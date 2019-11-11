"Звонила в скорую, хотела вылечить дочку": Соседи рассказали о последних минутах мамы, выпавшей из окна

Очевидцы рассказали о последних минутах жизни москвички, которая выпала из окна вместе с двумя детьми. По словам соседей, женщина звонила в скорую и пыталась вылечить дочку. Что именно произошло в квартире, пока неизвестно.

Трагедия произошла на северо-востоке Москвы утром 11 ноября.

Из окна выпала 36-летняя женщина с грудной дочкой и шестилетним сыном. Младший ребёнок погиб на месте. Старшего госпитализировали, он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Соседи рассказывают, что буквально за несколько минут до гибели мама разговорила с врачом. Её волновало здоровье девочки, она звонила в скорую помощь.

Издание "Лента" пишет, что у женщины возникли проблемы с грудным вскармливанием: дочке стало плохо из-за недостатка питания. Москвичка пыталась вызвать скорую помощь и помочь ребёнку. В "неотложку" она звонила не один раз.

Журналистам удалось поговорить с подругой погибшей. Женщина рассказала, что они часто гуляли на детской площадке вместе с детьми. Знакомая охарактеризовала погибшую как творческую и увлекающуюся личность. По словам подруги, она была очень заботливой и даже "гиперопекающей" матерью. Кроме того, она переживала из-за внешности и лишнего веса, который набрала после родов.

"Насморк банальный казался ей катастрофой. Я её часто успокаивала, говорила, что это всё мелочи и все дети болеют", - говорит знакомая.

Соседи характеризуют семью только положительно. По словам жителей дома, они жили с родителями мужа в двухкомнатной квартире.

Супруг женщины работал механиком, семья явно не бедствовала. Пенсионеры часто выбирались на дачу, а пара с детьми оставалась в Москве. Возможно, у женщины были конфликты со свёкрами, но точно утверждать это соседи не берутся. Пьяной погибшую женщину никогда не видели. СМИ писали, что семья не состояла на учёте и считалась благополучной.