решений, затрагивающих его интересы».



Начало «Национальной стратегии на 2012-17 гг» положили эксперты «просвещенной Европы», они же подводят итоги и пишут нам очередную десятилетку детства.



Видимо, кое-кто наверху забыл о том, что у нас есть еще одна Стратегия – «национальной безопасности», согласно которой вообще–то подлежат защите наши традиционные духовно-нравственные ценности, к коим западная система разрушения семьи (с ее приоритетом ребенка, доносительством детей на родителей и тп) никак не относится.



Хотелось бы напомнить организаторам ювенального шабаша слова одного честного эксперта из Финляндии, коих единицы, правозащитника Йохана Бекмана, который, называя ювенальную юстицию системой детских концлагерей, говорит: «Сегодня нам нужен новый Нюрнбергский процесс, чтобы наказать создателей финского детского ГУЛАГа XXI века, наказать мафию детоторговцев за преступление против детства и человечности, за геноцид и массовый террор добропорядочных семей в Финляндии».



Все желающие могут высказаться в адрес В.И. Матвиенко, О.Ю. Голодец о недопустимости подведения итогов «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг» и планирования будущего нашей страны на основании антисемейных гибельных предложений ювенальных экспертов западных стран и их российских адептов.



Приемная Совфеда (Спикеру СФ В.И. Матвиенко)

http://pisma.council.gov.ru/send_anonymous/



Приемная Правительства (Зампреду Правительства О.Ю. Голодец)

http://services.government.ru/letters/



РИА Катюша по материалам Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге