Почему нельзя позволять детям управлять вашей жизнью

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Стремясь стать идеальными родителями, мы иногда, а если честно, то очень часто, идем на поводу у своих детей, давая им полную свободу. Шведский писатель Дэвид Эберхарт призывает отцов и матерей немедленно вернуть себе авторитет и перестать выращивать поколение инфантильных людей, не желающих считаться ни с кем, кроме себя.

О том, как это сделать, он рассказывает в своей книге «Дети у власти», написанной в защиту современных мам и пап. Мировой бестселлер выходит уже в феврале 2017 года, а пока предлагаем вам прочитать отрывок, который не оставит равнодушным ни одного родителя.

Маленький домашний тиран

В мире много людей, которые не прочь подзаработать на наших детях. Мы же, родители, выступаем в роли безропотных благодарных жертв и готовы приобрести все, что угодно ради блага собственного потомства. Но почему же в таком случае мы чувствуем все большую неуверенность, несмотря на то, что тратим все больше и больше денег на товары и услуги для своих чад? Наиболее разумное объяснение звучит так: мы просто хотим понравиться своим детям.

В одной из шведских газет была опубликована статья, в которой говорилось о том, что сегодня именно дети осуществляют контроль за финансами в семье, более того – они определяют уклад жизни семьи. Теперь дети решают, какое блюдо будет сегодня на столе и какую телепередачу смотреть вечером, если в доме один телевизор. Да даже если и не один. У меня есть знакомые, на полном серьезе отмечающие в программе детские телепередачи, которые смотрят потом всей семьей.

А что говорить про финансы? Не думаю, что удивлю вас, сказав, что все наши приобретения совершаются с оглядкой на интересы детей. Само собой разумеется, вам не все равно, во что одет ваш ребенок. Ведь если Эмили (ей четыре с половиной) приходит в детский сад в нарядных платьях, то и Амина (ей три с половиной) должна носить не менее роскошные туалеты. Если Лиз приходит в школу в дорогих брендовых сапожках, это будет иметь решающее значение при оценке степени ее крутости в подростковой среде. И родители часто считаются с этим – кому хочется, чтобы ребенок чувствовал себя белой вороной?

По логике заботливых мам, если ребенок придет в школу в ужасных габардиновых брюках (в 1970-х меня заставляли носить такие), то он всю оставшуюся жизнь будет страдать от полученной психологической травмы. Согласен, если ребенок в детстве и юности подвергается насмешкам или даже травле со стороны сверстников, то, само собой разумеется, это будет иметь негативные последствия, однако стоит ли родителям быть такими уступчивыми в вопросах одежды? Не перебор ли это, когда ребенок диктует, что он будет носить? И как насчет других форм самовыражения, кроме стильных и модных вещей?

Неудивительно, что все больше родителей ратуют за возврат школьной формы. Во многих странах, например, в Японии, все дети в школах одеваются одинаково, и никто не поднимает шум из-за этого. Форма не мешает тому, чтобы подтвердить статус своей личности. У нас же нередки домашние баталии по поводу того, в чем ребенок завтра пойдет в детский сад или школу. Более того, теперь дети все чаще диктуют, куда они поедут на каникулы. Дэвид Эберхард писатель

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Следующий пункт программы: «Что мы сегодня будем есть?» Если в вашей семье тон задает ребенок, этот вопрос, естественно, в первую очередь адресуется ему.

– Может быть, макароны с мясным соусом? – робко предлагают родители. – Вчера у нас был мясной рулет...

– Нет, лучше мясной рулет с макаронами (макароны и пицца – это то, что дети готовы есть всегда).

Мама и папа переглядываются, рулет не входит в их планы.

– А что если нам приготовить сегодня рыбу? – говорит папа бодрым голосом.

– Да! – как ни странно, соглашается ребенок

Итак, решено – на обед будет рыба. Однако не все так просто. Ребенок требует, чтобы это была не рыба, а рыбные палочки, «как в супермаркете». А если их нет в супермаркете? Тогда мама должна приготовить «рыбные палочки» из того, что есть (на котлеты ребенок не согласен). К сожалению, дети часто находят взрослую еду отвратительной, а мы не можем заставить их есть то, что им не нравится. Вот почему во многих семьях еду готовят по заказу маленьких тиранов. Принуждать ребенка съесть что-либо против его воли в современном обществе приравнивается к жестокому обращению. Может быть, это и перегиб, но лично я не понимаю, зачем заставлять детей давиться тем, чего они не хотят. В любом случае, они же не умрут с голоду, не поужинав один раз. Требовать от ребенка съедать все, что ему положили в тарелку, по моему мнению – это и есть жестокость в чистом виде. У нас в семье не принято заставлять детей запихивать в себя еду через силу, как и давать им что-то другое, если блюдо не нравится. Не хочешь есть, что приготовлено, вставай из-за стола. И само собой, у нас не принято поощрять ребенка, например, просмотром телевизора взамен на согласие съесть то или иное блюдо.

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Хуже всего, когда у взрослых членов семьи нет единой точки зрения на то, как именно нужно реагировать на отказ ребенка от еды. Папа говорит: «Не хочет есть, пусть не ест», а мама: «Давай я тебе дам что-нибудь другое». В таких случаях советую пойти навстречу пожеланиям ребенка и выбрать самое простое решение (папа прав). Вы ведь слышали, конечно, что к мнению детей нужно прислушиваться.

Когда в семье устанавливается детская тирания, родители ходят по струнке. Телевизор в доме будет работать с раннего утра до позднего вечера. Пока дети маленькие, они ограничиваются «мультяшными» каналами, но стоит им немного подрасти, и предпочтения меняются: теперь им нравятся фильмы с участием дерзких ребят и самоуверенных гламурных девиц, на месте которых они себя и представляют. Вы хотите посмотреть новости? Как бы не так! – в это время по другому каналу передают танцевальное шоу. Ребенок настаивает на шоу, и ему идут на уступки. Многие из нас танцуют под дудку детей. А если мы этого не делаем, значит, мы плохие родители! Дэвид Эберхард писатель

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Бóльшая часть современных родителей переоценивает свое влияние и пытается направить детей на «нужный» путь, жертвуя ради этого истинными интересами ребенка. Сегодня для каждого очевиден факт, что воспитание детей сильнее увязано с идеей самореализации, чем раньше, и что родители пытаются форсировать собственное развитие через развитие своих детей. Если смотреть с этой точки зрения, еще раз убеждаешься в том, что в семидесятые годы все было иначе. Но как все-таки быть с воспитанием? Позволять ребенку стать тираном и диктатором – это плохая идея. Однако мы не должны потерять связь со своими детьми. Если мы недостаточно хорошо будем выполнять возложенные на нас обязанности родителей, то в будущем нам придется столкнуться со всеми мыслимыми и даже немыслимыми проблемами. Мы должны заботиться о детях, следить за ними, защищать их от опасностей и уберегать от жизненных невзгод. Мы должны выслушивать их, но не должны принимать в расчет их неправильные суждения. И мы, напомню, просто обязаны дать им возможность один раз лечь спать голодными, если они устроили сцену во время семейного ужина.

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