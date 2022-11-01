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Капустные драники

Для приготовления нам понадобится:
- капуста белокачанная
- лук репчатый
- перец сладкий (разноцветный)
- зелень (у меня была кинза и петрушка)
- специи (соль, перец черный молотый)
- чеснок
- яйца
- мука
Приготовление: Капусту шинкуем мелкой соломкой. Желательно брать тонкие части листьев, так как соломка будет совсем тонкой. Туда же кладем порезанный соломкой лук. Так же добавляем порезанный соломкой болгарский перец зелень и чеснок. Солим и перемешиваем. Капусту можно немного помять, что бы она дала сок. Сок от капусты лучше слить. В полученную смесь кладем яйца. На это количество у меня ушло 2 яйца. Так же добавляем муки (порядка 2 столовых ложек). перемешиваем. Из готового овощного фарша лепим дранники, делать это руками отжимая излишки сока. Выкладываем на кипящее масло и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Снимаем с огня и выкладываем на тарелки.
Капустные драники
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