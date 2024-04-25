Ответ редакции

Для родителей достижения ребенка всегда являются предметом гордости, один из которых — первые шаги малыша. Иногда этот вопрос может вызвать тревогу, если соседский мальчик-ровесник уже уверенно топает, а ваш ребенок еще передвигается по-пластунски. И хотя многие педиатры скажут, что каждый малыш растет и развивается в своем собственном темпе, тем не менее они отслеживают развитие детей в соответствие с медицинскими рекомендациями. В каком возрасте дети начинают ходить — в материале aif.ru.

Согласно методическим рекомендациям департамента здравоохранения Москвы о развитии ребенка первого года жизни, в восемь месяцев малыш, ухватившись за опору, становится на колени и на ноги. В 9 месяцев ребенок хорошо ходит у опоры, переступает при поддержке за обе руки. В 10 — начинает стоять самостоятельно, ходит, держась за опору одной рукой, поднимается и спускается с невысокой лестницы. К 11 месяцам ребенок уверенно стоит без опоры, приседает, увереннее ходит, держась одной рукой, делает несколько шагов без опоры. К году ходит без поддержки, самостоятельно приседает и встает.

«Если ребенок родился недоношенным или маловесным, допустимые сроки приобретения навыков смещаются, однако они тоже имеют свой допустимый возрастной диапазон», — сказано в рекомендациях. Такие малыши могут научиться ходить к 12-15 месяцам.

«Новейшие исследования убедительно свидетельствуют о том, что мышечные и нейронные связи, отвечающие за умение ходить формируются у каждого ребенка в свой срок. Это не бег, где побеждает тот, кто финишировал первым, так что не стоит горевать, если ваш малыш отстал от «фаворита». Независимо от скорости финишную черту пересекают все, — рассказала КП кандидат медицинских наук, врач-педиатр клинико-диагностического центра МЕДСИ Ирина Вострикова.

Врачи не бьют тревогу, если малыш не начал самостоятельно ходить до полутора лет, дают ему время сформировать этот навык согласно его личной скорости двигательного развития.

«Ребенка не нужно учить ходить в привычном понятии этого слова. Для того, чтобы он пошел, должны созреть костная, мышечная, нервная системы и вестибулярный аппарат. Помимо этого, должна окрепнуть и психика. Если преждевременно стимулировать походку, можно получить осложнение по той системе, которая не готова к ходьбе. А также искривление конечностей, мышечную дистонию, страх ребенка перед ходьбой (когда малыш начинает ходить, он неизменно падает и может отказаться ходить в дальнейшем), — рассказал КП травматолог-ортопед Валерий Потапов.

Врач считает, что подготавливать ребенка к ходьбе надо с самого раннего возраста, создавая вокруг него необходимое интересное пространство. Игрушки располагать на разном расстоянии, чтобы малыш пытался дотянуться. Когда ребенок начинает садиться и вставать, у него должны быть вертикальные опоры. Помимо этого, на развитие малыша влияют физические упражнения, гимнастика, плавание, массажи и занятие на фитболе.

Источник:

mosgorzdrav.ru

www.kp.ru