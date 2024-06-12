У ребенка распознали смертельный диагноз по шаркающей походке

Мать пятилетнего британца Сара впервые заметила, что ее сын начал сильно хромать, в январе 2024 года — он возвращался из детского сада, шаркая.

После мальчик начал жаловаться на боли в ногах, поэтому она отвела его к педиатру. Сперва врач заподозрил у ребенка вирусную инфекцию. «Но к концу января его боль усилилась, поэтому я два дня подряд возила его в отделение неотложной помощи. В первый раз мне сказали, что все в порядке и нужно просто дать ему ибупрофен. Но во второй визит ему сделали анализ крови, потом нас отправили в другую больницу на анализы и УЗИ», — вспоминает женщина.