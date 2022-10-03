Как исправить плохой почерк у ребенка: советы родителям

Несмотря на то, что современный мир постепенно переходит в цифровой формат, умение писать от руки забывать не стоит. Тому есть несколько основных причин.

Первая, хоть технологический прогресс шагает большими шагами, он не стал одним единственным вариантом записи текстовой информации.

Вторая причина, это развитие мозга. То есть, письмо от руки развивает оба полушария, улучшает логическое мышление, объемное восприятие.

Все это говорит о том, что отказываться от обучения детей такому действию будет глупо. Но следует признать, что существует одна проблема, называющаяся почерком. Не у всех он быстро развивается.

Другими словами, некоторые дети, даже будучи в старших классах пишут так, что сложно распознать буквы и слова.

Как исправить ситуацию

Детей учат письму с самого раннего возраста, буквально с первого класса, после того, как они выучат алфавит.

Если у ребенка не получается красивый почерк, реагировать на это желательно как можно раньше.

Естественно в данном случае не идет речь о том, чтобы их заставлять писать как настоящий профессиональный каллиграф. Но если результат действительно ужасен, что может повлечь даже снижение оценок (учитель просто не понимает написанного), то быстрейшее реагирование только поможет.

Перед тем как делать определенные выводы, следует обратить внимание на несколько вещей. Дело в том, что ребенку могут мешать некоторые факторы.

Например, неправильное положение за столом (партой).

(партой). Также это может быть неудобная (слишком толстая или тонкая) пишущая ручка , неправильное положение тетради, плохое освещение.

, неправильное положение тетради, плохое освещение. Иногда психологическое состояние влияет на почерк. Может у малыша есть какие-то переживания.

Если эти параметры были правильно настроены, а результат не изменился, то следует предпринять некоторые действия.

Полезные советы

Существует такое выражение, как «терпенье и труд все перетрут». Эта пословица подразумевает в себе то, что для достижения задачи следует много трудиться. В данном случае работает та же самая схема.

То есть, чтобы исправить почерк, нужно его тренировать.

Для этого существует масса упражнений и возможностей.

Стоит отметить, что перезагружать ребенка тоже не стоит . Уроки могут длиться по 30 минут, но зато чаще.

. Уроки могут длиться по 30 минут, но зато чаще. Для обучения существуют специальные тетради, где уже написаны буквы или слова, как это должно быть . Малыш должен стараться в точности это повторить. Это немного нудно, но необходимо.

. Малыш должен стараться в точности это повторить. Это немного нудно, но необходимо. Иногда может мешать плохая моторика рук . Её развить можно интересными упражнениями, например, просто сжимая и разжимая кулак.

. Её развить можно интересными упражнениями, например, просто сжимая и разжимая кулак. Ещё отлично подходит рисование. Уклон стоит делать в изображении всяческих округлых форм, так как прописные буквы чаще всего содержат именно такие.

Такими медленными темпами можно приучить ребенка как минимум писать разборчиво. А со временем он сам привыкнет это делать на автоматизме.