РЕБЁНОК.РУ

1 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gorbachova Cornelija
    ЖутьАмериканские детс...
  • Ксюша Кирьязис
    Советское образование - лучшее в мире. Оно делает из ребенка образованного человека, а не полудурка, который что-то с...5 доводов Ольги В...
  • Вячеслав Режеп
    Эти утверждения верны только от части. Неправильно пугать детей наказанием ил полицейским, но напомнит, что он мужчин...5 фраз, которые н...

Шесть признаков антижизни

 

Шесть признаков антижизниГуманитарные средства разрушения суверенитета: унификация, примитивизация, антипатриотизм, разрушение традиционных для человека основ, содомизация и сатанизация

Ирина Медведева, Татьяна Шишова

Есть такой эффективный прием манипуляции: хочешь внедрить какую-то гадость — говори, что это объективный и неизбежный процесс. Неизбежность, понятное дело, вытекает из объективности. Соответственно, бороться с таким процессом глупо и бесполезно.

Около двадцати лет назад, когда в массовое сознание вбрасывалось понятие «глобализация», нас уверяли именно в этом: процесс объективный, сопротивляться бессмысленно. Надо, наоборот, принять, встроиться и перестроиться.

Но теперь, с изменением политической ситуации, власти предержащие решили слегка приоткрыть завесу. И выяснилось, что «объективность» и «неизбежность» вытекали из вполне субъективного решения наших элитариев стать частью всемирного государства, поступившись суверенитетом страны. Выяснилось это не на ровном месте, а потому что в середине 2000-х, как утверждают политические аналитики, западные глобализаторы поставили вопрос ребром: «Хотите вписаться — дробите страну. Целиком в прекрасный новый мир не возьмем, только по частям». 

И вот тут-то мнения наверху разошлись. Как ни привержены были люди, принимающие серьезные политические решения, западному образу жизни, на этот раз возобладал патриотизм, ибо повторение судьбы СССР вдохновляло не всех.

И начался постепенный, весьма непростой и внешне поначалу почти не ощутимый разворот. Неизвестно, сколько бы длился латентный период, но наши западные партнеры, видя, что добыча уходит из-под рук, пошли на обострение ситуации и устроили нам «проверку на дорогах» в грузинско-осетинской войне 2008 года. Горькую чашу поражения Саакашвили заедал галстуком. А год спустя, летом 2009 года, Путин, осматривая выставку Ильи Глазунова, послал нашим партнерам и их российским контрагентам весьма определенный месседж. Остановившись у картины с символическим названием «Вечная Россия», он указал на фигуры первых русских страстотерпцев Бориса и Глеба и произнес:

«А вот Борис и Глеб, хотя и святые, но страну отдали без боя. Просто легли и ждали, когда их убьют. Это не может быть для нас примером». 

По той волне возмущения, которая не замедлила подняться, стало ясно, что послание достигло цели. Время, прошедшее с тех пор, показало, что слова с делом не расходятся. Россию на заклание не отдадут. В очень сложных условиях все-таки удалось укрепить нашу обороноспособность, начать восстановление промышленности и сельского хозяйства. Несмотря на санкции и обрушение цен на нефть, России удалось не сорваться в дефицит и гиперинфляцию.

Но есть области, в которых «поворотных» смысловых изменений пока не произошло. А области эти не менее важны, чем военная. Хотя кому-то наверху они, вероятно, кажутся не столь серьезными, потому что руки до них до сих пор не доходят. Мы имеем в виду сферу образования, культуры, семейной политики и т.п. Но для того, чтобы осуществлять в этих областях глубокие идеологические подвижки, недостаточно менять кадры. Не они, по выражению Сталина, «решают все». Куда важнее понимать, в чем глобалистская сущность политики, касающейся вышеперечисленных сфер, и (это уже не Сталин, а Пушкин) — «куда ж нам плыть». Выделим основное.

Унификация 

Поскольку всемирное государство — это единое государство, там должны быть единые законы, стандарты, нормативы. Если мы слышим о реформах, «приближающих нас к цивилизованному миру», надо четко понимать, что нас побуждают утратить в какой-то области суверенитет и подчиниться правилам, которые устанавливаем не мы, а те, кого принято обобщенно называть международной олигархией и кто считает Россию (нас с вами) ключевым геополитическим противником.

Талантливейший современный философ А. С. Панарин в книге «Реванш истории» писал:

«…культурное многообразие для выживаемости человечества имеет такое же значение, как разнообразие видов в живой природе. Если это разнообразие иссякнет, то в запасе у человечества, попавшего в ловушку глобального кризиса, не останется спасительных альтернатив». 

Эту цитату мы нашли в маленькой, но емкой и весьма актуальной книге В. С. Миловатского «Созвездие цивилит» (Спб, Общество памяти игумении Таисии, 2015, стр. 13). Автор также говорит о законе, который открыл в середине ХХ века основатель кибернетики английский ученый Эшби:

«В общей формулировке этот закон гласит: уровень разнообразия элементов, составляющих систему, определяет уровень ее стабильности… Чем богаче разнообразием своих элементов сложная система, тем она стабильнее… Чем беднее составом система, тем быстрее она распадается от мало-мальски неблагоприятных для нее условий, от любого внешнего воздействия». (Там же, стр.12) 

Что такое реформы образования, методично проводившиеся в последние 20 лет министрами-западниками? Это постепенный демонтаж уникальной советской школы, дававшей фундаментальное образование всем учащимся. На официальном открытии форсайта «Глобальное будущее образование» профессор Московской школы управления «Сколково» Павел Лукша заявил:

«Классическое образование не удовлетворяет нуждам постиндустриального общества… растет запрос на получение не набора общих знаний и умений, а строго определенных навыков». 

В области высшего образования уже произведен переход на Болонскую систему, которая представляет собой единое образовательное пространство для европейских стран. Основные ее принципы:
- дипломы, признаваемые во всех этих странах;
- двухуровневая система (бакалавр — магистр);
- введение в вузах общепонятной системы перевода и накопления учебных часов, что обеспечивает студентам свободу перемещения. То есть унификация учебных программ.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — тоже не наше национальное изобретение. Его аналоги, только с другими названиями, существуют и в США, и во многих европейских странах.

Система защиты прав детей под названием «ювенальная юстиция» — типичный глобалистский стандарт. Разговоры о какой-то ее национальной специфике ведутся для отвода глаз.

Ювенальные законы, методички и т.п. написаны как под копирку, но это частность, вытекающая из основной идеи. А идея эта состоит в том, что дети не принадлежат родителям. Они — собственность государства, которую (детей) в рамках законов, написанных под копирку, можно легко изъять практически из любой семьи и передать на воспитание другим людям. 

При этом активно развивается практика международного усыновления, в рамках которой дети, изъятые в одной стране, массово переправляются в другие. Дальнейшая глобализация, предполагающая ослабление суверенитета отдельных государств, неминуемо приведет к появлению некоего надгосударственного органа, наделенного властными полномочиями в сфере «защиты прав ребенка». Пока что международные организации такими полномочиями не обладают. Но, видимо, неспроста Комитет по правам ребенка при ООН, являясь де-юре всего лишь экспертным сообществом, пытается навязать суверенным государствам свои рекомендации в качестве директивных требований.

А ооновский Комитет по ликвидации всех форм дискриминации женщин неоднократно требовал от разных стран введения права на «легкий, быстрый аборт», на занятие проституцией, на беспрепятственный доступ несовершеннолетних девочек к сексуальному образованию, контрацепции и абортам. 

«Вы напрасно будете искать такие права в Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации женщин, — говорит председатель МОО «За права семьи» Павел Парфентьев, — их там нет. Соответствующие «права» и следующие из них «обязательства» государств-участников породил своими интерпретациями сам Комитет, не имея на это никакого юридического права». Павел Парфентьев очень точно уловил глобалистскую сущность происходящего и назвал ее «международной диктатурой под эгидой международного права». 

Примитивизация 

К важнейшим глобалистским тенденциям в сфере образования, культуры, семейной политики и проч. относится примитивизация. Принято считать, что это делается намеренно, так как оглупленными людьми легче управлять. Да, но есть и объективный фактор. Примитивизация — это естественное следствие унификации. Ведь что такое унификация? Это усреднение, приводящее к общему знаменателю. Чтобы этого добиться, необходимо отбросить детали, подробности, своеобразие, — все, что выбивается из общего ряда. Но именно это «все» и определяет неповторимость данной культуры, народа, страны. Если отбросить особенности, детали, останется голая схема, шаблон. Даже если мы возьмем что-то гораздо более простое, чем национальная культура и национальное образование, — к примеру, кожевенное дело — надо ли доказывать, что болванка, служащая для изготовления разнообразных моделей обуви, гораздо примитивнее этих моделей?


Сленг, на котором изъясняется сейчас молодежь, несопоставимо примитивней литературного русского языка. Тестовая форма проверки знаний — это такой убогий примитив по сравнению со школьным сочинением, что дети, взращенные на тестах, в массе своей оказываются неспособны более или менее связно выражать свои мысли.

А разве не примитив — ювенальная идеология? Зловещий примитив! Тут уже примитивизируются не национально-культурные особенности, а еще более глубинные, общечеловеческие, то есть присущие всему человеческому роду. Отношения людей и сами люди низводятся до простейших схем и роботоподобных существ.

Матери, рыдающие, когда у них забирают детей, объявляются сумасшедшими. С изъятыми детьми, которые плачут и рвутся домой, работают специально обученные психологи, настраивая детей против родителей, стараясь стереть память о семье. А если не удается и ребенок по-прежнему тоскует по дому, его тоже объявляют сумасшедшим и предписывают соответствующее лечение. 

Кровное родство, представляющее собой нечто особое, некую таинственную нерасторжимо-прочную связь (она живет в человеке, даже когда ему кажется, что она прервана) — эта самая сильная в мире связь, которую не купишь ни за какие деньги, вообще не принимается в расчет. Куда важнее свежепоклеенные обои, игрушки «в достаточном количестве», йогурты и апельсины в холодильнике. Это ж каким одноклеточным убожеством надо считать человека, выдвигая на первый план такие примитивные критерии «семейного благополучия»! И в каких двуногих рептилий должны превратиться сотрудники ювенальных структур, чтобы не сомневаться в таких жизненных приоритетах…

Антипатриотизм 

Для успешной реализации глобалистского проекта совершенно необходимо подавить патриотизм, поскольку именно он служит опорой суверенитета. Не случайно в перестройку чувство патриотизма так старались дискредитировать, буквально выжечь каленым железом, внушали, что патриотизм якобы последнее прибежище негодяя. Власть не посвящала народ в свои далеко идущие планы по колонизации страны, но почву готовила весьма усердно. Дошло до того, что в 90-е годы слово «русский» было фактически табуировано, и тех, кто имел мужество это табу нарушать, записывали в шовинисты, «красно-коричневые», антисемиты — словом, в злодеи.

Этот номер, однако, не прошел: слишком фундаментальна, слишком глубока здесь «любовь к родному пепелищу» (Пушкин имел в виду старое значение этого слова — «очаг», «печь»). Может быть, и вовсе неискоренима. Поэтому ругательным стало как раз слово с обратным смыслом: русофоб. Теперь у нас даже отъявленные либералы и русофобы публично клянутся в своей горячей любви к Отчизне.

Но сказать, что все радужно, разумеется, нельзя. К сожалению, патриотическая риторика играет во многих случаях роль дымовой завесы. Типичный пример — все та же ювенальная юстиция. Если поначалу ее внедряли, ставя в пример «успешный западный опыт», то теперь ее внедряют ничуть не менее, а даже более агрессивно, но при этом не забывают пнуть ногой плохую западную ЮЮ, в противовес которой мы создадим хорошую свою.

Истинный, а не показушный чиновничий патриотизм недопустим для глобализаторов, поскольку препятствует унификации. Любят же кого-то или что-то именно за особенность, неповторимость, за то, чего ни у кого (а в случае патриотизма — нигде) нет.

Разрушение традиционных для человека основ 

Но глобалистский проект не удовлетворяется разрушением лишь национально-культурных особенностей, традиций разных народов и стран. Ему нужно разрушить все традиционное, включая представление о половой принадлежности и даже о принадлежности к человеческому роду. Все должно быть другое, новое, не такое, какое создал Бог. Отсюда — мантры про то, что сейчас другие дети, другие взрослые, другие представления и понятия, другие чувства. Словом, другая жизнь.

Какую область ни возьми, везде можно увидеть попытки построения «прекрасного нового мира». Реальная экономика подменяется надуванием финансовых пузырей. Страны, не поставившие заслон для генно-модицифированных семян, очень быстро оказываются без нормального, веками сохраняемого и преумножаемого семенного фонда. Таким образом, не только подрывается продовольственная безопасность, но и происходит быстрое сокращение биоразнообразия, в том числе полезных почвенных бактерий, что ведет к деградации почвы, к ухудшению состояния окружающей среды. Соответственно, меняется и пейзаж. Все становится другим.

Естественно, и натуральная пища в тех странах, где разрешено генное модифицирование, неизбежно вытесняется суррогатами. Да и сами опыты по генной модификации выглядят, мягко говоря, странно. То в помидор внедряют ген рыбы, то в пшеницу ген скорпиона, а в болгарский перец — таракана. Фактически разрушаются незыблемые перегородки между растительным и животным миром, конструируется некая принципиально новая реальность.

О том, что людей в недалеком будущем вытеснят киборги, апологеты глобализации говорят уже как о чем-то решенном и неизбежном. Огромные деньги вкладываются в работы по созданию такого «постчеловечества». А пока суд да дело, людей психологически готовят к тотальному разрушению жизни некими промежуточными «модификациями»: однополые браки, однополые родители, сто видов разных гендеров и трансгендеров, замалчивание или осквернение классики, создание фальшивой истории, не только намеренно путающей хронологию, но и ниспровергающей сами основы представлений о выдающихся личностях и крупнейших событиях. Куликовская битва, была, видите ли, совсем в другом месте, а вовсе не на Куликовом поле. А ее главный герой, благоверный князь Дмитрий Донской, — вовсе не герой, он воевал на стороне татаро-монголов (мы не придумываем, а текстуально передаем то, что неоднократно слышали от людей, сбитых с толку подобными «научными открытиями». И такие фокусы проделывают не только с нашей историей.

Политик-консерватор Патрик Бьюкенен в своей книге «Смерть Запада» приводит огромное количество примеров «войны с прошлым», развязанной глобалистами в Америке, говорит о переписывании учебников, уничтожении памятников выдающимся историческим деятелям, запрете книг (например, «Приключения Гекльберри Финна» были удалены из школьной программы за «расизм»). «Уничтожьте записи о прошлом народа, оставьте его жить в невежестве относительно деяний предков — и опустевшие сосуды душ легко будет заполнить новой историей. Развенчайте народных героев — и вы демонизируете целый народ», — говорит Бьюкенен и добавляет, что война с историей идет и в Европе. Ее цель — подрыв национального единства любой страны и упразднение патриотизма.

Содомизация 

Важнейшим признаком глобалистского проекта, который, к сожалению, пока не воспринимается в тесной связке с этим проектом, а трактуется лишь как проявление демократических свобод, — нацеленность на создание общества, «одержимого сексом» (выражение великого ученого-социолога Питирима Сорокина) и пропаганда разнообразных сексуальных перверсий. То есть превращение мира в глобальный содом. А между тем содомизация, без преувеличения, смертельно опасна. Не только из-за повышенного риска заражения СПИДом (хотя соответствующее «экспертное сообщество» уже внушает, что быть педерастом безопаснее, поскольку СПИДом болеют в основном из-за гетеросексуальных связей). И даже не только потому, что однополые связи не дают потомства, а значит, ведут к вымиранию, к пресекновению человеческого рода. Содомизация страшна, главным образом, своей противоестественностью. «Ген гомосексуальности» при расшифровке генома человека обнаружен не был. Ни одно исследование также не привело к убедительным доказательствам наличия генетического фактора в развитии гомосексуализма, а ведь на мифе о его «врожденности» и строится политика легализации этого порока.

Содомизация искажает природу человека, его отношения с окружающими, основы семьи, а, следовательно, и основы общества, что закономерно ведет к хаосу и разрушению государства. Именно поэтому, как мы уже писали, политическая верхушка США, стремящаяся к мировому господству путем установления «порядка через хаос», взяла курс на всемерную поддержку содомитов и объявляет защиту их прав приоритетом, который должен быть «выше национальных культур и социальных традиций» (высказывание вице-президента США Джо Байдена в 2014 году).

В таком геополитическом контексте сводить проблему извращений исключительно к личной свободе человека, до которой никому не должно быть дела, — значит рубить сук, на котором сидишь, поскольку твои противники избрали пропаганду содома одним из основных орудий разрушения твоего государства. Тебе должно быть до этого дело, если ты гражданин. А уж если политик — тем паче.

Сатанизация 

И последний, а по сути, первостепенный признак глобального общества — это сатанизация, которая сейчас приобрела весьма откровенный характер. До недавнего времени сатанизм облекали в оккультный камуфляж так называемого «движения Нью-Эйдж». Причастность к сатанизму могла стоить человеку карьеры. Лишь представители богемы, и то далеко не все, позволяли себе не скрывать таких зловещих пристрастий. Но сейчас наступил новый этап.

Мода на сатанизм распространяется все шире и шире. Правительство Обамы разрешило проводить в американских школах факультативные занятия по сатанизму. В государственных школах учебники по этой «дисциплине» будут финансировать за счет государства. Глава церкви сатанистов (да-да, такая церковь существует и вовсе не на подпольном положении!) Люсьен Гривз выразил благодарность президенту и правительству США за сочувствие интересам американских сатанистов. Интересная подробность: в 2014 году Гривз запустил проект по защите детей от психического и физического насилия в школе: «удерживания» и телесных наказаний, которые до сих пор разрешены во многих американских штатах. Напомним, что у истоков борьбы за запрет физических наказаний детей в мировом масштабе стояли педофилы, и начинали они как раз с призывов запретить телесные наказания в школах.

25 июня 2015-го в Детройте торжественно открыли памятник, изображающий сатану, на которого с любовью взирают мальчик и девочка. Как вы, конечно, знаете, в сатанинских сектах практикуются педофилия и ритуальные убийства детей.

Выбор города не случаен, и определяется он, вероятно, не только тем, то в Детройте родился Гривз. Детройт, еще недавно один из крупнейших центров американской автомобильной промышленности, пал жертвой политики глобализации, предусматривающей массовое закрытие промышленных предприятий в США и Европе и перенос их в страны третьего мира. Теперь это город-призрак (80 000 разрушенных зданий!), который пытается продавать свои развалины Голливуду для съемок мрачных антиутопий. В этом городе с недавних времен появился обычай праздновать «Ночь дьявола». Веселящиеся поджигают заброшенные здания. И происходит это накануне Хэллоуина, который Церковь сатаны провозгласила своим праздником, так как, по их мнению, он должен свидетельствовать о власти дьявола в мире.

Хотя в российской научной литературе сатанизм относится к числу «радикально агрессивных» религиозных учений, в России, в отличие, например, от Киргизии или Казахстана, он законодательно не запрещен. Уголовно наказуемы лишь откровенно криминальные действия сатанистов: убийства, вандализм и т.п. При таком подходе масштаб явления определить сложно. Но даже по отдельным случаям ритуальных убийств географический размах впечатляет: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Мордовия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края, Воронеж, Нижегородская, Самарская, Тульская, Челябинская, Ярославская области… Фактически вся наша огромная страна, «с южных гор до северных морей».

Подытожим. Мы выделили самые, на наш взгляд, существенные признаки глобализации в гуманитарных областях.

Это унификация, примитивизация, антипатриотизм, разрушение традиционных для человека основ, содомизация и сатанизация. 

Проделали мы эту работу не из любви к публицистическому творчеству, а для того, чтобы дать критерии, по которым легче будет оценить как новые законопроекты и реформаторские инициативы, так и те, что уже внедрены и пагубно влияют на нашу жизнь. Надеемся, что эти критерии помогут честным людям более успешно выявлять разрушительные процессы и более осмысленно им сопротивляться. Знание симптомов необходимо для постановки диагноза. А правильная и своевременная диагностика — залог успешной борьбы с болезнью.

ИА REGNUM 

Ссылка на первоисточник
право

Картина дня

наверх