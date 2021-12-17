А что будет, если ребенку не дать пройти подростковый кризис

Что такое подростковый кризис

Подростковый возраст — время глобальных перестроек. Меняется организм ребенка, перестраивается мозг, происходят серьезные психологические перестройки. Это буквально революция его жизни, когда по-старому жить уже нельзя, а как по-новому — неизвестно и непонятно.

Это противоречие приводит к фрустрации. Выражать ее подросток может разными способами:

Способ 1. Бурный. Это тот самый классический подростковый кризис с бунтом, эпатажем, ссорами с родителями и учителями, вызовом общественным нормам и резкими хорошо заметными перепадами настроения.