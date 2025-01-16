Кто главные жертвы школьного буллинга

За последние 5 лет число незанятых учительских вакансий в России возросло в 2 раза. При этом только за 2024 год оно выросло сразу на 15%.

К таким выводам пришли сотрудники портала по поиску работы SuperJob, подвергнув тщательному анализу собственную базу объявлений соискателей и работодателей.

При этом представители портала подчеркнули, что дефицит кадров в равной степени испытывают как государственные учреждения образования, так и частные школы. Наиболее горячая ситуация складывается с поиском преподавателей математики, физики, информатики, русского языка, литературы и начальных классов.

Из этой удручающей статистики, резюмировали в SuperJob, выбивается разве что Москва, где число незанятых вакансий остается практически неизменным в течение пяти последних лет, сократившись лишь на 1%.

Интересно, что приемные комиссии вузов педагогической направленности практически каждый год не знают отбоя от абитуриентов. Но, получается, выхлоп от обучения — нулевой, если не отрицательный.

Что причиной? Кто виной?

Ответы на эти вопросы давно известны, потому что проблема эта настолько давняя, что ее можно считать древней.

— Во-первых, средняя заработная плата сегодняшнего педагога зависит от средней зарплаты по региону, — констатировал в беседе с «СП» сопредседатель движения «Образование для всех», доктор педагогических наук, профессор Сергей Комков.

— То есть если тот или иной регион сам по себе небогатый, то учитель получает надбавку, как говорится, в ноль целых шиш десятых, и практически ведет существование на грани нищенствования. Чтобы свести концы с концами, ему приходится работать на полторы-две ставки, отдавая работе все свое свободное время, не оставляя практически ни минуты на личную жизнь.

К тому же в таком регионе учитель не получает в дополнение к зарплате никакого социального пакета, никакой поддержки со стороны администрации. Так что поработав сравнительно небольшое время в таких условиях, молодой специалист быстренько собирает свои вещички и перебирается в другое место.

Например, в областной или федеральный центр, устраиваясь в какую-нибудь далекую от системы образования коммерческую контору, где финансовые условия не в пример лучше средних школьных.

«СП»: Но ведь у нас есть, кроме дотационных регионов, еще и регионы-доноры, где с деньгами и зарплатами все хорошо. А местные администрации время от времени шлют наверх бравурные отчеты о том, что, например, такому-то молодому специалисту предоставили казенное жилье, такому-то выплатили неплохие подъемные, а такому-то предоставили земельный участок или льготную ипотеку. Но и в них, оказывается, с педагогическими кадрами проблема. Пример Москвы тому подтверждение. Тут-то что не так?

— А тут наглядно проявляет себя главный корень зла педагогической профессии. Он кроется в том, что социальная значимость профессии учителя и уважение к ней с каждым годом опускались все ниже и ниже, на сегодняшний день достигнув очередного дна. Если еще в 80-х годах прошлого века Учитель — это была фигура с большой буквы, не говоря уже о директоре школы, то сегодня тут говорить об уважении не приходится.

Учитель давно стал основным объектом школьного буллинга со стороны учеников, которые день ото дня активнее пользуются различными гаджетами. Дети приходят в классы, чтобы издеваться над и без того социально униженным учителями.

Поэтому неудивительно, что сегодняшний дипломированный молодой учитель, еще вчера бывший школьником, не понаслышке знающий об этом, на момент вручения диплома приходит к мысли, что лучше вообще со не связываться со школой, а идти работать в другую сферу, где он будет зарабатывать пусть и такие же небольшие деньги, но зато без нервов и стрессовых ситуаций.

«СП»: Но зачем тогда абитуриенты вообще поступают на педагогические специальности в вузы? Не лучше ли сразу получать образование в какой-то иной направленности? Или так происходит в соответствии с позднесоветским расхожим присловьем «ума нет — иди в пед»?

— Во-первых, сегодня узкоспециализированные педадгогические вузы можно найти только в Москве, Санкт-Петербурге да нескольких крупных городах, перечесть которые можно по пальцам одной руки. Все остальные педагогические институты влиты в региональные университеты, где сохранены только отдельные кафедры подготовки учительских кадров.

Кроме того, всем давно известно, что уровень обучения в таких вузах не идет ни в какое сравнение с тем, что было в СССР. Любой пожилой учитель, которой получал образование в советские времена, даст фору любому дипломированному педагогу, выпустившемуся в период с 2000 по 2022 годы.

«СП»: Портал SuprJob сообщает об увеличении вакансий вдвое за последние пять лет, а за 2024 год — на 15%. А сколько в реальном выражении нам не хватает учителей на сегодняшний день по всей России?

— По данным нашего движение «Образование для всех» — около 40 тысяч специалистов. Хотя на выступлениях в Госдуме озвучиваются почему-то куда меньшие показатели. Госпожа Голикова, например, считает, что не хватает только 14 тысяч.

«СП»: Один из излюбленных вопросов русской философии — что делать в такой ситуации? Как все исправлять?

— Наше движение придерживается мнения, что прежде всего надо решить вопрос с доходами учителей.

Конкретно — установить единую тарифную сетку оплаты труда педагогов для всей страны, чтобы учителя получали одинаково вне зависимости от того, в каком регионе они трудятся.

Помимо этого нужно также обеспечивать всех учителей во всех регионах одинаково, что жильем, что социальными пакетами. Наконец, следует возвратить старую советскую систему подготовки педагогических кадров. Без всего этого, увы, исправить ситуацию не получится.

«СП»: Так вроде бы мы с 1 сентября 2026 года полностью отказываемся от «Болонской системы» и возвращаемся к советским стандартам. Когда же ждать улучшений?

— Да, это будет практически та же самая отработанная старая советская система, но несколько модернизированная. Учителя начальных классов по ней будут обучаться в течение 4−5 лет, а основные «предметники» в течение 5−6 лет. Но если оплата труда педагогов по-прежнему останется на откупе у регионов, то ситуация в корне не изменится, учителя все равно будут искать, где лучше.

«СП»: А что еще необходимо сделать для поднятия престижа профессии учителя?

— Прежде всего, жестко запретить детям использовать личные гаджеты в школе, как это сделали в Америке, Чехии, Германии. Там они отбираются на прямо на входе. А если ученик нарушит запрет — выписывать родителям нешуточные штрафы.

Кроме того, надо вернуть школе воспитательные функции в системе, а не в виде отдельных, предположим, советников директоров по воспитанию. А так же стоит возродить прежнюю связь «школа-семья-общество».

У нас пока школа, честно говоря, с опаской поглядывает на семью, а семья погладывает на школу с некоторым озлоблением. Но как только эта связка возродится, многие проблемы образования будут сняты. Однако сделать это «по чиновничьему велению» невозможно, тут надо как минимум возрождать методические центры на региональном и федеральном уровнях.