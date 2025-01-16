Как развивать абстрактное мышление ребенка

Для того чтобы осмысливать абстрактные понятия, ребенок должен отвлечься от материальной реальности, связанной с ними, и предметов, которые непосредственно значимы для данных понятий. Ему необходимо вычленить и превратить в самостоятельный объект рассмотрения отдельную сторону, свойство или состояние того, над чем он сейчас размышляет.

Считайте все вокруг. Считайте вместе с ребенком ступеньки лестницы, по которой вы поднимаетесь; тарелки на столе; изюминки в шоколадке и так далее.

Считайте вместе с ребенком ступеньки лестницы, по которой вы поднимаетесь; тарелки на столе; изюминки в шоколадке и так далее. Учите правила счета. Возьмите куклу (назовите ее, например, Незнайкой) и пусть она посчитает неправильно, попросите ребенка исправить Незнайку. Попросите рассказать, что именно Незнайка сделал не так. Для более уверенного счета ребенка начинайте с маленьких цифр.

Возьмите куклу (назовите ее, например, Незнайкой) и пусть она посчитает неправильно, попросите ребенка исправить Незнайку. Попросите рассказать, что именно Незнайка сделал не так. Для более уверенного счета ребенка начинайте с маленьких цифр. Играйте с маршрутами и картами. С очень маленькими по возрасту детьми обсуждайте достопримечательности, которые вы наблюдаете во время прогулки. Малыш может создавать модели этих достопримечательностей с помощью игрушек. Ребенок постарше может, например, попробовать построить модель своей комнаты или начать рисовать простые карты. Также он может играть дома в такие игры, как поиск спрятанных предметов, с помощью простой карты, которую нарисовали вы. Подчеркните, что модели и карты – это уменьшенные версии настоящего пространства.

С очень маленькими по возрасту детьми обсуждайте достопримечательности, которые вы наблюдаете во время прогулки. Малыш может создавать модели этих достопримечательностей с помощью игрушек. Ребенок постарше может, например, попробовать построить модель своей комнаты или начать рисовать простые карты. Также он может играть дома в такие игры, как поиск спрятанных предметов, с помощью простой карты, которую нарисовали вы. Подчеркните, что модели и карты – это уменьшенные версии настоящего пространства. Предоставляйте большое количество возможностей для практического опыта. Счетный материал (детали конструктора, наборы формочек, соединяющиеся и простые кубики) и другие предметы (пуговицы, камешки или бисер) помогают ребенку выстраивать представления о математических идеях. Маленькие дети часто знают числа, но не могут применить это знание; а такие предметы будут помогать им в этом.

Счетный материал (детали конструктора, наборы формочек, соединяющиеся и простые кубики) и другие предметы (пуговицы, камешки или бисер) помогают ребенку выстраивать представления о математических идеях. Маленькие дети часто знают числа, но не могут применить это знание; а такие предметы будут помогать им в этом. Стройте с помощью различных форм. Дайте ребенку набор блоков (кубиков) различных форм для проектирования и строительства. Находите и показывайте определенные формы в повседневных предметах и пытайтесь воссоздавать их с помощью блоков.

Дайте ребенку набор блоков (кубиков) различных форм для проектирования и строительства. Находите и показывайте определенные формы в повседневных предметах и пытайтесь воссоздавать их с помощью блоков. Поощряйте решение задач. Счетный материал, такой как кубики, можно использовать для счета, арифметики, моделирования и создания геометрических форм. Поощряйте детей использовать эти материалы при решении различных задач и для последующего обдумывания и оценивания своих решений. Это является важным шагом к абстрагированию идей, которые счетный материал помогает развивать.

Счетный материал, такой как кубики, можно использовать для счета, арифметики, моделирования и создания геометрических форм. Поощряйте детей использовать эти материалы при решении различных задач и для последующего обдумывания и оценивания своих решений. Это является важным шагом к абстрагированию идей, которые счетный материал помогает развивать. Классифицируйте предметы по признакам. Сортируйте и классифицируйте различные предметы. Подчеркните, что для сортировки мы создаем и используем разные категории, признаки. Когда вы убираете комнату ребенка, складывайте вместе детали (кубики) одинаковой формы или классифицируйте детали на те, которые можно катить, и те, которые нельзя.

Сортируйте и классифицируйте различные предметы. Подчеркните, что для сортировки мы создаем и используем разные категории, признаки. Когда вы убираете комнату ребенка, складывайте вместе детали (кубики) одинаковой формы или классифицируйте детали на те, которые можно катить, и те, которые нельзя. Разговаривайте с ребенком. Обсуждение помогает ребенку переключить речь и мысли на себя и узнавать абстрактные понятия. Обсуждайте события, которые происходили где-то далеко и давным-давно. Это поможет ребенку научиться представлять идеи, мысли и оперировать символами абстрактно, но по существу. Попросите ребенка обдумать свой предстоящий день и спланировать то, что он будет делать завтра. Если он пытается решить задачу, попросите его рассмотреть различные способы решения и подходы к ней. Попросите ребенка представить свои мысли и идеи разными способами, например, путем разговора, пения, актерской игры или рисования – всех детских «языков».

Обсуждение помогает ребенку переключить речь и мысли на себя и узнавать абстрактные понятия. Обсуждайте события, которые происходили где-то далеко и давным-давно. Это поможет ребенку научиться представлять идеи, мысли и оперировать символами абстрактно, но по существу. Попросите ребенка обдумать свой предстоящий день и спланировать то, что он будет делать завтра. Если он пытается решить задачу, попросите его рассмотреть различные способы решения и подходы к ней. Попросите ребенка представить свои мысли и идеи разными способами, например, путем разговора, пения, актерской игры или рисования – всех детских «языков». Задавайте вопросы: почему? Почему не? Что если? Эти вопросы побуждают ребенка думать и описывать особенности математических объектов, такие, как, например, формы. Они также заставляют смотреть на вещи с различных точек зрения.

Эти вопросы побуждают ребенка думать и описывать особенности математических объектов, такие, как, например, формы. Они также заставляют смотреть на вещи с различных точек зрения. Помогайте ребенку учиться задавать правильные вопросы. Маленькие дети редко просят о дополнительной информации, когда чего-то не понимают, но если их активно поощрять, они будут учиться этому.

Маленькие дети редко просят о дополнительной информации, когда чего-то не понимают, но если их активно поощрять, они будут учиться этому. Используйте информацию из книг о математике. Читайте и обсуждайте книги, которые учат математическим понятиям, таким, как счет, соотношение размеров, форм и так далее.

Например, если, после того как ребенок прослушал «Щедрое дерево» Шела Сильверстайна, он сделал заключение, что эта сказка об эгоизме, значит, он способен извлекать и переносить основную тему художественного произведения в свой мир.Все значительные виды обучения требуют абстрактного мышления. Маленькие дети могут и должны отделять понятия, абстрагировать их от своего мира. Ребенок учится мыслить абстрактно с помощью содержательных игр и обучения взаимодействию, поиска новых способов представления предметов и обобщения полученных впечатлений. Это умение позволяет ему выстраивать теории о его мире.Развитие абстрактного мышления идет рука об руку свашего ребенка. Со временем дети развивают более абстрактные идеи о числах и счете. Почти с рождения малыши чувствительны к понятию количества. В возрасте от восьми месяцев до одного года дети, например, могут определять, какая из двух очень маленьких кучек больше, чем другая. У них начинается долгий процесс познания сложных идей о числах и счете.Значительное развитие происходит у ребенка в возрасте около двух лет, когда он знакомится с символичными или ролевыми играми: в них он начинает связывать мысли с отношениями и мысленно представлять количество. Например, ребенок может сказать подруге: «Я буду папой, ты будешь сестрой, а эта скала будет собакой». Играя так, он может поставить на стол две тарелки: одну для себя («папы») и одну для своей подруги («сестры»). Затем он берет две ложки – автоматически, не считая – и кладет по одной на каждую тарелку. Ребенок абстрагируется от мысли о числах, играя с конкретными предметами.Также очень важно развитие понимания слов, обозначающих числа. Эти слова помогают детям осознавать представление о числах и понимать, как можно классифицировать количество. Например, трехлетняя девочка сидит со своей собакой на скамейке и к ним подходит другая собака. Девочка говорит маме: «Мама, смотри, две собачки!» и просит у мамы два лакомства. Затем она дает по одному лакомству каждой из них. Это важная абстракция, потому что сама идея о числе два – это абстрактное понятие. Девочка смогла использовать слово «два», чтобы рассказать о количестве собак, которых увидела.Ваш ребенок опирается на эти ранние математические идеи, когда учится считать. Понимание слов, обозначающих числа и навыки счета вместе, позволяет детям конструировать абстрактные сравнения чисел. Например, в возрасте старше трех с половиной лет большинство детей могут точно сравнивать количество в двух группах разнородных предметов, таких как куча кубиков и куча чипсов. Они также могут точно сравнивать группы, которые нельзя увидеть, например, кучу стеклянных шариков и последовательность барабанной дроби. В возрасте от четырех до четырех с половиной лет дети могут сравнивать группы предметов, каждая из которых состоит из разных предметов. Это показывает, что они рассматривают нумерацию в качестве более абстрактной идеи, которая не зависит от размера и природы предметов, которые нужно посчитать.Ребенок также развивает абстрактные мысли о счете посредством письма. Дошкольники понимают, что письменные знаки на бумаге могут передавать информацию о количестве. Например, трех-, четырехлетние дети могут рисовать на бумаге палочки, чтобы показать, сколько предметов они насчитали.Для детей понимание концепции «форма» – это еще один способ осмысления мира и еще один шаг в развитии навыков абстрактного мышления. Это понимание заключается в умении делать обобщения о повседневном окружении. Маленькие дети могутболее глубоко, чем мы думаем. Во-первых, они узнают о формах в «целом»; например, определяя предметы прямоугольной формы, потому что «они похожи на дверь». Когда ваш ребенок может отделять форму от фона, замечать ее и отличать от других предметов, он абстрагирует эту форму.Позже, проведя множество опытов с формами, ваш ребенок сможет распознавать, скажем, треугольники различных размеров и ориентированности. Он может обнаружить, что определенная форма может варьировать. Например, форма может быть «длинной и тонкой», но это все равно треугольник. Цвет, толщина и другие характеристики теперь рассматриваются как идеи, не относящиеся к форме. Ребенок абстрагирует идею от формы. Одновременно ребенок начинает рассматривать еще одну важную абстракцию: он мысленно «извлекает» отдельные части формы. Например, он начинает видеть треугольник не только как форму, которая выглядит определенным образом, но еще и имеет три стороны и три угла. В работе с маленькими детьми специалисты обнаружили, что эта способность дает им ощущение собственной возможности понять что-либо, ощущение своей интеллектуальной силы. Ребенок может сказать: «Он очень острый и очень длинный, но я знаю, что это треугольник. Смотри: одна, две, три прямые стороны!».Вы можете ежедневно помогать ребенку развивать навыки абстрактного мышления, обсуждая его переживания и помогая ему осмыслить их. Попробуйте следующие виды деятельности.

​Мы можем ежедневно наблюдать за тем, как наши дети мыслят абстрактно. Они замечательные мыслители и постоянно размышляют о своем мире. Например, ребенок любит наблюдать за птицами и однажды увидев бабочку, он взволнованно говорит: «Птица!». Так он использует абстрактное мышление, чтобы развить теорию о том, что все существа с крыльями, или все, кто может летать и по величине больше чем насекомые, – это птицы. Хотя его абстракция нуждается в определенной доработке, его способность мыслить таким образом будет хорошо служить ему в будущем. Он усердно работает, чтобы обрести смысл своего мира. Когда мы разговариваем с нашими детьми и помогаем им совершенствовать абстракции, мы помогаем им учиться.