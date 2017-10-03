Невероятно вкусный шоколадный тарт

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Ингредиенты:
Сливочное масло — 250 г
Сахарный песок — 50 г
Молоко — 3 ст. л.
Мука — 150 г
Жирные сливки — 600 мл
Шоколад — 420 г
Яичные белки — 4 шт.
Яйца — 2 шт.
Соль — по вкусу
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 180 °C.
2. Нарежьте холодное масло кубиками (100 г), добавьте к нему сахар, молоко и щепотку соли. Всыпьте муку и замесите однородное тесто тесто.
3. Просыпьте на стол горсть муки и раскатайте тесто в тонкий пласт. Плотно уложите его в форму для запекания. Излишки с краев удалите.
4. Выпекайте 12-15 минут в духовке до легкой золотистости.
5. Пока основа выпекается, поломайте шоколад (300 г) в миску и добавьте 150 г масла.
6. Вскипятите 500 г сливок и влейте в смесь шоколада и масла.
7. Дайте пару минут раствориться, затем размешайте до нежной и глянцевой консистенции.
8. Белки взбейте и вместе со щепоткой соли и желтками вмешайте в шоколадную смесь. Вылейте на корж.
9. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25 минут.
10. Через 25 минут выньте тарт из духовки и отставьте на 2 часа остыть. Приготовьте глазурь: выложите в емкость 120 г измельченного шоколада и 10 г сливочного масла. Залейте почти кипящими сливками (100 г) и размешайте до получения глянцевой массы.
11. Остывший пирог залейте шоколадной глазурью. Остудите в течение часа.
12. По желанию украсьте пирог взбитыми сливками и клубникой.
Приятного аппетита!
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