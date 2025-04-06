В британском детском саду малыша отстранили от занятий из-за "трансфобии". Нет, это не сатира

Согласно данным Министерства образования, полученным изданием The Telegraph, неназванная школа отстранила от занятий ребёнка за «оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью». То, что когда-​то было пародией, теперь стало реальностью.

В Соединённом Королевстве ребёнок в возрасте от двух до четырёх лет был отстранён от посещения детского сада после обвинений в «трансфобии» или «гомофобии».

Если бы автор предложил эту историю The Onion десять лет назад, сатирический сайт не стал бы её публиковать. Но в 2025 году это лишь очередной эпизод безумного культурного эксперимента, который трансгендерные активисты и их союзники из официальных организаций проводят на Западе.

Согласно данным Министерства образования, полученным The Telegraph в рамках запроса о предоставлении информации, ребёнок в возрасте трёх или четырёх лет был отстранён от занятий в государственной школе Великобритании в 2022/2023 учебном году за «оскорбление сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

Вкратце: ребёнка выгнали из школы за нетерпимость к ЛГБТ.

По понятным причинам неназванная школа, о которой идёт речь, не предоставила никаких дополнительных сведений об отстранении ребёнка, но Independent отметила, что «данные показывают, что в 2022/23 учебном году 94 ученика государственных начальных школ были отстранены от занятий или навсегда исключены за гомофобию или трансфобию» и «десять из отстранённых учеников были из первого класса, а трое — из второго, где максимальный возраст составляет семь лет».

Согласно данным Министерства образования, 82 ученика были отстранены от занятий по той же причине в осеннем семестре 2023 года.

Independent сообщает: «Данные, которые собирались только с 2020/21 учебного года, также показали, что количество учеников, отстранённых от занятий или исключённых за гомофобное или трансфобное поведение, увеличилось со 164 в 2021/22 учебном году до 178 в 2022/23 учебном году».

Неудивительно, что количество отстранений в целом увеличилось на 41%, а количество окончательных отчислений — на треть.

В ответ на это Министерство образования проигнорировало конкретные вопросы, а представитель заявил изданию Independent:

«Все ученики и сотрудники должны чувствовать себя в безопасности и под защитой в школе и никогда не сталкиваться с насилием или жестоким обращением. Министр образования ясно дала понять, что ожидает от руководителей школ соблюдения правил поведения и мы стремимся к созданию комплексной программы поддержки поведения в школах.

Наш план перемен предусматривает, что мы будем неустанно работать над тем, чтобы каждый ребёнок получил наилучшие жизненные перспективы, независимо от его происхождения, в том числе организуем бесплатные клубы по завтраку в каждой начальной школе, обеспечим доступ к психологической поддержке и сделаем посещаемость одним из четырёх основных приоритетов наших школьных команд по улучшению».

Представитель школы не стал комментировать, было ли нарушением прав ребёнка отстранение его от занятий за проявление нетерпимости, а представитель премьер-​министра Кира Стармера заявил, что, хотя премьер-​министр «не поддержал бы подобные меры», он не может комментировать конкретный случай, добавив: «Ученики и сотрудники никогда не должны подвергаться насилию, но любые действия, предпринимаемые для борьбы с неподобающим поведением, также должны быть соразмерными».

«Это тоталитарное безумие», — заявила автор Дж. К. Роулинг на X. «Если вы считаете, что маленьких детей нужно наказывать за то, что они могут различать пол, вы опасный фанатик, которому не следует приближаться к детям или иметь над ними какую-​либо власть».

Илон Маск ответил: «Абсолютное безумие!»

Депутат парламента Руперт Лоу согласился с этим, написав: «Любой учитель, ответственный за отстранение от занятий маленького ребёнка из-за «трансфобии», должен быть уволен. Держите этот woke-​яд подальше от школ и впечатлительных маленьких детей. Всё это очень зловеще».

Организация Transgender Trend, занимающаяся защитой прав трансгендеров, выразилась наиболее лаконично: "Отстранение малышей и детей начальных классов за «трансфобию» является примером эмоционального насилия. Дети этого возраста не могут понять, за что их наказывают, это выше их уровня развития. Какое обучение проходят учителя?"

Этот последний случай – и сотни других, подробно описанных в данных, полученных The Telegraph – подчеркивает тот факт, что даже с существенными победами над гендерной идеологией, включая ряд громких судебных дел, Cass Review и постоянный запрет правительства на блокаторы полового созревания для несовершеннолетних, транс-​активисты основательно проникли в большинство западных учреждений. Чтобы безумие прекратилось, их нужно остановить.

Не надо их останавливать...британцы наши враги.

https://aftershock.news/?q=node/1492172