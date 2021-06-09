Греф победил.

28 мая 2021 года в Государственной Думе состоялось расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, где ключевой темой стал вопрос повышения цифровой безопасности детей.

Заседание получилось жарким, правда, на официальном сайте Думы вы не найдёте текст или видео всех обсуждаемых вопросов. Предлагаю тезисно пробежаться по диалогу между Анной Швабауэр и министром цифрового развития, который состоялся в конце встречи.

Кстати, министр просвещения Сергей Кравцов также присутствовал на встрече, но его высказывания мы обсудим в другой раз.

Анна. «Интернет, конечно, надо зачищать от всей информации, опасной для здоровья детей по 436-ФЗ. Курс цифровой грамотности должен быть рекомендательным, а не обязательным. Что касается угроз интернета – вирусы, травля, фейки – это всего лишь вершина айсберга, они не покрывают проблем, с которыми сталкивается родительское сообщество. Взаимодействие государства и родительского сообщества в настоящий момент отсутствует.

Угроза для родителей

С точки зрения родительского сообщества, первая угроза сейчас – масштабная цифровизация образования, внедрение цифровой образовательной среды. Напомню, что против проекта постановления Правительства о внедрении ЦОС проголосовало 54000 человек, за – было всего 400 человек.

При этом мы с высоких трибун слышим, что это дело добровольное, что в 2022 ещё будут обсуждать его дальнейшее внедрение.

Хотя прямо говорится, что в будущем ЦОС появится во всех субъектах РФ, а приказ Минцифры по цифровой трансформации предусматривает, что доля цифровых заданий с автоматизированной обработкой для учащихся к 2030 году должна составить 70%, а охват ЦОС – 100% школ.

То есть бумажный учебник у нас заменяется электронным носителем, учитель превращается в приложение к ЦОС в роли тьютора. Перевод на цифровую образовательную среду – удар по когнитивным и аналитическим способностям наших детей».

Шадаев перебил Анну после такого эмоциального монолога и постарался перевести разговор. Он вспомнил про все заговоры вокруг цифровизации, вышки 5G и чипирование населения. А также он считает, что цифровизация в целом будет только плюсом для школ, но тут же сказал о том, что в сельских школах не хватает учителей.

Я согласен с Максимом, педагогов действительно не хватает. Но на это Швабауэр ответила, что когда нет живых учителей, миллиарды надо вбухивать не в электронный контент, а именно в учителя. Дети имеют право на живое образование, даже в глубинке.

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Тут тоже сложно не согласиться, но кто же потратит такие деньги на глубинку?

Ответ министры цифры

После таких слов министр цифры сказал то, что организаторы заседания попытались оперативно удалить.

«Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями, здесь миллиарды не помогут. Таких денег нет. Ещё раз – чтобы привести учителей в сельские школы, дать им жильё и полный комплект учебных пособий – таких возможностей у нас нет».

Анна Швабауэр: «Но это же нарушение конституционного права на образование».

Максим Шадаев: «Ну хорошо, ну это… что я могу сказать…»

После этих слов министр цифрового развития удалился.

А вот комментарии в сети :

1. Не может вся Россия быть сьежена до МКАД. Территория должна быть заселена. Условия заселения - работа для людей при соответствующей инфраструктуре,-школа,магазин,медпункт,дорога. Если этого нет-все погибло.Я лично все это видел и пережил. Как только закрылась школа,-деревня разбежалась.Бросают все. Представьте себе ,ребенка в 1 класс возить куда-то,зачем-то вроде учиться.Конечно можно,как у Горького "В людях",но мы то живем в 21 веке. О людях надо думать,о народе,о приросте населения,как производительной силе в будущем,а не о деньгах,которые нужно вкладывать сейчас. Продайте Лексусы со спущенными колесами,которые едут по городским улицам,уменьшите оклады и премии некоторым управленцам,которые ничем не управляют,и самое главное,ни за чт не отвечают,и еще много вариантов. Вот и будут средства на школы,ФАПы,дороги в сельской глубинке,на территориях,которые освоили наши предки,а мы их тупо бросили.

2.Евстигней Лопатин

Простите, а на заседании "думы" у всех лица в телевизор не влезают?

Максим Шадаев .

Мои 3 копейки :

нас будет удаленно учить "СберКласс" ,

кормить "Сбермаркет",

сдавать в аренду автомашины -«СберАвтоподписка»,

страховать "Сбербанк страхование"

лечить " Сбер аптека"

ну и даже "СберЗвук".

продолжение следует ........