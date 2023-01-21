Лечение ночных страхов у детей

Причины возникновения



Причин возникновения ночных кошмаров несколько:



— переутомление нервной системы на протяжении дня;



— негативные впечатления;



— нарушения работы психики.



Чаще всего детей одолевают кошмары вследствие нервного переутомления. Это накопившиеся эмоции, перетекающие потом в ночные страхи у детей лечение которых возможно простым способом – дневным сном. В противном случае, регуляции ритмов сна будут нарушены. После сильных переутомлений начнут активироваться те участки мозга, которые отвечают за глубокий сон. Это помешает переходу в фазу быстрого сна, что приведет к рассогласованию нервных центров. Реже ночные кошмары нельзя объяснить, они могут быть вызваны также какими-либо нарушениями в работе психики. Как бы там ни было, в большинстве случаев родителям не о чем беспокоиться, так как ночные кошмары детей обусловлены формированием психики, которая подвергается сильным стрессам в период развития.



Как бороться с кошмарами



Примечательно, что ночные крики ребенка могут прекратиться сами, причем неожиданно. В этом случае не стоит вообще трогать ребенка, это лишь ухудшит положение. Кроме того, не стоит успокаивать ребенка наутро, после просыпания. Как правило, воспоминаний о ночном ужасе у него не остается. Многие психологи считают, что убрать ночные страхи у детей можно дневным сном. Дело в том, что психика любого человека подвергается большим нагрузкам. Поэтому дневной сон не менее важен, чем ночной. В противном случае, накопленная усталость и нервные переживания в какой-то период просто выплеснуться во время ночной фазы сна. Еще один способ уменьшить ночные ужасы – оградить ребенка от источников сильных переживаний. Особенно не стоит испытывать психику впечатлительных детей. Если же ребенок проснулся, постарайтесь его успокоить. Лучше всего как-нибудь отвлечь ребенка, например, при помощи игрушки, которая заинтересует его и переключит его внимание.