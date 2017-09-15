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РЕБЁНОК.РУ

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Памятка ответственным родителям или что нужно для того, чтобы ваш ребенок рос счастливым?

Памятка ответственным родителям или что нужно для того, чтобы ваш ребенок рос счастливым?

Дорогие родители, как часто вы спрашиваете у своих детей, что им нравится в вашем воспитании, а что нет? Всего ли хватает ребенку? Стоит ли что-то изменить? Каждый хочет воспитать счастливого ребенка, но многие даже не задумываются над этими вопросами, день изо дня совершая одни и те же ошибки в воспитании.

Как ответ на риторический вопрос дети написали памятку для взрослых о том, как их необходимо правильно воспитывать.

«Памятка ответственным родителям» – это пособие для родителей, которым важно, о чем думает их ребенок, чем он живет, чего ему не хватает и чего он хочет больше всего на свете.

Издание собрало в себе тридцать лучших советов, которые дети дали своим родителям. Честные и искренние пожелания, некоторые из которых вас удивят.

Для того, чтобы ваш ребенок рос счастливым, нужно очень немного. Прочитать и прислушаться к каждому слову на страницах издания, попытаться посмотреть на свое поведение по-новому, детскими глазами. Пропустить каждую строчку через себя и понять, почему порой ребенок может чувствовать себя очень одиноким, когда взрослые, как им кажется, окружили его любовью и заботой. А также осознать, что для ребенка дороже самых дорогих подарков в мире и как стать просто близким другом и помощником для своего любимого чада.

Читать памятку

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/books/Pamyatka_full_lo...

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воспитание

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