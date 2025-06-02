Гусарики с фаршем на сковороде

Соберите продукты для приготовления гусариков с фаршем на сковороде. Фарш - по вкусу. Можно взять смесь из двух разных видов фарша. Морковь и лук почистите.

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Сначала приготовьте тесто. Просейте в глубокую миску муку, добавьте соль и разбейте яйцо. Перемешайте ложкой.

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Влейте растительное масло и понемногу добавляйте воду. При этом сразу же перемешивайте муку.

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Затем замесите тесто руками. Оно должно быть примерно таким же, как для пельменей. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и оставьте на кухонном столе для "отдыха", пока будем готовить мясную начинку.

Фото 4

У меня был домашний фарш, приготовленный на мясорубке с крупной решеткой. А для "Гусариков" лучше, если фарш будет полностью однородным, без крупных кусочков. Для этого я измельчила фарш в измельчителе при помощи насадки металлический нож.

Фото 5

Фарш переложите в миску, добавьте измельченный в блендере репчатый лук, соль и перец черный молотый.

Фото 6

Тщательно перемешайте. Добавьте немного воды или молока, чтобы фарш стал менее густым.

Фото 7

Отдохнувшее тесто для удобства раскатывания разделите на две части. Одну часть раскатайте в тонкий прямоугольный пласт на посыпанном мукой столе. Толщину пласта сделайте 2,5-3 мм.

Фото 8

На пласт разложите (размажьте) половину фарша тонким слоем.

Фото 9

С широкого края начните сворачивать пласт в плотный рулет. Шов защипните.

Фото 10

Разрежьте рулет на кусочки шириной примерно 2-3 см.

Фото 11

Придайте рулетикам более ровную округлую форму.

Фото 12

Разогрейте сковороду с растительным маслом и поставьте в нее рулетики на срез. На огне немного выше среднего слегка обжарьте донышко рулетиков до золотистого цвета.

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На другую сковороду одновременно положите натертую морковь и нарезанный лук.

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Помешивая, обжарьте овощи 3-4 минуты.

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Добавьте в сковороду томатную пасту, разведенную водой.

Фото 16

Поставьте рулетики на обжаренную сторону. Влейте горячую воду почти до верха рулетиков. Или можете подливать воду понемногу в течение тушения.

Фото 17

После закипания сделайте огонь умеренным и тушите гусарики с фаршем на сковороде примерно полчаса.

Фото 18

Гусарики из второй части теста и фарша я заморозила.

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Гусарики готовы. Подавайте их сразу со сковороды, горячими, с овощным соусом, в котором они тушились, со свежей зеленью и овощами.

Фото 20

Приятного аппетита!