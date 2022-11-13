Многодетность в тренде: как не сойти с ума от материнства

Многодетных семей сегодня становится все больше. Можно сказать, что материнство входит в моду. Но каждая мама знает, что риск сойти с ума возрастает соразмерно количеству детей.

Как познать счастливое материнство и при этом сохранить здравый рассудок? Есть несколько секретов.

Относитесь проще

Самое главное – не переживайте, если не успеваете. Если в раковине гора грязной посуды или вместо ужина из трех блюд семья кушает полуфабрикаты.

Научитесь быть идеальной неидеальной матерью, которая имеет право не быть уставшей, как лошадь.

Полезные привычки

Уделять внимание детям – хорошо, уделять внимание себе – еще лучше.

ВНИМАНИЕ! Самое вредное, что вы можете сделать для детей, это тратить на них все силы и внимание.

Начните изучать французский язык, бегать по утрам, пейте больше жидкости и заботьтесь о здоровье. Счастливая мама – это, что нужно вашим детям, не забывайте.

Право на ошибку

Ребенок – такая же личность, как и вы. Не стоит думать, что признав свою ошибку, вы пошатнете свой авторитет.

Если накричали без причины или сорвались на одного из детей, обязательно извинитесь.

Разговаривайте друг с другом и учите своим примером, как поступать правильно.

Не забывайте о друзьях

Многие мамы, особенно многодетные, просто тонут в своих домашних обязанностях и не находят времени на то, чтобы общаться с подругами и близкими людьми.

Хотя быраз в пару недель стоит оставлять детей на мужаи выбираться с подругой в кафе, чтобы посидеть за чашечкой кофе.Без детей – общение с мамами на детской площадке не считается.

Прислуги дома нет

Если вы живете не в замке с дворецким и горничными, то напоминайте об этом детям.

Обувь нужно снимать в прихожей и сразу ставить на место.

Куртку на крючок ребенок тоже может повесить – в крайнем случае, сделайте для самых маленьких специальные крючки на более низком уровне.

ВАЖНО! Учиться самообслуживанию нужно с самого раннего возраста, чем дальше – тем это будет сложнее.

Свободное время для мамы с папой

Важно уделять время не только себе, но и супругу. Хотя бы иногда отправляйте детей к бабушкам и дедушкам, а сами ходите на свидания, занимайтесь совместными хобби, уделяйте время тому, что нравится.

Почаще признавайтесь в любви

Не стесняйтесь проявлять свои чувства, какими бы большими и серьезными не казались вам ваши дети.

Самое важное для ребенка – чувствовать любовь родителей, а ее можно показать не только заботой, но и самым прямым способом - говорить об этом, обнимая малыша перед сном.