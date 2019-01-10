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Завтрак из слоеного теста

Завтрак из слоеного теста

Ингредиенты:
Тесто слоеное бездрожжевое — 400 г
Яйцо куриное — 4 шт.
Сыр твердый — 80 г
Соль — по вкусу
Приготовление:
1. Немного раскатайте тесто. Разделите его на четыре части и наметьте круг на каждой. Проведите аккуратно ножом по контуру, не прорезая до конца. Сделайте частые проколы в круге.


2. Посолите яйца и перемешайте.
3. Натрите сыр на мелкой терке.
4.Выпекайте тесто-основу в горячей духовке при 180 °С в течение 8 минут. Выньте и снимите часть верха у круга.
5. Допекайте в духовке в течение 15 минут.
6. Выньте и сразу подавайте.
Приятного аппетита!
Автор: Лариса Трямкина


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