Как улучшить успеваемость ребенка в школе

Успеваемость вашего ребенка падает из года в год или он получает лишь средние оценки, хотя, по вашему мнению, мог бы претендовать на высший балл? Зная его способности, вы уверены, что он может быть более успешным в школе.

И это сводит вас с ума, потому что вы понимаете, как важно хорошо учиться сейчас, чтобы потом поступить в университет или просто достойно окончить школу. Вы переживаете, ворчите и укоряете его за лень, отсутствие мотивации и безответственность. Вы просто не понимаете, почему ребенку настолько неинтересно учиться, и придумываете разные способы дополнительной мотивации. Но зачастую ситуация не улучшается, а становится лишь хуже.Нам, родителям, сложно не беспокоиться об академических успехах наших детей, потому что мы знаем, как это важно для их будущего. С нашей точки зрения, тот факт, что ребенок ценит друзей или электронные гаджеты выше, чем учебу, просто абсурд. Правда заключается в том, что большинство детей на самом деле мотивированы, хоть и не тем, чем, на наш взгляд, они должны быть мотивированы. Попробуйте посмотреть на это с другой стороны: когда дело доходит до чего-то захватывающего, такого как видеоигры, музыка, социальные сети и выбор крутых джинсов, ребенок демонстрирует высокую мотивацию и полное отсутствие какой-либо лени. Здесь есть один нюанс: если вы давите на ребенка, чтобы его мотивировать, ситуация, как правило, становится только хуже.Поймите, дети должны сами осознать ценность труда. Подумайте об этом с точки зрения собственного жизненного опыта. Вы прекрасно знаете, что питаться нужно правильно, но не всегда придерживаетесь здорового питания! Ваш ребенок должен сам осознать важность академических успехов. Конечно, есть и объективные факторы, которые могут воспрепятствовать получению хороших оценок (например, умственные или физические недуги, неспособность к обучаемости или поведенческие расстройства, семейные проблемы и злоупотребления некоторыми вредными веществами). Их тоже нужно учитывать.Есть люди, в которых сосредоточились все компоненты успеха – мотивация, соответствующие навыки, умение добиваться результата и извлекать максимальную пользу. Но для большинства из нас путь к мотивации и успеху гораздо более извилистый и тернистый. Если подумать, не каждый ребенок обращается за помощью к учителям, вовремя делает домашние задания, каждый вечер повторяет пройденный материал и откладывает в сторону все, что его отвлекает от учебы. Потому что так поступают дети, у которых более развита передняя часть мозга и которым, соответственно, присущи так называемые хорошие исполнительные функции, именно они играют значительную роль в школьных достижениях.головного мозга помогают регулировать эмоции, способствуют концентрации внимания, настойчивости и гибкости. У многих детей эти функции развиваются позже – лишь в подростковом возрасте. И, конечно, родителям очень тяжело видеть, как их ребенок в течение долгого времени отстает в успеваемости. В это трудно поверить, но такие дети не ленивы, не безответственны и не испытывают отсутствие мотивации. Если вы не согласны или не верите в это, то, понятное дело, будете раздражаться, расстраиваться и злиться в ответ на кажущуюся лень ребенка, что, в свою очередь, будет способствовать его сопротивлению и борьбе с вами. Далее предлагаются советы, которые помогут вам избежать подобного негатива.Всегда оставайтесь на стороне ребенка, не занимайте позицию на противоположной стороне баррикады. Это позволит сохранить ваш авторитет и влияние, что является самым важным инструментом воспитания. Наказания, нравоучения, угрозы и манипулирование приведут в никуда, разрушат ваши взаимоотношения и мотивацию ребенка. Конечно, ваша фрустрация, чувство тревоги и страха нормальны и понятны. Но реагировать на поведение детей подобным образом абсолютно неэффективно. Помните: ваш ребенок ведет себя так вовсе не для того, чтобы сделать вашу жизнь несчастной, или потому, что он никчемный бездельник. В следующий раз, когда вы почувствуете, что начинаете злиться, попробуйте сказать себе: «Мой ребенок просто еще не дошел до этого». Помните: ваша задача – помочь ему научиться быть ответственным. Если вы негативно настроены и превращаете это в нравственную проблему, ваш ребенок будет дерзить вам, не пытаясь задуматься над сутью проблемы.Один из уроков жизни гласит: мы получаем удовольствие тогда, когда работа завершена. Если вы тренируетесь забивать гол, то в итоге набираете больше очков, и команда выигрывает. За работу тоже платят после ее выполнения. Поэтому начните говорить следующим образом: «Когда закончишь занятия, можешь пойти в гости к Диме». Или: «Когда сделаешь домашнее задание, можем вместе посмотреть тот фильм, который ты хотел посмотреть». Введите это правило и придерживайтесь его. Если ваш ребенок еще не способен самостоятельно планировать и инициировать, упорно придерживайтесь этого правила. Тем самым вы поможете ему научиться делать то, что его собственный мозг пока не может обеспечить, – научите его структурировать время.Если ваш ребенок плохо учится и его успеваемость падает, вам приходится вовлекаться в учебный процесс. Вам необходимо подключиться превентивно и помочь ему создать оптимальную структуру занятий, которую сам ребенок создать еще не может. Эта структура подразумевает продуманное расписание с указанием времени, предназначенного для занятий, и времени на отдых. Вам придется проследить за его соблюдением. Например, выключайте компьютер и говорите: «Никаких видеоигр или телевизора, пока не сделано домашнее задание». Также нужно будет подумать и решить, какое количество времени ребенок должен посвятить учебе. В течение этого времени не допускайте использования электронных устройств (телефона, планшета и т. п.), так как ничто не должно отвлекать внимание ребенка. Вы можете ввести следующее правило: даже если ребенок выполнил всю домашнюю работу, а учебное время не истекло, он должен продолжать учиться. Пусть повторяет, читает или проверяет ошибки. Введите правило полутора часов тишины, без электронных устройств, только обучение. Некоторые дети лучше учатся, слушая музыку, но во время учебы любые другие электронные устройства необходимо выключить. Эти правила не должны напоминать наказание, они призваны помочь ребенку выработать эффективный рабочий режим и сосредоточиться на школьных предметах.Если оценки и трудоспособность вашего ребенка не на высоте, вы можете вместе с его учителями разработать план спасения ситуации. Например, учитель может проверять, забрал ли ребенок все необходимое из школы, а вы проверяйте, хорошо ли он собрал портфель в школу. Как только вы увидите, что ребенок начал лучше распоряжаться и управлять своим временем, делать домашнее задание, повторять материал перед контрольными работами, это будет сигналом о том, что вам пора немного отступить.Возможно, вам нужно будет посидеть возле ребенка, пока он делает домашнюю работу или, по крайней мере, находиться рядом, чтобы в нужный момент помочь ему. Может, ребенку понадобится тихое место для занятий, подальше от шумных братиков и сестричек. А может, наоборот, ребенок будет лучше заниматься в общей комнате со всеми членами семьи. Помогите ему проверить это на практике. Но как только вы определите, какое место для занятий окажется лучшим, пусть ребенок находится именно там. Не нужно выполнять домашнюю работу вместо ребенка. Ваша помощь может заключаться в том, чтобы проверить выполненное задание и расспросить ребенка, как он усвоил тот или иной материал.Вместе с ребенком подумайте и решите: возможно, будет лучше, если вы разделите задания на небольшие части, и он будет выполнять их каждый день. Для записи ежедневных заданий можно использовать большой настенный календарь или белую доску. Вы можете также привлечь помощь учителя или нанять репетитора.Делайте все возможное, чтобы быть добрым, полезным, последовательным родителем и стойко сопротивляйтесь соблазну наказаний, чрезмерного вмешательства и контроля. После каждого негативного взаимодействия с ребенком попробуйте создать десять позитивных. Постарайтесь сделать акцент на поддержке и поощрении ребенка вместо беспокойства и придирок. Когда вы начинаете рефлексировать и думать, что академическая успеваемость вашего ребенка является отражением вас самих или качества вашего воспитания, и что именно вы и только вы несете ответственность за его результат, то в итоге оказываетесь на месте ребенка, а не на своем, родительском месте. А это вредно и неэффективно.Иногда отсутствие мотивации (или то, что выглядит как безответственность) на самом деле может быть тревогой ребенка или стыдом за неуспеваемость по предметам, или невыполнение домашнего задания. Большинство людей тревожатся по поводу выполнения каких-то дел и избегают их, как чумы. Иногда дети просто не могут этого объяснить, потому что не всегда осознают свои волнения, тревоги, страхи и беспокойства. Вот типичный случай. Допустим, ребенок говорит вам, что сегодня ему не задали никакой домашней работы, хотя это не так. Ложь заставляет вас беспокоиться. И если вы реагируете криком и критикой, ваш ребенок, будучи движим тревожным состоянием, еще больше дистанцируется и от вас, и от домашней работы. Небольшое проявление тревоги способно мотивировать человека, но слишком сильное ее проявление блокирует способность ребенка думать, а также ту часть мозга, которая отвечает за мотивацию. Держите свои эмоции под контролем, помните о том, что тревога (страх) ребенка это не лень. Ваша цель как родителя заключается в том, чтобы сдерживать свои эмоции и правильно реагировать на волнения ребенка.Порой чувство стыда, неполноценности или тревоги, которое испытывает ваш ребенок, может неверно истолковываться вами, и вы можете принять его за плохое отношение к учебе, отсутствие мотивации и безответственность. Игнорирование таких эмоциональных реакций ребенка может привести к его противодействию, замкнутости, отказу или демонстративному неповиновению. Помните, что то, что происходит сейчас, может выглядеть совсем по-другому, когда ваш ребенок повзрослеет. А пока в позитивной форме помогите ему оптимально структурировать учебный процесс. И, понимая всю картину происходящего, успокойтесь сами.Не забывайте держать в уме общую картину происходящего. Вместо того чтобы злиться по поводу оценок вашего ребенка, помогите ему найти жизненный баланс между дружескими отношениями, учебой, волонтерской работой и семейными мероприятиями. Примите участие в школьных делах ребенка, проявите интерес к школьным проектам.Когда мы видим, что наш ребенок ничем не интересуется в жизни, легко начать проецировать такое поведение на будущее. Если у него нет никаких интересов кроме видеоигр и друзей, мы думаем, что он никогда не добьется успеха и даже вряд ли сможет самостоятельно функционировать в обществе. Это наращивает наше беспокойство и страх. Но правда заключается в том, что мы не можем предвидеть будущее. Если вы фокусируете свое внимание на негативе, это лишь усиливает напряжение в отношениях между вами и ребенком. Лучше, сосредоточьтесь на его положительных чертах и помогите ребенку развивать их. Он общительный, всегда спешит на помощь или любит животных? Сосредоточьтесь на тех качествах, которые воспитывают развитого, успешного человека, а не только на школьных оценках. Помогите ребенку развиться социально, творчески, эмоционально.Когда ребенок отстает в учебе, родители так сильно беспокоятся, что зачастую это приводит к постоянным ссорам, но успеваемость так и не улучшается. Если вы как родитель успокоитесь и поймете, что причина слабой успеваемости не только в плохом отношении к учебе и отсутствии мотивации, а также что вы не можете заставить ребенка быть мотивированным, то станете лучше к нему относиться и помогать ребенку, когда он будет нуждаться в помощи. Помните: ваша цель остановить негативную реакцию и решить проблему.