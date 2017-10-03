Невероятно вкусный шоколадный тарт

Сохрани в копилку рецептов.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 250 г

Сахарный песок — 50 г

Молоко — 3 ст. л.

Мука — 150 г

Жирные сливки — 600 мл

Шоколад — 420 г

Яичные белки — 4 шт.

Яйца — 2 шт.

Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180 °C.

2. Нарежьте холодное масло кубиками (100 г), добавьте к нему сахар, молоко и щепотку соли. Всыпьте муку и замесите однородное тесто тесто.

3. Просыпьте на стол горсть муки и раскатайте тесто в тонкий пласт. Плотно уложите его в форму для запекания. Излишки с краев удалите.

4. Выпекайте 12-15 минут в духовке до легкой золотистости.

5. Пока основа выпекается, поломайте шоколад (300 г) в миску и добавьте 150 г масла.

6. Вскипятите 500 г сливок и влейте в смесь шоколада и масла.

7. Дайте пару минут раствориться, затем размешайте до нежной и глянцевой консистенции.

8. Белки взбейте и вместе со щепоткой соли и желтками вмешайте в шоколадную смесь. Вылейте на корж.

9. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25 минут.

10. Через 25 минут выньте тарт из духовки и отставьте на 2 часа остыть. Приготовьте глазурь: выложите в емкость 120 г измельченного шоколада и 10 г сливочного масла. Залейте почти кипящими сливками (100 г) и размешайте до получения глянцевой массы.

11. Остывший пирог залейте шоколадной глазурью. Остудите в течение часа.

12. По желанию украсьте пирог взбитыми сливками и клубникой.

Приятного аппетита!