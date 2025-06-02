Гусарики с фаршем на сковороде

Ингредиенты
Фарш говяжий - 400 г
Лук - 1 шт.
Соль - 1 ч.л (без верха)
Перец черный молотый - 2-3 щепотки
Морковь - 1 шт.
Масло растительное - 1 ст.л.
Томатная паста - 2 ст.л.
Вода - 400-500 млТесто:
Мука - 400 г
Масло растительное - 2 ст.л.
Вода - 100 мл
Яйцо - 1 шт.
Соль - 0,5 ч.л.
- 188 кКал
- 1 ч. 40 мин.
- Б: 7.69
- Ж: 8.54
- У: 19.17
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите продукты для приготовления гусариков с фаршем на сковороде. Фарш - по вкусу. Можно взять смесь из двух разных видов фарша. Морковь и лук почистите.
Сначала приготовьте тесто. Просейте в глубокую миску муку, добавьте соль и разбейте яйцо. Перемешайте ложкой.
Влейте растительное масло и понемногу добавляйте воду. При этом сразу же перемешивайте муку.
Затем замесите тесто руками. Оно должно быть примерно таким же, как для пельменей. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и оставьте на кухонном столе для "отдыха", пока будем готовить мясную начинку.
У меня был домашний фарш, приготовленный на мясорубке с крупной решеткой. А для "Гусариков" лучше, если фарш будет полностью однородным, без крупных кусочков. Для этого я измельчила фарш в измельчителе при помощи насадки металлический нож.
Фарш переложите в миску, добавьте измельченный в блендере репчатый лук, соль и перец черный молотый.
Тщательно перемешайте. Добавьте немного воды или молока, чтобы фарш стал менее густым.
Отдохнувшее тесто для удобства раскатывания разделите на две части. Одну часть раскатайте в тонкий прямоугольный пласт на посыпанном мукой столе. Толщину пласта сделайте 2,5-3 мм.
На пласт разложите (размажьте) половину фарша тонким слоем.
С широкого края начните сворачивать пласт в плотный рулет. Шов защипните.
Разрежьте рулет на кусочки шириной примерно 2-3 см.
Придайте рулетикам более ровную округлую форму.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и поставьте в нее рулетики на срез. На огне немного выше среднего слегка обжарьте донышко рулетиков до золотистого цвета.
На другую сковороду одновременно положите натертую морковь и нарезанный лук.
Помешивая, обжарьте овощи 3-4 минуты.
Добавьте в сковороду томатную пасту, разведенную водой.
Поставьте рулетики на обжаренную сторону. Влейте горячую воду почти до верха рулетиков. Или можете подливать воду понемногу в течение тушения.
После закипания сделайте огонь умеренным и тушите гусарики с фаршем на сковороде примерно полчаса.
Гусарики из второй части теста и фарша я заморозила.
Гусарики готовы. Подавайте их сразу со сковороды, горячими, с овощным соусом, в котором они тушились, со свежей зеленью и овощами.
Приятного аппетита!
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