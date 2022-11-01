Капустные драники

Для приготовления нам понадобится:

- капуста белокачанная

- лук репчатый

- перец сладкий (разноцветный)

- зелень (у меня была кинза и петрушка)

- специи (соль, перец черный молотый)

- чеснок

- яйца

- мука

Приготовление: Капусту шинкуем мелкой соломкой. Желательно брать тонкие части листьев, так как соломка будет совсем тонкой. Туда же кладем порезанный соломкой лук. Так же добавляем порезанный соломкой болгарский перец зелень и чеснок. Солим и перемешиваем. Капусту можно немного помять, что бы она дала сок. Сок от капусты лучше слить. В полученную смесь кладем яйца. На это количество у меня ушло 2 яйца. Так же добавляем муки (порядка 2 столовых ложек). перемешиваем. Из готового овощного фарша лепим дранники, делать это руками отжимая излишки сока. Выкладываем на кипящее масло и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Снимаем с огня и выкладываем на тарелки.