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Как развивать абстрактное мышление ребенка

Особенности абстрактного мышления у детей и советы родителям о способах его развития

Как развивать абстрактное мышление ребенка

Для того чтобы осмысливать абстрактные понятия, ребенок должен отвлечься от материальной реальности, связанной с ними, и предметов, которые непосредственно значимы для данных понятий. Ему необходимо вычленить и превратить в самостоятельный объект рассмотрения отдельную сторону, свойство или состояние того, над чем он сейчас размышляет.

Например, если, после того как ребенок прослушал «Щедрое дерево» Шела Сильверстайна, он сделал заключение, что эта сказка об эгоизме, значит, он способен извлекать и переносить основную тему художественного произведения в свой мир.

Все значительные виды обучения требуют абстрактного мышления. Маленькие дети могут и должны отделять понятия, абстрагировать их от своего мира. Ребенок учится мыслить абстрактно с помощью содержательных игр и обучения взаимодействию, поиска новых способов представления предметов и обобщения полученных впечатлений. Это умение позволяет ему выстраивать теории о его мире.

Абстрактное мышление и числа

Развитие абстрактного мышления идет рука об руку с развивающимися математическими способностями вашего ребенка. Со временем дети развивают более абстрактные идеи о числах и счете. Почти с рождения малыши чувствительны к понятию количества. В возрасте от восьми месяцев до одного года дети, например, могут определять, какая из двух очень маленьких кучек больше, чем другая. У них начинается долгий процесс познания сложных идей о числах и счете.

Значительное развитие происходит у ребенка в возрасте около двух лет, когда он знакомится с символичными или ролевыми играми: в них он начинает связывать мысли с отношениями и мысленно представлять количество. Например, ребенок может сказать подруге: «Я буду папой, ты будешь сестрой, а эта скала будет собакой». Играя так, он может поставить на стол две тарелки: одну для себя («папы») и одну для своей подруги («сестры»). Затем он берет две ложки – автоматически, не считая – и кладет по одной на каждую тарелку. Ребенок абстрагируется от мысли о числах, играя с конкретными предметами.

Также очень важно развитие понимания слов, обозначающих числа. Эти слова помогают детям осознавать представление о числах и понимать, как можно классифицировать количество. Например, трехлетняя девочка сидит со своей собакой на скамейке и к ним подходит другая собака. Девочка говорит маме: «Мама, смотри, две собачки!» и просит у мамы два лакомства. Затем она дает по одному лакомству каждой из них. Это важная абстракция, потому что сама идея о числе два – это абстрактное понятие. Девочка смогла использовать слово «два», чтобы рассказать о количестве собак, которых увидела.

Ваш ребенок опирается на эти ранние математические идеи, когда учится считать. Понимание слов, обозначающих числа и навыки счета вместе, позволяет детям конструировать абстрактные сравнения чисел. Например, в возрасте старше трех с половиной лет большинство детей могут точно сравнивать количество в двух группах разнородных предметов, таких как куча кубиков и куча чипсов. Они также могут точно сравнивать группы, которые нельзя увидеть, например, кучу стеклянных шариков и последовательность барабанной дроби. В возрасте от четырех до четырех с половиной лет дети могут сравнивать группы предметов, каждая из которых состоит из разных предметов. Это показывает, что они рассматривают нумерацию в качестве более абстрактной идеи, которая не зависит от размера и природы предметов, которые нужно посчитать.

Ребенок также развивает абстрактные мысли о счете посредством письма. Дошкольники понимают, что письменные знаки на бумаге могут передавать информацию о количестве. Например, трех-, четырехлетние дети могут рисовать на бумаге палочки, чтобы показать, сколько предметов они насчитали.

Понимание форм

Для детей понимание концепции «форма» – это еще один способ осмысления мира и еще один шаг в развитии навыков абстрактного мышления. Это понимание заключается в умении делать обобщения о повседневном окружении. Маленькие дети могут узнавать о формах более глубоко, чем мы думаем. Во-первых, они узнают о формах в «целом»; например, определяя предметы прямоугольной формы, потому что «они похожи на дверь». Когда ваш ребенок может отделять форму от фона, замечать ее и отличать от других предметов, он абстрагирует эту форму.

Позже, проведя множество опытов с формами, ваш ребенок сможет распознавать, скажем, треугольники различных размеров и ориентированности. Он может обнаружить, что определенная форма может варьировать. Например, форма может быть «длинной и тонкой», но это все равно треугольник. Цвет, толщина и другие характеристики теперь рассматриваются как идеи, не относящиеся к форме. Ребенок абстрагирует идею от формы. Одновременно ребенок начинает рассматривать еще одну важную абстракцию: он мысленно «извлекает» отдельные части формы. Например, он начинает видеть треугольник не только как форму, которая выглядит определенным образом, но еще и имеет три стороны и три угла. В работе с маленькими детьми специалисты обнаружили, что эта способность дает им ощущение собственной возможности понять что-либо, ощущение своей интеллектуальной силы. Ребенок может сказать: «Он очень острый и очень длинный, но я знаю, что это треугольник. Смотри: одна, две, три прямые стороны!».

Способы развития абстрактного мышления

Вы можете ежедневно помогать ребенку развивать навыки абстрактного мышления, обсуждая его переживания и помогая ему осмыслить их. Попробуйте следующие виды деятельности.

  • Считайте все вокруг. Считайте вместе с ребенком ступеньки лестницы, по которой вы поднимаетесь; тарелки на столе; изюминки в шоколадке и так далее.
  • Учите правила счета. Возьмите куклу (назовите ее, например, Незнайкой) и пусть она посчитает неправильно, попросите ребенка исправить Незнайку. Попросите рассказать, что именно Незнайка сделал не так. Для более уверенного счета ребенка начинайте с маленьких цифр.
  • Играйте с маршрутами и картами. С очень маленькими по возрасту детьми обсуждайте достопримечательности, которые вы наблюдаете во время прогулки. Малыш может создавать модели этих достопримечательностей с помощью игрушек. Ребенок постарше может, например, попробовать построить модель своей комнаты или начать рисовать простые карты. Также он может играть дома в такие игры, как поиск спрятанных предметов, с помощью простой карты, которую нарисовали вы. Подчеркните, что модели и карты – это уменьшенные версии настоящего пространства.
  • Предоставляйте большое количество возможностей для практического опыта. Счетный материал (детали конструктора, наборы формочек, соединяющиеся и простые кубики) и другие предметы (пуговицы, камешки или бисер) помогают ребенку выстраивать представления о математических идеях. Маленькие дети часто знают числа, но не могут применить это знание; а такие предметы будут помогать им в этом.
  • Стройте с помощью различных форм. Дайте ребенку набор блоков (кубиков) различных форм для проектирования и строительства. Находите и показывайте определенные формы в повседневных предметах и пытайтесь воссоздавать их с помощью блоков.
  • Поощряйте решение задач. Счетный материал, такой как кубики, можно использовать для счета, арифметики, моделирования и создания геометрических форм. Поощряйте детей использовать эти материалы при решении различных задач и для последующего обдумывания и оценивания своих решений. Это является важным шагом к абстрагированию идей, которые счетный материал помогает развивать.
  • Классифицируйте предметы по признакам. Сортируйте и классифицируйте различные предметы. Подчеркните, что для сортировки мы создаем и используем разные категории, признаки. Когда вы убираете комнату ребенка, складывайте вместе детали (кубики) одинаковой формы или классифицируйте детали на те, которые можно катить, и те, которые нельзя.
  • Разговаривайте с ребенком. Обсуждение помогает ребенку переключить речь и мысли на себя и узнавать абстрактные понятия. Обсуждайте события, которые происходили где-то далеко и давным-давно. Это поможет ребенку научиться представлять идеи, мысли и оперировать символами абстрактно, но по существу. Попросите ребенка обдумать свой предстоящий день и спланировать то, что он будет делать завтра. Если он пытается решить задачу, попросите его рассмотреть различные способы решения и подходы к ней. Попросите ребенка представить свои мысли и идеи разными способами, например, путем разговора, пения, актерской игры или рисования – всех детских «языков».
  • Задавайте вопросы: почему? Почему не? Что если? Эти вопросы побуждают ребенка думать и описывать особенности математических объектов, такие, как, например, формы. Они также заставляют смотреть на вещи с различных точек зрения.
  • Помогайте ребенку учиться задавать правильные вопросы. Маленькие дети редко просят о дополнительной информации, когда чего-то не понимают, но если их активно поощрять, они будут учиться этому.
  • Используйте информацию из книг о математике. Читайте и обсуждайте книги, которые учат математическим понятиям, таким, как счет, соотношение размеров, форм и так далее.

​Мы можем ежедневно наблюдать за тем, как наши дети мыслят абстрактно. Они замечательные мыслители и постоянно размышляют о своем мире. Например, ребенок любит наблюдать за птицами и однажды увидев бабочку, он взволнованно говорит: «Птица!». Так он использует абстрактное мышление, чтобы развить теорию о том, что все существа с крыльями, или все, кто может летать и по величине больше чем насекомые, – это птицы. Хотя его абстракция нуждается в определенной доработке, его способность мыслить таким образом будет хорошо служить ему в будущем. Он усердно работает, чтобы обрести смысл своего мира. Когда мы разговариваем с нашими детьми и помогаем им совершенствовать абстракции, мы помогаем им учиться.

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развитие детей

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