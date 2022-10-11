Агрессия родителей или чрезмерная опека: что хуже

Существует две крайности в воспитании детей: агрессия и чрезмерная опека. Что же хуже? Давайте разбираться.

Агрессия

Если родители периодически испытывает сильное раздражение на ребенка, это может создавать у него такой уровень внутреннего напряжения и возбуждения, что он теряет осторожность и способность критически мыслить.

Агря матери намного ужаснее, чем агрессия отца.

Отцовская агрессия стремительная, конкретная, доступная, по делу. Она более понятна ребенку.

Агрессия матери капает постепенно, задевает за живое.

Есть два способа ответа на стресс: бить или бежать!

Ребенок не может дать взрослому сдачи, поэтому он закрывается, замыкается, сжимается.

Результат:

Агрессия ребенка к родителям и близким. Позиция жертвы. Дети агрессивных родителей часто манипулируют окружающими. Они вынуждают людей делать то, что нужно им.

Что делать:

управление агрессией трансформирует ее в активность, которую можно направить в любую сферу жизни по собственному желанию. Наработав такую способность, родители могут передать ее своим детям.

Чрезмерная опека

Очень часто родители слишком долго опекают малыша, они не успевают за развитием потребности детей в самостоятельности, а вооружить их нужными знаниями и умениями необходимо вовремя.

На чрезмерную опеку указывает:

1. Желание защитить детей физически и эмоционально (оградить от негативной информации).

2. Сглаживание физической боли путем поощрения. Они сглаживают падение или небольшой ушиб сладостями и другими поощрениями.

3. Определение строгих рамок. Ребенка ставят в определенные рамки поведения, опрятности, друзей и т.п.

4. Чрезмерная строгость дисциплинарных мер в случае нарушения правил. Обычные шалости наказываются очень сурово.

5. Перенос приоритетов жизни ребенка в одну сферу. Например, обучение в школе или институте.

Результат: дети становятся

неуверенными в своих силах;

эгоистами;

не адекватно оценивающими свои поступки

не умеющими принимать решения

не умеющими считаться с другими людьми.

Что делать:

Учите малыша бдительности, осторожности, узнаванию и соблюдению правил, умению обратиться за помощью к взрослым, когда это ему требуется.

Советы папам и мамам

Ребенок — не должен быть идеальным, получать только отличные оценки и играть на фортепиано перед гостями. Пусть у него будет детство.

ВНИМАНИЕ!Для ребенка очень важны тактильные ощущения.

«Обнимашки» никому не повредят! А еще гладьте детей по голове (девочек не менее 5 раз в день, а мальчиков 14!). И поваляйтесь вместе перед сном, обсуждая прошедший день.