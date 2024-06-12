РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...
  • александр муравьев
    Вырос на консервах потому что в 50-х свежего на Чукотке не было. И с тех пор предпочитаю бочковые огурцы и квашеную к...Нет солёным огурц...
  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...

У ребенка распознали смертельный диагноз по шаркающей походке

У пятилетнего Джека распознали смертельный диагноз через несколько недель после того, как мать ребенка заметила изменения в его походке.
мальчик идет по улице
Источник: https://ru.freepik.com

Историю маленького мальчика опубликовало издание The Sun.

Мать пятилетнего британца Сара впервые заметила, что ее сын начал сильно хромать, в январе 2024 года — он возвращался из детского сада, шаркая.

После мальчик начал жаловаться на боли в ногах, поэтому она отвела его к педиатру. Сперва врач заподозрил у ребенка вирусную инфекцию. «Но к концу января его боль усилилась, поэтому я два дня подряд возила его в отделение неотложной помощи. В первый раз мне сказали, что все в порядке и нужно просто дать ему ибупрофен. Но во второй визит ему сделали анализ крови, потом нас отправили в другую больницу на анализы и УЗИ», — вспоминает женщина.

1 февраля МРТ обнаружило у ребенка опухоль над правой почкой, и 15 февраля после биопсии ему диагностировали агрессивную нейробластому четвертой стадии. В основном эта форма рака поражает именно детей в возрасте до пяти лет. Теперь Джеку предстоит пройти курс химиотерапии и лучевой терапии, а после — операцию по удалению опухоли и трансплантацию стволовых клеток. В случае успеха его шансы на выживание составляют от 40 до 50 процентов, однако в случае рецидива его шансы уменьшатся до пяти процентов.

Теперь Сара собирает деньги на лечение, недоступное в Великобритании, — для него нужно будет несколько раз посетить врачей в США. «Наш прекрасный мальчик был здоровым, счастливым пятилетним ребенком, беззаботно бегавшим, как все дети. Он заслуживает того, чтобы прожить счастливую, здоровую, долгую жизнь», — написала она на краудфандинговой странице, где ведет сбор средств.

здоровье детей

Картина дня

наверх