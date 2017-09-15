Памятка ответственным родителям или что нужно для того, чтобы ваш ребенок рос счастливым?

Дорогие родители, как часто вы спрашиваете у своих детей, что им нравится в вашем воспитании, а что нет? Всего ли хватает ребенку? Стоит ли что-то изменить? Каждый хочет воспитать счастливого ребенка, но многие даже не задумываются над этими вопросами, день изо дня совершая одни и те же ошибки в воспитании.

Как ответ на риторический вопрос дети написали памятку для взрослых о том, как их необходимо правильно воспитывать.

«Памятка ответственным родителям» – это пособие для родителей, которым важно, о чем думает их ребенок, чем он живет, чего ему не хватает и чего он хочет больше всего на свете.

Издание собрало в себе тридцать лучших советов, которые дети дали своим родителям. Честные и искренние пожелания, некоторые из которых вас удивят.

Для того, чтобы ваш ребенок рос счастливым, нужно очень немного. Прочитать и прислушаться к каждому слову на страницах издания, попытаться посмотреть на свое поведение по-новому, детскими глазами. Пропустить каждую строчку через себя и понять, почему порой ребенок может чувствовать себя очень одиноким, когда взрослые, как им кажется, окружили его любовью и заботой. А также осознать, что для ребенка дороже самых дорогих подарков в мире и как стать просто близким другом и помощником для своего любимого чада.

Читать памятку

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/books/Pamyatka_full_lo...