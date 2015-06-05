Сказки старой зимы

Любите ли вы сказки так, как любит их москвичка Марина Адамова? Когда зима постучалась в ее двери, вошла в ее жизнь, дала Марине карандаш и чернила, и стала рассказывать сказки, ошеломленной девушке ничего не оставалось, кроме как рисовать ее рассказы. И Марину стали посещать сказочные гости, рассказывая ей удивительные истории, которыми она с нами и поделилась.