Зачем закрывать кран в туалете локтем: 10 способов избежать диареи путешественника

Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, поноса и рвоты в путешествии
Станет ли наступающее лето жарким настолько, что нам будет трудно сохранять продукты свежими, неизвестно. Но уже сейчас многие родители отправляются на отдых с детьми туда, где яркое солнце, проблемы с чистой водой и собственная безалаберность запросто могут привести к пищевому отравлению, кишечной инфекции или диарее путешественника — просто потому, что организм ребенка или взрослого не справится со стрессом, связанным с новыми продуктами.
Возможно, многие из вас не станут читать дальше, проворчав, что и так все знают. Да, все всё знают, но далеко не все соблюдают. И если бы детей с малолетства учили хотя бы руки правильно мыть, закрывать кран в общественных местах локтем, трогать ручки-кнопки в туалете через салфетку, не откусывать от чужого яблока, проблем с кишечником в поездках или в жаркий сезон было бы меньше.
Я объединю отравления испорченными продуктами, диарею путешественников, сезонные кишечные инфекции в одну тему, так как основное симптоматическое лечение и профилактика одинаковы для всех ситуаций.
Как вести себя в поездках, чтобы избежать диареи путешественника
Могу сказать, что я, очень строго воспитанная бабушкой, лишь пару раз страдала в поездках из-за кишечных проблем, и то скорее после общепита, а не из-за своих недочетов. Я всегда усердно замачивала фрукты (особенно те, что с ворсинками) в слабом растворе марганцовки, кожуру с персиков счищала, в Индии предпочла ничего не перекусывать во время 10-часовой поездки, хотя мои друзья не сдержались и купили развесных орешков на станции. Ребята за это жестоко расплатились и потеряли несколько дней отдыха.
В поезд жареную курицу не брала и не буду брать. И вообще есть хорошее правило, подсказанное мне давным-давно одной путешественницей: в поезде нужно ехать, а не есть. Это касается и самолета тоже, так как многие начинают подрывать свой кишечный иммунитет еще в бизнес-зале или в кафе аэропорта, а потом продолжают в самолете.
Состояние равновесия нашей кишечной флоры во многом зависит от того, насколько еда привычна. Когда же люди, с утра не позавтракав дома, начинают из жадности закидывать в себя в бизнес-зале все вперемешку, особенно если шведский стол там разнообразен, заливают в себя пробники и более крупные дозы алкоголя, в самолете пьют томатный сок (который большинство только в самолете и пьет), сладкую газировку, едят бутерброды с низкокачественными ветчиной и сыром, кишечник уже частично лишается защитной функции.
Тогда любая муха, севшая на еду, становится для вас более опасной, чем для тех людей, которые плавно входят в новый пищевой режим или стараются придерживаться привычного питания.
Когда люди на отдыхе в первый же вечер наедаются непривычной (хоть и свежей) еды, пьют другую по составу воду, не высыпаются, нарушая работу нервной системы, диарея возможна даже без присутствия инфекции — только за счет роста своих же, условно-патогенных бактерий, всегда живущих в нашем кишечнике.
Кстати, своему сыну в поездках я до 2 лет готовила гречневую или рисовую кашу в кашеварке. Каждое утро кашеварка-блендер плюс привычное пюре из привезенной баночки. Потом мы шли на завтрак в отеле, и он мог попробовать еще что-нибудь, но много не ел, так как был сыт.
Десерты выбирала ему сама, предпочитала принести кусок пирога с ягодами, а не молочный пудинг со взбитыми сливками. Экзотических фруктов не давала, уличную еду тем более, так что в отношении пищеварения всегда все было гладко.
Жалобы вне зависимости от инфекционных возбудителей (вирусов, бактерий или простейших) практически одинаковы: понос, рвота, непереваренный стул, боли в животе, температура, озноб, обезвоживание. Некоторые вирусы добавляют сыпь, боли в горле, кашель, но основная проблема все-таки кишечная.
Профилактика отравлений и кишечных инфекций дома в жаркий сезон
- Используйте отдельные разделочные доски для мяса, рыбы, овощей. Лучше стеклянные или каменные доски, так как деревянные сложнее дезинфицировать. Деревянные можно обрабатывать кипятком и специальными средствами для мытья досок.
- Не готовьте впрок на несколько дней.
- Накрывайте еду колпаками, чтобы избежать контакта с мухами и другими насекомыми.
- Храните сырые продукты отдельно от уже приготовленных.
- Перед приготовлением мойте яйца с мылом или специальным средством, не употребляйте сырые яйца (гоголь-моголь, коктейли и т.д.).
- Смотрите срок годности на продуктах.
- Не используйте вздувшиеся консервы и домашние заготовки. Лучше выбросить сразу, чем пытаться их прокипятить.
- Приготовленную еду не оставляйте без холодильника более чем на два часа.
- Не покупайте в магазинах готовые салаты, особенно с майонезом или сметаной.
- Лучше готовить дома и употреблять еду сразу, чем брать с собой (особенно мясные и молочные продукты).
- Сливайте унитаз, закрывая крышку.
- Если болен член семьи, не позволяйте ему готовить еду для всех.
- Если есть подозрение, что инфекция вирусная, дайте заболевшему одноразовую медицинскую маску, отдельные столовые приборы.
Как избежать поноса и рвоты в путешествии
- Чаще мойте руки: до и после еды, после туалета, посещения общественного транспорта. Мойте руки не менее 30 секунд, тщательно промывайте межпальцевые промежутки, желательно мылом из дозатора, а не брусковым.
- Берите в поездку флакон с антибактериальным средством для рук.
- В общественных туалетах трогайте ручки через салфетку.
- Не употребляйте бесплатные орешки, чипсы, которые часто подают в общей большой вазочке в ресторанах и пабах. Неизвестно, какими руками и кто трогал эти снеки до вас, сколько они стояли в открытом виде и сколько мух на них сидело.
- Если есть возможность, заказывайте меню для перелета заранее (кошерное, индийское, вегетарианское). Ваша еда будет свежее, вкуснее, и ее вам принесут одним из первых, где бы вы ни сидели.
- Не пробуйте еду из открытых лотков на рынках. Да-да, орешков, фруктов это тоже касается. Орехи лучше прокалить или поварить дома. Что касается фруктов, неизвестно, какой водой ополоснул их продавец.
- Не покупайте еду у разносчиков на пляже. "Пахлава медовая и чурчхела", конечно, не испортятся, но какие мухи на них сидели, тоже неизвестно.
- Пейте бутилированную воду и не заказывайте напитки со льдом. Для льда в уличных кафе обычно используют в лучшем случае воду из-под крана. В Индии могут и из речки набрать.
- Свежевыжатые соки обычно тоже делают из плохо промытых фруктов. Видела, как в Египте тростниковый сок делается из стеблей, которые просто валяются на пыльном полу рядом с выводком котят, а потом их сразу кладут в соковыжималку.
- Во время купания в водоемах старайтесь, чтобы вода не попадала в рот.
В следующий раз — о лечении пищевых отравлений и токсикоинфекций.
доктор Дарья
Статья предоставлена издательством АСТ
