Завтрак из слоеного теста

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое — 400 г

Яйцо куриное — 4 шт.

Сыр твердый — 80 г

Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Немного раскатайте тесто. Разделите его на четыре части и наметьте круг на каждой. Проведите аккуратно ножом по контуру, не прорезая до конца. Сделайте частые проколы в круге. Новости СМИ2

2. Посолите яйца и перемешайте.

3. Натрите сыр на мелкой терке.

4.Выпекайте тесто-основу в горячей духовке при 180 °С в течение 8 минут. Выньте и снимите часть верха у круга.

5. Допекайте в духовке в течение 15 минут.

6. Выньте и сразу подавайте.

Приятного аппетита!

Автор: Лариса Трямкина



