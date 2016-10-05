Про советское образование. Байка.

От автора: «Когда меня спрашивают, чем же советская система образования отличается от нынешней Болонской, я, не особо умничая, рассказываю им эту байку, которой лет пятнадцать назад поделился со мной один из преподавателей медицинского института.»

Так получилось, что в конце 70-х годов прошлого века, в одном советском мединституте учился сын министра образования одной дружественной нам центральноафриканской страны. Отправляя учиться сына в СССР, его отец-министр очень надеялся, что сын его, освоив у нас в стране науку, решит одну из серьезнейших для их страны проблем.

Так сложилось, что их центральноафриканская страна расположена была на пути ежегодных перекочевок диких племен, живущих еще в каменном веке. И каждый раз, когда эти племена кочевали, по пути своего следования они трахали все, что движется, включая местных жителей. В итоге, в этой центральноафриканской стране главной проблемой была не бедность с малярией, которые тоже имелись, а вспыхивающие два раза в год эпидемии букетов заболеваний передающихся половым путем.

Эпидемии эти видимо были и раньше, но до появления современной медицины на них особо внимание никто не обращал, и списывал все симптомы на происки колдунов и злых духов.

А тут вот, перед министром здравоохранения президентом его страны была поставлена конкретная задача, решить которую он не мог. Поэтому и отправил сына своего в далекую и холодную Россию, чтобы тот нашел тут верное решение. А ведь, вы только подумайте, какого это африканцу попасть в Россию. Это ведь у нас, у православных христиан, в аду жарко и черти черные, а у негров-то все наоборот. И черти со злыми духами белые и в аду холодно, прям, как у нас осенью. Вот и получается, что министр, подобно античных героям древности, отправил своего сына за ответом прямиком в преисподнюю.

Хорошо иль плохо учился у нас сын африканского министра, то история умалчивает. Однако, отучившись и вернувшись домой, ему в течении нескольких лет удалось решить проблему и остановить эпидемии.

И вот теперь, давайте подумаем как бы он решил эту проблему, учась он не советской системе, а в Болонской. Вы, наверное, скажете, что он организовал раздачу средств контрацепции диким кочевникам, проводил для них публичные лекции и презентации о толерантности и профилактике заболеваний передающихся половым путем, продвигал идеи кросскультурной коммуникации и межкультурного диалога и т.д. Ну, прям как сейчас в Евросоюзе.

А на самом деле проблему он решил значительно проще. Так как пути и время миграции диких кочевых племен были известны, то на границу этой дружественной нам центральноафриканской страны, выдвигались армейские боевые части и пулеметным огнем прогоняли диких кочевников обратно.

И за несколько лет, им таким нехитрым способом удалось убедить диких кочевников сменить традиционные пути своей миграции, по которым они ходили тысячи лет. Дикие кочевники нашли другие пути в обход, через другие страны и уже там трахали все что двигалось, включая местных жителей. А в дружественной нам центральноафриканской стране сошли на нет эпидемии заболеваний передающихся половым путем.

А все потому, что советская система образования, учила, что для решения любой задачи, нужно разобраться с ее причинами, но никак не с ее с последствиями.

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