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Самый прекрасный семейный альбом

У французского скульптора и фотографа Алена Лебуаля шестеро детей. И он с невероятными чувствами и умением рассказывает всем о том, как они живут.

Скульптор Лебуаль в 2007 году открыл для себя язык фотографии и решил, что это идеальное средство повествования. И повествует он о своей семье. Шести детях (2 сына и 4 дочки) и жене, живущими вместе с ним в небольшом домике на юго-западе Франции. Он повествует о счастье, энергии и свободе.

На его снимках нормальные, живые дети с самым лучшим детством. Шалят, бузят, придумывают себе самые разнообразные занятия, таскают кошек, валяются в грязи, обливаются водой, плюются, сидят на столах, лазают по деревьям, надевают коробки на головы. Свободно и раскованно исследуют мир, который окружает их дом. Они делают то, что им вздумается, а папа просто следует за ними с фотоаппаратом, ведя летопись своей семьи.

Вневременные фотографии маленьких и уже подросших тарзанов. В каждом из этих снимков безусловная любовь, внимание и принятие жизни во всей ее прекрасности.

Эллиоту сейчас 20, Оляне — 18, Луне — 16, Мерлину — 14, Дюне — 7, а самой младшей и самой очаровательной Нил — 6 лет.

Фотографий очень много — в этом материале их более ста, а весь фотопроект насчитывает более чем четыре сотни.

Но они совершенно определенно стоят затраченного на просмотр времени. Потому что в каждом кадре — жизнь и радость. А вместе — история целой семьи. Простые и прекрасные моменты, потрясающий семейный альбом.

Внимание ханжам, непременно соберущимся в комментариях: это дети. Когда вы были маленькие, то тоже бегали голопопые. Это нормально.

Самый прекрасный семейный альбом

 
Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

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Самый прекрасный семейный альбом

140. Вся семья в сборе

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