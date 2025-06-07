Идет убивать. Психолог Ахмедов назвал причины жестокости детей

В Иркутской области произошла трагедия — подросток устроил поножовщину в ходе празднования дня рождения одной из своих подруг. Среди пяти жертв — сам нападавший. Еще четверо в больнице, в том числе и в реанимации.

И снова возникает вопрос: почему же дети оказываются настолько жестокими, что доходят до убийства, да еще и ножом? О корнях детской жестокости и ее профилактике aif.ru рассказал

Казалось бы, дома ребенок порядочный, тихий и добрый, а в коллективе совсем другой. Разумеется, первый вопрос, возникающий у родителей: как возможно, что ребенок — олицетворение невинности и чистоты — проявляет агрессию и причиняет боль другим людям? Кто в этом виноват — родители, общество, природа самого ребенка?

Запутаннее, чем кажется

Жестокость — это не просто агрессия. Агрессия может быть защитной реакцией или способом выражения эмоций, в то время как жестокость предполагает намеренное причинение страдания. Речь идет о действиях, в которых отсутствует эмпатия — способность сочувствовать, понимать боль другого. Когда ребенок проявляет жестокость, он либо не осознает последствий своих поступков, либо осознает, но получает от этого удовольствие или ощущение власти.

Частые причины детской жестокости

Семейная среда. Самая очевидная и частая причина жестокости в раннем возрасте — наглядный пример перед глазами.

Хоть и в подростковом возрасте ребенок частично сепарируется, родители остаются первыми и самыми влиятельными его воспитателями. Если ребенок растет в условиях насилия, психологического давления, унижений или отсутствия эмоциональной поддержки, он может копировать агрессивное поведение.

Часто дети, подвергающиеся жестокому обращению, начинают проявлять те же действия по отношению к другим, слабым, например младшим детям, животным или сверстникам.

Нельзя забывать и о том, что насилие может быть не только физическим, но и психологическим. Представьте себе семью, в которой мама наказывает ребенка молчанием, а папа обесценивает детские чувства и требует «не размазывать сопли». Так у подростка формируется внутренняя агрессия к миру, просто потому что для него это единственно верный пример воспитания. Без должной проработки детских травм человек в зрелом возрасте повторяет сценарий поведения родителей со своими детьми.

Отсутствие эмпатии. Человека, способного на осознание и понимание чувств других, называют эмпатом. В наше время это довольно распространенное и популярное понятие. Так вот дети не рождаются с развитым чувством сочувствия — оно формируется постепенно, начиная с раннего возраста. Сочувствие к котенку на улице, к бездомному, даже к отломанной веточке — все это очень важно для малыша.

Отсюда вывод: все, опять же, идет от воспитания — если взрослые не объясняют ребенку, что чувствуют другие, не учат ставить себя на место другого, эмпатия просто-напросто не развивается. Без нее ребенок не понимает, что причиняет страдания, например, травя одноклассника или издеваясь над котенком.

Влияние окружающей информации. Современные дети с раннего возраста погружаются в мир медиа — мультфильмы, видеоигры, соцсети. Сейчас каждая вторая мама, чтобы заняться домашними делами или отдохнуть, отдает малышу телефон, на экране которого прыгают разноцветные зверята и поют песни. И далеко не все такие ролики носят позитивный характер — многие из них полны сцен насилия, где агрессия вознаграждается или выставляется как положительный пример. Если у ребенка нет критического мышления — а его не будет априори в столь раннем возрасте — или взрослого-наставника, который бы объяснил происходящее, он начинает воспринимать насилие как норму.

Социальное окружение. Однако, как бы ни старались родители учить ребенка порядочности, заботе и доброте, жестокость может быть «заразной». В детских коллективах часто возникает так называемая групповая агрессия — буллинг. Ребенок присоединяется к жестоким действиям из страха быть изолированным или в стремлении получить признание. В этом случае важна не только личность ребенка, но и микроклимат в коллективе, а также реакция взрослых на происходящее.

Психологические и нейропсихологические особенности. А порой жестокость может быть следствием неврологических или психиатрических нарушений. Например, расстройства привязанности, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) или нарушения аутистического спектра могут сопровождаться агрессивным поведением, если ребенок не умеет по-другому выражать свои чувства. Такие случаи требуют особого подхода и вмешательства специалистов.

Важно: с годами детская жестокость перерастает во «взрослую» жестокость. А это порой чревато еще более страшными последствиями.

Корень проблемы

В поиске виноватого важно не впадать в крайности: не всегда родители «плохие», если ребенок проявляет жестокость. Но и снимать с себя ответственность взрослые тоже не могут. Ребенок — это не просто «маленький взрослый», а существо, нуждающееся в обучении, объяснении, поддержке и границах.

Виноваты не столько люди, сколько среда и отсутствие внимания. Если ребенка не учат эмпатии, не разговаривают с ним о чувствах, не показывают на личном примере, как можно иначе решать конфликты, он будет искать способы самовыражения, доступные ему — и не всегда безопасные для других.

Что предпринять?

Развивать эмпатию

Какая бы ни была загруженность на работе и дома, подростку просто необходимо родительское внимание и участие. Читайте с ребенком книги, обсуждайте чувства героев, устраивайте семейные просмотры фильмов и разговаривайте о том, что чувствуют другие.

Объяснять последствия

Важно не только наказывать за плохие поступки, но и объяснять, почему они плохие. Ребенку нужно понимать, что стоит за слезами другого человека или страданием животного.

Контролировать медиапотребление

Необходимо следить за тем, что смотрит и во что играет ребенок. Не весь контент в интернете позитивный, даже в детском разделе. Главное — обсуждать увиденное, формируя критическое мышление.

Подавать личный пример

Дети копируют поведение взрослых. Если в семье уважают чувства друг друга, умеют договариваться, проявляют заботу — ребенок перенимает этот опыт.

Обращаться за помощью

Если поведение ребенка выходит за рамки нормы, стоит обратиться к детскому психологу или психотерапевту. Ранняя диагностика и помощь могут предотвратить серьезные последствия в будущем.