ПАСТИЛА ИЗ ЯБЛОК В МИКРОВОЛНОВКЕ

Как сделать яблочную пастилу в микроволновке? Понятный и логичный вопрос для любого, у кого есть микроволновая печь, и кто уже опробовал разные другие варианты приготовления этого лакомства.

Микроволновка, характерная именно тем, что в ней многие блюда готовятся экспресс-методом, буквально просится после того, как ты черт-те сколько часов потратил на контроль духовки или сушилки: ну неужели, неужели нельзя сделать пастилу как-то побыстрее?

Совсем такую, какой она получается при многочасовом сушении - нет, к сожалению, нельзя. В микроволновке пастила из яблок получается с менее равномерной консистенцией - по краям она жестче, к центру - более мягкая и сочная. Но в общем и целом - да, этот рецепт работает, и да, он значительно быстрее, чем другие методы сушки.

Я решила показать тут еще одно ноу-хау, о котором вычитала у опытных пастилоделов: дополнительное выжимание сока перед началом приготовления пастилы.

Яблоки чистим, удаляем сердцевины, режем.

Пропускаем яблоки через мясорубку с мелкодырчатой насадкой.

Сливаем яблочный сок через дуршлаг или металлическое сито. Если хотите, можете дополнительно пробить яблочную массу блендером, но я решила попробовать ее как раз вот такую крупнозернистую - тоже, говорят, интересно получается.

Греем обессоченную яблочную массу в предназначенной для микроволновки тарелке или миске 15 минут на 800 Вт.

Извлекаем из микроволновки, тщательно перемешиваем, опять размазываем по тарелке и греем еще 10 минут на 800 Вт.

Еще раз промешиваем массу, очень тщательно размазываем ее по тарелке так, чтобы она легла как можно более плотным слоем, и теперь продолжаем обработку на 800 Вт, но контролируем готовность поминутно. Возникающие трещины замазываем еще не застывшей массой.

Как только пастила достигнет той стадии готовности, что ее можно будет легко отделить ото дна и перевернуть лопаткой, переворачиваем ее на другую сторону и греем еще 1 минуту на 800 Вт.

Если чувствуете, что у вас есть необходимость еще попечь пастилу - продолжайте делать это короткими сериями. Но помните: в микроволновой печи края подсыхают раньше, чем центр. Так что контролируйте по ним - не пересушить бы.

Конечно же, пастилу можно нарезать на порционные куски.

Консистенция у яблочной пастилы из микроволновки погрубее, чем у той, которую я делала в сушилке. И еще она получилась более сладкой. Хотя это, возможно, зависит от яблок.