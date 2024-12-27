Как мультики и памперсы влияют на развитие речи: мнение логопеда

Речь у современных детей формируется медленнее и позже, чем у их ровесников в прошлом, причем это не какая-то исключительно российская проблема, а общемировая тенденция.

Глобальные причины такой задержки точно неизвестны. Однако я считаю, что это могут быть в том числе и некоторые родительские ошибки.