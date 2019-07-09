Зачем закрывать кран в туалете локтем: 10 способов избежать диареи путешественника

Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, поноса и рвоты в путешествии

Станет ли наступающее лето жарким настолько, что нам будет трудно сохранять продукты свежими, неизвестно. Но уже сейчас многие родители отправляются на отдых с детьми туда, где яркое солнце, проблемы с чистой водой и собственная безалаберность запросто могут привести к пищевому отравлению, кишечной инфекции или диарее путешественника — просто потому, что организм ребенка или взрослого не справится со стрессом, связанным с новыми продуктами.

Возможно, многие из вас не станут читать дальше, проворчав, что и так все знают. Да, все всё знают, но далеко не все соблюдают. И если бы детей с малолетства учили хотя бы руки правильно мыть, закрывать кран в общественных местах локтем, трогать ручки-кнопки в туалете через салфетку, не откусывать от чужого яблока, проблем с кишечником в поездках или в жаркий сезон было бы меньше.

Я объединю отравления испорченными продуктами, диарею путешественников, сезонные кишечные инфекции в одну тему, так как основное симптоматическое лечение и профилактика одинаковы для всех ситуаций.

Как вести себя в поездках, чтобы избежать диареи путешественника

Могу сказать, что я, очень строго воспитанная бабушкой, лишь пару раз страдала в поездках из-за кишечных проблем, и то скорее после общепита, а не из-за своих недочетов. Я всегда усердно замачивала фрукты (особенно те, что с ворсинками) в слабом растворе марганцовки, кожуру с персиков счищала, в Индии предпочла ничего не перекусывать во время 10-часовой поездки, хотя мои друзья не сдержались и купили развесных орешков на станции. Ребята за это жестоко расплатились и потеряли несколько дней отдыха.

В поезд жареную курицу не брала и не буду брать. И вообще есть хорошее правило, подсказанное мне давным-давно одной путешественницей: в поезде нужно ехать, а не есть. Это касается и самолета тоже, так как многие начинают подрывать свой кишечный иммунитет еще в бизнес-зале или в кафе аэропорта, а потом продолжают в самолете.

Состояние равновесия нашей кишечной флоры во многом зависит от того, насколько еда привычна. Когда же люди, с утра не позавтракав дома, начинают из жадности закидывать в себя в бизнес-зале все вперемешку, особенно если шведский стол там разнообразен, заливают в себя пробники и более крупные дозы алкоголя, в самолете пьют томатный сок (который большинство только в самолете и пьет), сладкую газировку, едят бутерброды с низкокачественными ветчиной и сыром, кишечник уже частично лишается защитной функции.

Тогда любая муха, севшая на еду, становится для вас более опасной, чем для тех людей, которые плавно входят в новый пищевой режим или стараются придерживаться привычного питания.

Когда люди на отдыхе в первый же вечер наедаются непривычной (хоть и свежей) еды, пьют другую по составу воду, не высыпаются, нарушая работу нервной системы, диарея возможна даже без присутствия инфекции — только за счет роста своих же, условно-патогенных бактерий, всегда живущих в нашем кишечнике.

Кстати, своему сыну в поездках я до 2 лет готовила гречневую или рисовую кашу в кашеварке. Каждое утро кашеварка-блендер плюс привычное пюре из привезенной баночки. Потом мы шли на завтрак в отеле, и он мог попробовать еще что-нибудь, но много не ел, так как был сыт.

Десерты выбирала ему сама, предпочитала принести кусок пирога с ягодами, а не молочный пудинг со взбитыми сливками. Экзотических фруктов не давала, уличную еду тем более, так что в отношении пищеварения всегда все было гладко.

Жалобы вне зависимости от инфекционных возбудителей (вирусов, бактерий или простейших) практически одинаковы: понос, рвота, непереваренный стул, боли в животе, температура, озноб, обезвоживание. Некоторые вирусы добавляют сыпь, боли в горле, кашель, но основная проблема все-таки кишечная.

Профилактика отравлений и кишечных инфекций дома в жаркий сезон

Используйте отдельные разделочные доски для мяса, рыбы, овощей. Лучше стеклянные или каменные доски, так как деревянные сложнее дезинфицировать. Деревянные можно обрабатывать кипятком и специальными средствами для мытья досок.

Не готовьте впрок на несколько дней.

Накрывайте еду колпаками, чтобы избежать контакта с мухами и другими насекомыми.

Храните сырые продукты отдельно от уже приготовленных.

Перед приготовлением мойте яйца с мылом или специальным средством, не употребляйте сырые яйца (гоголь-моголь, коктейли и т.д.).

Смотрите срок годности на продуктах.

Не используйте вздувшиеся консервы и домашние заготовки. Лучше выбросить сразу, чем пытаться их прокипятить.

Приготовленную еду не оставляйте без холодильника более чем на два часа.

Не покупайте в магазинах готовые салаты, особенно с майонезом или сметаной.

Лучше готовить дома и употреблять еду сразу, чем брать с собой (особенно мясные и молочные продукты).

Сливайте унитаз, закрывая крышку.

Если болен член семьи, не позволяйте ему готовить еду для всех.

Если есть подозрение, что инфекция вирусная, дайте заболевшему одноразовую медицинскую маску, отдельные столовые приборы.

Как избежать поноса и рвоты в путешествии

Чаще мойте руки: до и после еды, после туалета, посещения общественного транспорта. Мойте руки не менее 30 секунд, тщательно промывайте межпальцевые промежутки, желательно мылом из дозатора, а не брусковым.

Берите в поездку флакон с антибактериальным средством для рук.

В общественных туалетах трогайте ручки через салфетку.

Не употребляйте бесплатные орешки, чипсы, которые часто подают в общей большой вазочке в ресторанах и пабах. Неизвестно, какими руками и кто трогал эти снеки до вас, сколько они стояли в открытом виде и сколько мух на них сидело.

Если есть возможность, заказывайте меню для перелета заранее (кошерное, индийское, вегетарианское). Ваша еда будет свежее, вкуснее, и ее вам принесут одним из первых, где бы вы ни сидели.

Не пробуйте еду из открытых лотков на рынках. Да-да, орешков, фруктов это тоже касается. Орехи лучше прокалить или поварить дома. Что касается фруктов, неизвестно, какой водой ополоснул их продавец.

Не покупайте еду у разносчиков на пляже. "Пахлава медовая и чурчхела", конечно, не испортятся, но какие мухи на них сидели, тоже неизвестно.

Пейте бутилированную воду и не заказывайте напитки со льдом. Для льда в уличных кафе обычно используют в лучшем случае воду из-под крана. В Индии могут и из речки набрать.

Свежевыжатые соки обычно тоже делают из плохо промытых фруктов. Видела, как в Египте тростниковый сок делается из стеблей, которые просто валяются на пыльном полу рядом с выводком котят, а потом их сразу кладут в соковыжималку.

Во время купания в водоемах старайтесь, чтобы вода не попадала в рот.

В следующий раз — о лечении пищевых отравлений и токсикоинфекций.