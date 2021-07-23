Русских детей не могут пристроить в школы. Политики вступились за мигрантов

Русских детей не могут пристроить в школы: родители жалуются, что места в образовательных учреждениях рядом с домом заняты приезжими из стран СНГ. Политики назвали ситуацию неоднозначной, но всё же вступились за мигрантов.

Несколько месяцев назад на заседании президентского совета по межнациональным отношениям Владимир Путин призвал не допускать перевода детей в другие школы из-за мигрантов. Президент подчеркнул, что процент детей мигрантов должен быть таким, чтобы эти школьники глубоко адаптировались к русской языковой среде.

После этого депутаты Госдумы озаботились законопроектом о приоритетном обучении в школах граждан России. Речь идёт об образовательных учреждениях начального и среднего уровня.

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Максим Зайцев рассказал, что идёт разработка норм. Проблема нехватки мест в школах из-за того, что они заняты мигрантами, особенно остро стоит в Москве и Санкт-Петербурге. Разъяснить ситуацию Зайцев попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова, для чего направил ему соответствующее письмо.

По официальным данным, в России 800 тысяч детей мигрантов, но только 140 тысяч из них учатся в школах.

Это 17,5% от общего числа. Но и на это система образования рассчитана не была.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов готов поддержать законопроект о приоритетном устройстве в школу русских детей. В целом ситуацию, когда места заняты иностранцами, он назвал возмутительной. Его коллега Михаил Емельянов с этим согласен, однако он подметил, что приобрести гражданство России "сегодня стало очень легко".

Ещё один депутат Олег Смолин считает, что проблема неоднозначна.

"С одной стороны, дети российских граждан, безусловно, должны иметь приоритет. С другой — отказав мигрантам в образовании, мы можем получить в будущем нарастание межэтнических конфликтов, так как они не будут интегрированы в общество", - вступился он за приезжих.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв тоже считает, что русские и дети мигрантов должны учиться вместе. Лишать последних доступа к образованию он считает неверным. Выходом из ситуации Калачёв считает строительство новых школ, пишут "Известия".

Какие сложности!А не пробовали чугунов завозить без семей?Почему надо всегда изобретать велосипед? При СССР были спецкомендатуры,так называемой химии.Люди там находились.работали,именно там где они были нужны.Не жарили шаурму и не торговали на рынках и тем более не носились ночами с ножами.Политики решают....так у них дети то в Лондонах и Порижах обучаются и в те школы Махмуды явно не попадают!



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