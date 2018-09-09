Слоеный пирог с грибами

Ингредиенты:
Слоеное бездрожжевое тесто — 500 г
Грибы — 500 г
Лук репчатый — 1 шт.
Тимьян — 2-3 веточки
Мука — 1 ст. л.
Белый хлеб без корки — 2 ломтика
Чеснок — 2-3 зубчика
Петрушка — 5-7 веточек
Масло топленое — 2 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
1. Слоеное тесто разморозьте в холодильнике.
2. Грибы нарежьте ломтиками, лук – тонкими полукольцами, 2 зубчика чеснока раздавите. В сотейнике разогрейте 1 ст. л. топленого масла с чесноком и тимьяном. Добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте грибы и обжаривайте на средне-сильном огне почти до готовности. Вмешайте муку, приправьте солью и перцем. Готовьте еще 5 минут. Остудите до комнатной температуры, приправьте по вкусу.
3. Хлеб измельчите в блендере в крупную крошку. Чеснок и петрушку мелко нарежьте. Разогрейте в сковороде оставшееся масло и обжарьте крошки до золотистого цвета. Вмешайте чеснок и петрушку, снимите сковороду с огня. Остудите до комнатной температуры.
4. Положите пласты теста друг на друга по диагонали, чтобы получилась восьмиконечная звезда. Раскатайте, чтобы толщина теста была одинаковой и составляла не более 4 мм. Переложите на лист бумаги для выпечки. Центр наколите вилкой, в «углах» сделайте прорези-жалюзи. Уберите в холодильник на 30 минут.
5. Разогрейте духовку до 200 °С. Посыпьте центр половиной крошек, распределите грибную начинку. Прикройте углами теста (не соединяя их у центра, просто прикрыть, как для галеты). Начинку посыпьте оставшимися крошками, тесто смажьте яйцом.
6. Выпекайте слойку 20-25 минут, до золотистого цвета. Подавайте горячей или комнатной температуры.
Приятного аппетита!
Автор: Алена Спирина
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