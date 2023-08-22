Российский государственный флаг

Древний государственный флаг

Не торговый флаг

И государственный флаг СССР применялся для обозначения принадлежности гражданских (и в их числе торговых судов), и государственные флаги других государств применяются и сейчас для обозначения принадлежности гражданских (и в их числе торговых) судов к государству. Это обыденно.

Русско-шведских

Русско-турецких

и других войнах

Ушаков

Спиридов

Апраксин

Лазарев

Нахимов

Корнилов

Истомин

и другие.

Если эти суда были укомплектованы военнослужащими под командой офицера - то в кантоне помещался андреевский флаг, если же экипаж был вольнонаёмным и управлялся не-офицером - то в кантоне располагался триколор.

Гербовый флаг Российской империи





Триколор и "власовцы"

Андрей Власов участвовал в гражданской войне русских против русских (и всех против всех). В 1930 году вступил в Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. Но во время Великой Отечественной войны воевать против немцев не захотел - перешёл на сторону Нацистской Германии и продолжил воевать против русских за немцев. В отличие от Шапошникова, Василевского и Жукова - которые во время Первой мировой войны обороняли своё государство от немцев под бело-сине-красным флагом. А после смены политического руководства продолжили оборонять Россию уже под красным флагом.

Почему бело-сине-красный

Георгий Победоносец был необычайно почитаем на Руси. И этому есть объяснение. Святой Георгий - воин-покровитель земледельцев (дословным переводом имени на русский является "земледелец"). В древности значительную часть населения Русского государства составляли крестьяне - неудивительно, что Георгий стал государственным символом уже в XI веке при русском князе Ярославе Владимировиче. Георгий изображается и на печатях русского князя Юрия Владимировича (правнука Ярослава) и его внука Юрия Всеволодовича. Георгий изображён и на печати Ивана Васильевича 1497 года.

флаг является древним государственным флагом Российского государства. Флаг с узнаваемой цветовой гаммой в качестве государственного известен ещё с середины XVI века. Так Стяг Государя всея Руси Ивана IV (считай - государственный флаг) 1560 года -. Середина стяга -, откос -, кайма вокруг полотнища -, а вокруг откоса -цветов.Бело-сине-красныйфлаг применялся и в дальнейшем. В 1667 году бело-сине-красный флаг в качестве государственного поднимался на построенном по указанию царя Алексея Михайловича корабле«Орёл». Флаг, под которым Пётр I в августе 1693 ходил на на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» по Белому морю, до сих пор хранится Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге (инвентарный номер 10556).Карл Алярд "Книга о флагах" о флагах российского государя Петра (начало 18 века):"(первый флаг) разделён на трое, верхняя полоса, средняя, нижняя. На синей полосес царскою короной венчан двоеглавый орёл""(второй флаг) на трое разделён, в верху полоса, посредине, внизу, флаг прорезан синим крестом святого Андрея"Легенды гласят - что бело-сине-красный флаг изначально являлсяфлагом торговых судов. Как было показано -это не соответствует действительности. Напротив, первоначальнофлаг применялся для обозначения(собственно, и "Орёл" -судно).Боевой корабль «Гото Предестинация» подтриколором.Только затем для отличия военных судов на них стали поднимать Андреевские флаги с синим крестом на белом фоне.Российские жеторговые(коммерческие) суда обозначалисьфлагом с гербом (орлом) посередине. Но, так как одна из основных задачфлага -обозначение принадлежности судна к государству, то с 1709 года и торговые российские суда начали обозначать государственнымтриколором.Из редактированного Петром Первым "Изъявления морских флагов" 1709 года профлаг:«Обычайно торговых ифлаг»Нофлаг остался и на принимающих участие в боевых действиях судах.Из записи датского посланника в Петербурге Юста Юля 1 мая 1710:«Все прочие обыкновенные суда: флейты, галиоты, ладьи и так называемые карбасы, назначаемые к отправлению под Выборг с провиантом, орудиями, боевыми припасами, несут трёхполосныефлаги и красные флюгарки»Присутствовалфлаг в качестве государственной символики и в сухопутной армии.Офицерский шарф военнослужащего эпохи Петра Iцвета присутствовали на вымпелах кораблей и галервоенно-морскогов течении всего XVIII - а за тем и XIX века.Вымпел военных судов Балтийского флота до 1865 годаГеоргиевский вымпел (награда кораблям-героям)Российские суда под российскимфлагом участвовали в:Под российскимтриколором водили свои флоты прославленные российские флотоводцы:Под этим флагом русские моряки совершили немало географических открытий и открыли целый континент.Айвазовский "Ледяные горы" 1870 (открытие Антарктиды российской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева)Применялсябело-сине-красныйфлаг в российском военно-морском флоте и в XX веке.Флаги судов и плавсредств морских крепостейПоговорим немного про чёрно-жёлто-белый флаг. Ныне этот флаг принято называть"флагом Российской империи"- но на самом деле как таковым государственным чёрно-жёлто-белый флаг никогда не был. Это так называемыйв цвета герба Российской империи (или императорского штандарта): чёрный орёл на золотом поле с белой кокардой. Об этом прямо пишется Указе №33289 императора Александра II 11 июня 1858 года из Полного свода свода законов Российской империи:«Высочайше утверждённый рисунокъна знаменахъ, флагахъ и другихъ предметахъ, употребляемыхъ для украшений при торжественныхъ случаяхъ»Флаг так и не был принят - общество предпочитало бело-сине-красный триколор. Как было показано этот флаг присутствует в качестве государственного на картине Айвазовского 1870 года.стягами был окружён памятник Пушкину в Москве 6 июня 1880 года. С ними же приходили к памятнику гренадерам - героям Плевны 1877 года.Поэтому Указом российского императора Александра III 28 апреля 1883 года о государственном флаге бело-сине-красный флаг был признан единственным государственным:«Полиция наблюдает, чтобы в тех торжественных случаях, когда признаётся возможным дозволить украшение зданий флагами, был употребляем, состоящий из трёх полос: верхней-, средней-и нижней-цветов»Это было подтверждено Указом императора Николая II 29 апреля 1896 года о национальном флаге (законе о государственном флаге Российской империи):«12858. – Апреля 29. Высочайшее повеление, объявленное Временно-Управляющим Морским Министерством (Собр.Узак. 1898 г. Апреля 28, ст.685) – о признанииГосударь Император, по верноподданейшему докладу Его Императорского Высочества, Главного Начальника флота и морского ведомства, в 29-й день Апреля 1896 года, Высочайше соизволил на признание во всех случаях бело-сине-красного флага национальным»Принятые в 1908 году флаги Адмиралтейского и Балтийского судостроительных заводов, Ижорского и Обуховского сталелитейного заводовТак что бело-сине-красный являлся и флагом рабочих и трудящихся.Во время Первой мировой войны под, например, будущие начальники штаба СССР в годы Великой Отечественной войны (будущие маршалы и Герои Советского Союза): Жуков и Василевский.Этот абзац не появился бы, если бы некоторые"коммунисты"в статьях про государственный флаг не рекламировали Власова (в составе ВКПб с 1930) и возглавляемый им коллаборационистский «Восточный легион».Но под каждым упоминанием про бело-сине-красный флаг находится какой-нибудь псевдокоммунист - который считает своим "интернациональным" долгом напомнить про существование Власова и попыток немцев ввести среди коллаборационистов российскую государственную символику (в том числе и бело-сине-красный флаг). Правда такие люди не задумываются: почему немцы при вербовке перебежчиков решили попытаться применить именно бело-сине-красный флаг? Потому что это выдаст интересный ответ: воевавшие против СССР (и России в его составе) немцы выбрали бело-сине-красный флаг в качестве символики коллаборационистов вроде коммуниста Власова и возглавляемых им коллаборационистов из «Восточного легиона» - именно потому что бело-сине-красный флаг был древний символом Русского государства и интуитивно вызывал отклик у населения России. То есть соответствовал задачам вербовки русского населения - мог быть успешно применён немецкой пропагандой против русского населения.Нацисты вообще брали для своих коллаборационистских подразделений национальные флаги тех стран, из которых были бойцы. Это не делает триколор или Андреевский флаг символом врага.Немцы во время войны пытались ввести бело-сине-красный флаг в качестве символики коллаборационистов по той же причине, по которой немецкие диверсанты одевались в форму советских военнослужащих, а немецкая пропагнада вела русофобскую агитацию на русском же языке.При этом русским нет смысла подыгрывать немецким русофобам и отказываться от своего древнего символа - только потому что немецкие нацисты через перебежчика-коммунист Власов и других коллаборационистов пытались его дискредитировать своей направленной против России деятельностью.Надо сказать,) ни до ВОВ ни после.Некоторые заявляют - что бело-сине-красный флаг был «подарком» от голландцев. Неизвестно, откуда такие личности черпают свои знания (наверное, сами сочиняют, а может и методичка есть?), но данных и каких-либо источников, что триколор"был подарком от голландцев"нет. Зато у нас есть требовательная ведомость собственно строившего "Орла" голландца Д. Бутлера:«А цветами (флаг) как великий; но только на кораблях бывает,государствагосударства и.»То есть по мнению самих иностранцев бело-сине-красный флаг на "Орле" являлся установленным по указанию российского государя государственным флагом России (иностранцы - всего лишь исполнители российского заказа).Кстати, полоса на нидерландском флагеили рудно-жёлтая (красная с заметной примесью жёлтого), а на российском -или черчатого цвета (то есть красного в отсутствие примеси желтизны).Почему бело-сине-красный?Есть несколько версий - почему белой-сине-красный стал флагом Российского государства.По одной из них, российский государственный бело-сине-флаг получил цвета в честь знамени государя всея Руси (а затем Москвы в качестве его резиденции): белый всадник с синим плащём (или другими элементами одежды) на красном фоне.По другой версии, бело-сине-красные цвета на флага - это цвета почитаемой на Руси покровительницей государства Богородицы.Бело-сине-красные цвета вообще распространено в православной христианской среде - вероятно поэтому эти цвета и попали на флаг Русского государства.Или, возможно, белый, синий и красный - одни из самых распространённых и стойких естественных красителей (составляющих сбалансированную цветовую гамму).