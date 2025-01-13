Основные симптомы дефицита магния у детей

Примерно 75 % всех людей страдают дефицитом магния. Ему подвержены не только взрослые: в последнее время всё чаще наблюдаются случаи дефицита магния у детей.

Данную проблему могут вызывать разные факторы, главный из которых – нехватка питательных веществ в рационе. Также причиной может быть стресс и чрезмерный физический труд.

Жалобы на стресс, которые мы слышим от коллег или знакомых, уже стали привычными.

Но следует помнить, что дети также часто страдают от дефицита магния, что проявляется в их поведении. Есть ряд поведенческих признаков, которые свидетельствуют об этом.

Признак № 1. Ребенок становится несдержанным и раздражительным

Ребенок разговаривает с вами невежливым тоном и проявляет неуважительное поведение. И вы уверены, что это не вызвано избытком сахара в рационе. Такое поведение всё чаще встречается в современных семьях. Прежде чем наказывать ребенка, обратите внимание на его рацион: достаточно ли в нем магния.

Признак № 2. Ребенок в последнее время жалуется на судороги

Вы просыпаетесь среди ночи от того, что ребенок жалуется на судороги? Это может быть связано с низким уровнем магния в организме.

Признак № 3. Ребенок испытывает тревогу по поводу школы или по другим причинам

Вашего ребенка что-то беспокоит – занятия в школе, экзамены или что-то другое. Тревога по поводу школы, друзей или спортивных соревнований может быть связана с недостатком магния.

Признак № 4. Ребенок чувствует слабость и сильную усталость

Малышу трудно даются обычные задачи, у него наблюдается хроническая усталость и переутомление. И для этого нет видимых причин.

Признак № 5. Проблемы со сном

Ребенку трудно заснуть ночью, а после сна он ощущает себя разбитым, что не лучшим образом сказывается на его настроении, успеваемости в школе и общении.

Признак № 6. Раздражительность, тревога, фобии

Недостаток магния вызывает серьезные неврологические проявления, начиная от легкой тревожности и заканчивая развитием сильных страхов, фобий.

Признак № 7. Нарушения памяти и концентрации внимания

Ребенку сложно сосредотачиваться на чем-то одном, он хватается сразу за несколько дел, многое забывает и из-за этого ощущает себя еще более подавленным и несчастным.

Другие симптомы недостатка магния

Также признаками дефицита магния являются тревожность, болезни зубов, чувствительность к шуму, а также мышечное напряжение, судороги и спазмы (особенно в мелких мышцах).

Важно контролировать потребление магния, поскольку его хронический дефицит может вызывать такие серьезные заболевания, как диабет 2 типа, невосприимчивость к инсулину, сердечно-сосудистые заболевания или остеопороз. Употребляйте в пищу продукты, богатые магнием, или используйте пищевые добавки.

Сколько магния нужно ребенку?

Рекомендуемое потребление магния для детей 4-8 лет составляет – 130 мг, от 9 до 13 лет – 240 мг.

Большое количество магния содержится в орехах и семенах, особенно в миндале, фундуке, орехах кешью и семенах подсолнечника. Содержание магния в свежих продуктах зависит от его содержания в почве, в которой он выращивается. Большое количество магния содержится также в шпинате, брокколи, а также в овсяной муке.