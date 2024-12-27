Как мультики и памперсы влияют на развитие речи: мнение логопеда

Речь у современных детей формируется медленнее и позже, чем у их ровесников в прошлом, причем это не какая-то исключительно российская проблема, а общемировая тенденция.
С ребенком мало общаются
Современные дети обделены речевым общением со сверстниками и друзьями. Еще совсем недавно дети сами гуляли во дворе: это были разновозрастные компании, в которых старшие приглядывали за младшими, а младшие учились у старших. Совместные игры не только прокачивали навык общения, но и развивали мышление ребенка и, соответственно, его речь. Сейчас большинство детей, особенно до подросткового возраста, либо сидят дома, либо ходят в садики, школы, в кружки, где мало возможностей для спонтанной игры и общения.
Мы все меньше разговариваем с детьми и все больше покупаем им какие-то развивающие вещи. А зря, потому что ничто так не улучшает мышление и речь, как простое человеческое общение.
Особенно это важно для детей самого младшего возраста, когда закладываются основы будущей речи.
Что делать родителям:
С самого рождения старайтесь как можно больше разговаривать с ребенком. Сначала он будет только улавливать ваш голос и интонацию, не понимая смысла сказанного. Позже у него появится лепет: сначала произвольный, потом — направленный на родителя, появятся какие-то эмоциональные реакции. Если мама проговаривает и комментирует все свои действия, спрашивает ребенка о чем-то, поет песенки, то ребенок быстро привыкает к общению.
Для правильного формирования мышления и речи особенно важно свободное общение и игра. Родителям нужно не упустить момент и постараться дать это ребенку. Хотя часть нагрузки по созданию подходящей среды возьмет на себя садик, а потом и школа. Но какое бы прекрасное общение ни было вне дома, важно помнить, что именно в семье закладываются основы речевого развития.
Слишком много мультиков
В самих мультфильмах нет ничего плохого. Здесь вопрос, скорее, в количестве, качестве и их своевременности с точки зрения возраста.
Если мы вместо общения с ребенком всегда включаем ему мультфильмы, то в этом ничего хорошего с точки зрения развития речи нет. Ведь мультфильмы тренируют только повторение — это отраженная речь, которая не поясняет ни эмоции, ни смысла сказанного.
Дети, которые смотрят много мультфильмов, часто разговаривают целыми фразами из них, но при этом они не понимают, куда вставлять эти фразы в живой речи, и порой употребляют их невпопад.
Что делать родителям:
Родители должны контролировать время, проведенное ребенком у экрана телевизора, компьютера или планшета. Особенно это важно для детей младше трех лет. Я бы лично вообще не рекомендовала им смотреть мультфильмы. Понятно, что маме нужно готовить еду, работать или заниматься с другим ребенком, но старайтесь придумать для ребенка какую-то альтернативу мультикам. Для развития речи полезны занятия мелкой моторикой: посадить малыша перебирать пуговицы или лепить из пластилина куда лучше, чем посадить его перед экраном.
Также хорошо влияет на развитие речи совместное чтение книг. Хотя, казалось бы, ребенок точно так же слушает читающую маму, как и мультфильмы. Так в чем разница и почему чтение полезно? Разница есть: ребенок не просто зритель — он полноправный участник. Особенно если мама читает правильно: задает вопросы, делает отступления, спрашивает, кто в книге добрый, кто плохой, и почему. Сначала малыш не может ответить — он просто слушает, что говорит мама, и кивает. А спустя какое-то время ребенок уже сам может рассказать что-то про героев и ответить на вопросы.
Долгое ношение памперсов
Памперсы — это безусловное благо для родителей, это удобно и хорошо, когда нам не надо каждый раз мыть и переодевать грудного ребенка. Но надо понимать, что нервная система человека постоянно развивается и в определенном возрасте малыш должен научиться проситься в туалет. Из-за постоянного ношения памперсов многие дети, которым уже давно пора, этого делать не умеют.
Что делать родителям:
Старайтесь с раннего возраста показывать ребенку горшок, объяснять для чего он нужен, сажать на него самого ребенка и/или игрушки. Сначала все это откладывается у ребенка на уровне подсознания, а позже потихоньку переводится на другой уровень. Малыш начинает замечать свои желания, он сам их называет и озвучивает, а потом уже и садится на горшок. Сначала с промахами, потом — без.
Очень важно не упустить то окно в развитии малыша, когда он может сам научиться, когда ему это интересно. Дело в том, что позже, если вы оставите ребенка в памперсах, он может и не захотеть садиться на горшок, и тогда процесс обучения займет гораздо больше времени.
Даже старые добрые рекомендации о высаживании, которые сейчас всех так смешат, на самом деле не так уж плохи. Чем раньше ребенок научится распознавать желание сходить в туалет и реализовывать его, тем лучше для его нервной системы. В своем развитии ребенок проходит определенные этапы. Важно, чтобы они шли в определенном порядке — так, как задумано природой.
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