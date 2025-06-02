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Гусарики с фаршем на сковороде

Как только не называют это блюдо: и "Гусарики", и "Грузинчики", и "Розочки", даже ленивые пельмени. На тонко раскатанное тесто раскладывается фарш, сворачивается рулетом, нарезается на кусочки и тушится с овощами на сковороде. Вкуснейшее сытное блюдо для семейного обеда.

Ингредиенты

Фарш говяжий - 400 г

Лук - 1 шт.

Соль - 1 ч.л (без верха)

Перец черный молотый - 2-3 щепотки

Морковь - 1 шт.

Масло растительное - 1 ст.л.

Томатная паста - 2 ст.л.

Вода - 400-500 мл

Тесто:

Мука - 400 г

Масло растительное - 2 ст.л.

Вода - 100 мл

Яйцо - 1 шт.

Соль - 0,5 ч.л.

  • 188 кКал
  • 1 ч. 40 мин.
  • Б: 7.69
  • Ж: 8.54
  • У: 19.17

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите продукты для приготовления гусариков с фаршем на сковороде. Фарш - по вкусу. Можно взять смесь из двух разных видов фарша. Морковь и лук почистите.

 

Фото 1

 

 

Сначала приготовьте тесто. Просейте в глубокую миску муку, добавьте соль и разбейте яйцо. Перемешайте ложкой.

 

Фото 2

 

 

Влейте растительное масло и понемногу добавляйте воду. При этом сразу же перемешивайте муку.

 

Фото 3

 

 

Затем замесите тесто руками. Оно должно быть примерно таким же, как для пельменей. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и оставьте на кухонном столе для "отдыха", пока будем готовить мясную начинку.

 

Фото 4

 

 

У меня был домашний фарш, приготовленный на мясорубке с крупной решеткой. А для "Гусариков" лучше, если фарш будет полностью однородным, без крупных кусочков. Для этого я измельчила фарш в измельчителе при помощи насадки металлический нож.

 

Фото 5

 

 

Фарш переложите в миску, добавьте измельченный в блендере репчатый лук, соль и перец черный молотый.

 

Фото 6

 

 

Тщательно перемешайте. Добавьте немного воды или молока, чтобы фарш стал менее густым.

 

Фото 7

 

 

Отдохнувшее тесто для удобства раскатывания разделите на две части. Одну часть раскатайте в тонкий прямоугольный пласт на посыпанном мукой столе. Толщину пласта сделайте 2,5-3 мм.

 

Фото 8

 

 

На пласт разложите (размажьте) половину фарша тонким слоем.

 

Фото 9

 

 

С широкого края начните сворачивать пласт в плотный рулет. Шов защипните.

 

Фото 10

 

 

Разрежьте рулет на кусочки шириной примерно 2-3 см.

 

Фото 11

 

 

Придайте рулетикам более ровную округлую форму.

 

Фото 12

 

 

Разогрейте сковороду с растительным маслом и поставьте в нее рулетики на срез. На огне немного выше среднего слегка обжарьте донышко рулетиков до золотистого цвета.

 

Фото 13

 

 

На другую сковороду одновременно положите натертую морковь и нарезанный лук.

 

Фото 14

 

 

Помешивая, обжарьте овощи 3-4 минуты.

 

Фото 15

 

 

Добавьте в сковороду томатную пасту, разведенную водой.

 

Фото 16

 

 

Поставьте рулетики на обжаренную сторону. Влейте горячую воду почти до верха рулетиков. Или можете подливать воду понемногу в течение тушения.

 

Фото 17

 

 

После закипания сделайте огонь умеренным и тушите гусарики с фаршем на сковороде примерно полчаса.

 

Фото 18

 

 

Гусарики из второй части теста и фарша я заморозила.

 

Фото 19

 

 

Гусарики готовы. Подавайте их сразу со сковороды, горячими, с овощным соусом, в котором они тушились, со свежей зеленью и овощами.

 

Фото 20

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 21

 

 

Гусарики с фаршем на сковороде, рецепт с фото
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