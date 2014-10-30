Я плохой или хороший? Как заниженная самооценка влияет на учебу

И завышенная самооценка и заниженная – крайности. Но если в первом случае такая крайность не сильно мешает обучению, то при заниженной самооценке процесс получения знаний может серьезно пострадать.

Любовь придется заслужить?

Нас всех с детства оценивают. Родители, учителя, одноклассники… В большинстве случаев оценка сводится к упрощенной схеме «плохой – хороший». Более того, у нас не принято отделять людей от их поступков. То есть, если человек совершил неугодное другому действие, плохим назовут не поступок, а человека. А так как нас учат тому, что «плохих не любят, любят только хороших», мы рьяно стремимся соответствовать ожиданиям окружающих. И сокрушаемся, если наши действия вызывают недовольство. Ведь все мы хотим, чтобы нас любили.

Интересно В Японии рядом со школами предусмотрены стоянки для велосипедов. На каждой стоянке – два плаката-руководства. На одном надпись: «Хорошие дети велосипеды ставят так». На другом: «Хорошие дети так велосипеды не ставят».

Особенно ярко это проявляется у детей младших классов. Когда они оказываются «плохими» в глазах окружающих, когда они чувствуют, что вот-вот их перестанут любить, их самооценка падает.

Превращение в робота

Когда ребенок ощущает себя плохим, когда он понимает, что его будут любить только за что-то, он испытывает негодование. Ведь интуитивно дети чувствуют, что такой подход неправильный. У эмоциональных, экстравертов это может проявиться и во внешнем бунте. А вот тихие дети – замкнутся и будут переживать трагедию молча (что может вылиться в неврозы). Немногие пойдут против системы, ломая стереотипы и доказывая учителям или одноклассникам, что те не правы. Скорее, они начинают судорожно сравнивать себя с окружающими, стараются «исправить свою оплошность» (к примеру, вызубрить материал, который не понимают), или покорно принимают навешанные на них ярлыки. Любой вариант повышает уровень тревожности, ведет к неумению ставить цели и задачи. Заниженная самооценка напрочь убивает любознательность, самостоятельность и живость мысли, превращая ребенка в маленького (а затем и в большого) робота, подчиненного системе.

Отметка – не оценка личности

Вы наверняка помните из своего школьного опыта, как учителя закрепляли за некоторыми учениками ярлыки «троечник», «двоечник». И отношение к таким детям было соответствующее: «Чего от него вообще можно ждать, он же двоечник». (Разве может он быть хорошим человеком с таким экстремальным незнанием биологии?!) А в одной школе провели такой эксперимент: нового ученика, заядлого троечника, представили классу как отличника, очень способного мальчика. К ребенку относились должным образом, педагоги и одноклассники уважали его. Через год мальчик подтянулся по всем предметам. Почему? Потому что самооценка его восстановилась, а только с таким самоощущением можно добиться успехов.

Отметки – это не критерий знаний. И не оценка нашей личности. Так мне говорила моя мама, и была права.

Правила воспитания

Как повысить самооценку ребенку?

Оценивайте не личность малыша, а его поступок.

Ребенку с заниженной самооценкой полезно помогать в учебе кому-то из ребят помладше или ухаживать за животными. Повышает самооценку чувство своей значимости.

Чаще ставьте ребенка перед выбором. Пусть знает, что многое в повсе­дневной жизни зависит от его мнения. Советуйтесь с ним: какой сок купить? Какие обои поклеить? Что подарить папе на праздник?

Если дочь или сын совершили оплошность, не ругайтесь: «безрукая», «свинья», «дурак», «никчемный». Лучше спросите: «Как ты думаешь, как еще можно было поступить в этой ситуации?», «Что мы будем делать с твоим результатом? Как исправим?». Не понимает – подскажите. Понятно, что порой проще ребенка отругать и сделать все за него самой. Но помните: сейчас вы сажаете яблоню, а позже будете собирать урожай (пожинать плоды своего воспитания).

Не навешивайте на людей ярлыки сами (ведь дети берут с нас пример) и следите, чтобы малыш не делал это в отношении одноклассников. Пресекайте сразу, особенно если он руководствуется правилом: «А что, все так говорят». Расскажите, что всегда нужно иметь свою точку зрения, не бояться ее высказывать, но и уважать точку зрения других. И ни в коем случае не осуждать их за то, что они не такие, как мы.

Не сравнивайте достижения ребенка с успехами других детей. Просто поощряйте хорошие результаты и развивайте интерес к той науке, которую нужно «подтянуть». Без интереса ни один ребенок не полюбит учебу.

Показывайте ребенку, как вы его любите не за что-то, а просто так.