«Богатырь» — это не норма. Почему ребенок рождается крупным?

Часто можно встретить новости о том, что где-то родился малыш-богатырь весом 5 кг и больше. Многие восхищаются героизмом мамы, радуются появлению на свет пухлощекого крохи. А вот врачи к таким сообщениям относятся скептически.

«Рождение ребенка с массой более 4000 г — не всегда счастье для мамы и здоровье для малыша. Почему? Для крупного новорожденного (ребенка, рожденного с массой более 4000 г) существует медицинский термин „макросомия“ (от древнегреческого μακρός. macros „большой“, и греческого σῶμα sṓma „тело“, дословно — „большое тело“)», — говорит Марина Чечнева, д. м. н., врач высшей квалификационной категории, руководитель отделения ультразвуковой диагностики МОНИИАГ.

Почему это проблема?

Есть две основные причины для формирования макросомии, говорит Марина Чечнева. Первая — наследственная, генетически детерминированная макросомия, когда в семье в каждом поколении рождаются крупные дети. «Иногда акушеры смеются и говорят женщине, что видимо, в давние времена среди предков этого малыша был Илья Муромец или Добрыня Никитич.

На самом деле это крупные, здоровые, правильно сложенные, пропорционально развитые дети. Для них характерны крупные размеры головки, плечевого пояса, животика, длинные руки и ноги.У них правильно сформированы внутренние органы, не нарушается работа сердца. Эти дети не имеют особенностей адаптации после родов (разве что хороший аппетит), правильно растут и развиваются», — поясняет специалист.

Вторая причина формирования макросомии — такая патология матери, как сахарный диабет. «При этом ребенок растет быстро и рождается крупным не потому, что изначально так было генетически запрограммировано, а потому, что потребляет излишнее количество сахара из материнской крови», — отмечает Марина Чечнева.

Тут стоит разобраться по порядку. Сахарный диабет (СД) — это группа патологических состояний, которые связаны с нарушением углеводного обмена в материнском организме, рассказывает Марина Чечнева. «СД I типа связан с отсутствием или недостатком в организме матери инсулина — белка, расщепляющего углеводы. СД II типа и гестационный СД (возникающий во время беременности) — со снижением чувствительности к инсулину, хотя его и вырабатывается нормальное количество. То есть в любом из этих случаев в материнской крови повышается уровень сахара, формируется гипергликемия», — поясняет врач.

Растущий организм в материнской утробе употребляет для своего роста большее количество сахара (глюкозы), чем ему нужно при нормальном течении беременности, говорит Марина Чечнева. Что происходит с человеком, который слишком много употребляет сладкого? Он толстеет. С малышом происходит то же самое. «Сначала это проявляется в утолщении подкожной клетчатки: на шее, на груди, на животе откладывается лишний жир. Потом у малыша увеличивается печень: она перерабатывает глюкозу, поступающую из материнской крови, и живот еще больше увеличивается в размерах. Для снижения материнской гипергликемии поджелудочная железа плода начинает усиленно работать, увеличивается в размерах, развивается так называемая гиперплазия поджелудочной железы», — говорит Марина Чечнева.

Большое тело для обеспечения жизнедеятельности требует большего объема крови, усиливается работа кроветворных органов малыша, увеличивается количество крови в маленьком организме, повышается ОЦК (объем циркулирующей крови, очень важная составляющая нормальной работы любого организма). Это приводит к усилению почечной фильтрации, то есть почки вырабатывают больше мочи, формируется многоводие, у матери тоже живот растет как на дрожжах. Для перекачивания большего количества крови сердце малыша должно работать усиленно. Постепенно сначала утолщается сердечная мышца (гипертрофия миокарда), потом увеличивается в размерах сердце плода (кардиомегалия), потом сердечная мышца «изнашивается», становится слабее, и у ребенка еще до рождения появляются признаки нарушений работы сердца, объясняет Чечнева.

Если не принимать никаких мер, чтобы нормализовать уровень глюкозы крови, это самым печальным образом сказывается на формировании плода и в ряде случаев может привести к его гибели или инвалидизации. «Не слишком ли дорогая цена за лишнюю сдобную булочку во время беременности?» — поясняет врач.

Как предупредить?

Можно ли избежать таких тяжелых последствий материнской гипергликемии? Главная составляющая успеха — хорошая компенсация диабета, нормализация уровня глюкозы крови.

«Алгоритм диагностики диабетической фетопатии, нарушения состояния плода при гипергликемии матери, хорошо отработан на практике врачами ультразвуковой диагностики. Патологические процессы развиваются в достаточно ранние сроки, даже при проведении второго скрининга мы обращаем внимание на размеры животика плода и, если они превышают определенные показатели, акцентируем на этом внимание акушера, который наблюдает беременную», — рассказывает Марина Чечнева.

Если патология развивается дальше, то формируется та самая асимметричная форма макросомии, которая характерна для диабетической фетопатии. У плода нарушается пропорциональность роста: головка нормальных размеров, а грудь и животик значительно увеличиваются, подкожная клетчатка становится утолщенной и отечной.

Для каждого срока беременности существуют нормативные размеры внутренних органов: печени, селезенки, поджелудочной железы плода. Поэтому увеличение внутренних органов (висцеромегалию) можно заметить на УЗИ.

«Со временем, если уровень глюкозы материнской крови не нормализуется, формируются типичное „диабетическое“ лицо (патологически толстые щеки, что называется термином „увеличение буккального индекса“) и толстая „диабетическая“ шея. Но самое печальное, что происходит с малышом, — это формирование кардиомиопатии и нарушение работы сердца. При ультразвуковом исследовании можно диагностировать и утолщение миокарда, и увеличение размеров сердца, и патологические функциональные показатели: нарушение сократительной способности миокарда, изменение сердечных выбросов. Все эти данные определяют степень тяжести диабетической фетопатии, степень опасности для плода», — отмечает Марина Чечнева.

Сегодня наблюдение нормальной беременности включает в себя два обязательных УЗИ:

первый скрининг — в 12 недель;

второй скрининг — в 18-22 недели.

«Но это актуально для здоровых беременных! Для тех женщин, у которых до или во время беременности обнаружено повышение уровня сахара в крови, разработана совсем иная схема обследования, она изменяется индивидуально в зависимости от выраженности признаков патологии. Ультразвуковые признаки поражения плода при диабете у матери настолько типичны, что мы называем их „антенатальный портрет диабетической фетопатии“ и иногда можем предположить гипергликемию матери до получения лабораторных анализов», — говорит Марина Чечнева.

Секрет успешного завершения беременности достаточно прост: сотрудничество пациентки и докторов, наблюдающих беременность, аккуратное выполнение всех рекомендаций врачей, даже если они кажутся пациентке «банальными» (соблюдение диеты или распорядка дня, своевременные УЗИ).