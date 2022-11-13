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Многодетность в тренде: как не сойти с ума от материнства

Многодетных семей сегодня становится все больше. Можно сказать, что материнство входит в моду. Но каждая мама знает, что риск сойти с ума возрастает соразмерно количеству детей.

Как познать счастливое материнство и при этом сохранить здравый рассудок? Есть несколько секретов.

Относитесь проще

Самое главное – не переживайте, если не успеваете. Если в раковине гора грязной посуды или вместо ужина из трех блюд семья кушает полуфабрикаты.

Многодетность в тренде: как не сойти с ума от материнства

Научитесь быть идеальной неидеальной матерью, которая имеет право не быть уставшей, как лошадь.

Полезные привычки

Уделять внимание детям – хорошо, уделять внимание себе – еще лучше.

ВНИМАНИЕ! Самое вредное, что вы можете сделать для детей, это тратить на них все силы и внимание.

Начните изучать французский язык, бегать по утрам, пейте больше жидкости и заботьтесь о здоровье. Счастливая мама – это, что нужно вашим детям, не забывайте.

Право на ошибку

Ребенок – такая же личность, как и вы. Не стоит думать, что признав свою ошибку, вы пошатнете свой авторитет.

  • Если накричали без причины или сорвались на одного из детей, обязательно извинитесь.
  • Разговаривайте друг с другом и учите своим примером, как поступать правильно.

Не забывайте о друзьях

Многие мамы, особенно многодетные, просто тонут в своих домашних обязанностях и не находят времени на то, чтобы общаться с подругами и близкими людьми.

Хотя быраз в пару недель стоит оставлять детей на мужаи выбираться с подругой в кафе, чтобы посидеть за чашечкой кофе.Без детей – общение с мамами на детской площадке не считается.

Прислуги дома нет

Если вы живете не в замке с дворецким и горничными, то напоминайте об этом детям.

  • Обувь нужно снимать в прихожей и сразу ставить на место.
  • Куртку на крючок ребенок тоже может повесить – в крайнем случае, сделайте для самых маленьких специальные крючки на более низком уровне.

ВАЖНО! Учиться самообслуживанию нужно с самого раннего возраста, чем дальше – тем это будет сложнее.

Многодетность в тренде: как не сойти с ума от материнства

Свободное время для мамы с папой

Важно уделять время не только себе, но и супругу. Хотя бы иногда отправляйте детей к бабушкам и дедушкам, а сами ходите на свидания, занимайтесь совместными хобби, уделяйте время тому, что нравится.

Почаще признавайтесь в любви

Не стесняйтесь проявлять свои чувства, какими бы большими и серьезными не казались вам ваши дети.

Самое важное для ребенка – чувствовать любовь родителей, а ее можно показать не только заботой, но и самым прямым способом - говорить об этом, обнимая малыша перед сном.

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семья
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