НАГРУЗКУ ШКОЛЬНИКОВ ЗАГНАЛИ В ЧАСОВЫЕ РАМКИ: НОВЫЕ ДАННЫЕ ОТ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

Минпросвещения обнародовало данные по годовой учебной нагрузке на школьников.

В России ограничили нагрузку для школьников с первого по девятый классы. Годовое количество учебных часов выдало Минпросвещения.

Итак, согласно нему, норма для первого класса составит - от 620 до 653 часов. Во втором, третьем и четвёртом классе нагрузка подрастёт, составив от 782 до 884 часов.

В пятом на учёбу отвели от 986 до 1088 часов, в шестом - от 1020 до 1122, в седьмом - от 1088 до 1190, а в восьмом и девятом - от 1122 до 1224 часов.

Как уточнило "РИА Новости", точное количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов. При этом власти отметили, что в первом полугодии должно быть не более восьми учебных недель, а во втором - не более десяти для первых классов и не более одиннадцати - для классов со второго по девятый.

ФОТО: ALEKSEY SMYSHLYAEV/GLOBALLOOKPRESS

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял тему домашних заданий для школьников. По его словам, искусственный интеллект и интернет в целом сделали их бесполезными – дети просто получают готовые ответы.

Так что, как отметил Володин, в правительство уже направлено обращение с просьбой рассмотреть уменьшение нагрузки на учеников. Проблема есть, но конкретных её решений пока не имеется. В Госдуме будут обсуждать это в следующем месяце, однако сейчас жители России имеют возможность высказать своё мнение.

https://tsargrad.tv/news/nagruzku-shkolnikov-zagnali-v-chaso...