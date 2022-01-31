6 эффективных способов, как приучить ребенка к спорту

Ваш ребенок предпочитает компьютерные игры занятиям спортом? Ему неинтересно играть в футбол и другие спортивные игры? Или его физическая форма неидеальна, и из-за этого он стесняется? Какова бы ни была причина, если ребенок не любит спорт, его очень сложно мотивировать.

Нравоучения не помогут. Вы можете беспокоиться о том, что, если не запишете ребенка в спортивную секцию или не приучите его к занятиям спортом, потом будет поздно. Но на самом деле у родителей больше возможностей, чем они думают.

Есть несколько уловок, которые помогут вашему ребенку стать более активным физически. Это принесет большую пользу, даже если он не мечтает стать футболистом.

1. Помните, что детям нужны не такие же физические упражнения, как взрослым

Для вас полноценная тренировка может означать 30 минут бега или то, что вы сожжете определенное количество калорий. Но дети ведут себя иначе. Тренировка для ребенка – это серия упражнений или движений, которые не обязательно должны повторяться.

Поэтому, если вы хотите приучить ребенка к тренировкам, станьте для него не тренером, а партнером по игре. Не заставляйте его бегать вместе с вами по утрам, вместо этого предложите ему поиграть в футбол или другую игру на спортивной площадке.

В таких играх вы получаете тройную выгоду: приучаете ребенка к спорту, сами проявляете активность и укрепляете эмоциональную связь с ребенком.

2. Расскажите ребенку о пользе физических упражнений

Вам не нужно убеждать ребенка поменять свои увлечения или интересы. Просто помогите ему понять, что физическая активность помогает ему чувствовать себя лучше в разных сферах жизни. Например, если ваш ребенок увлекается математикой или любит читать книги, расскажите ему, что физические упражнения развивают мозг, повышают концентрацию и внимание.

3. Прибегайте к хитростям

Есть много способов приучить детей к физической активности так, чтобы они даже об этом не подозревали. Например, если вы едете с ребенком в торговый центр, припаркуйте машину подальше, чтобы ребенок прошел пешком большее расстояние. Если он любит животных, предложите ему выгуливать собаку соседей. Не считайте себя обманщиками, думайте, что вы делаете все это ради благополучия ребенка.

4. Поймите причину, по которой ребенок не любит заниматься спортом

Возможно, ребенок не любит оставаться разгоряченным после тренировки. Возможно, над ним подшучивают сверстники на спортивной площадке или у него быстро появляется одышка. Если вы знаете настоящую причину, по которой ребенок отказывается заниматься спортом, вам будет легче найти решение проблемы. Если вы не можете сами понять причину, посоветуйтесь с детским психологом.

5. Начните с малого

Эксперты утверждают, что дети должны заниматься физическими упражнениями ежедневно около часа. Но это не значит, что им нужно об этом говорить. Если ребенок думает, что 30-минутная тренировка – это слишком много для него, он не будет заниматься спортом.

Вместо этого предложите ребенку позаниматься столько, сколько ему удобно, пусть даже 5-10 минут. Главное, чтобы он поставил себе цель и достиг ее. Когда ребенок сможет выполнить хотя бы небольшое количество упражнений, он будет гордиться тем, что смог это сделать. Это вдохновит его на новые цели и достижения.

6. Занимайтесь спортом всей семьей

Вместо того чтобы смотреть по выходным фильмы всей семьей или ходить в пиццерию, вы можете отправиться на велосипедную прогулку или сходить на скалодром. Предложите ребенку на выбор несколько занятий, которые предусматривают физическую активность, и посмотрите, что из предложенного нравится ему больше. Дети хотят заниматься тем, что им интересно – и в этом они похожи на взрослых.