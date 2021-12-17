А что будет, если ребенку не дать пройти подростковый кризис

Рассказывает психолог
Об этом «Летидору» рассказала Карина Рихтере (@mamazonka.ru), психолог с многолетним стажем, эксперт в детско-родительских отношениях и мама пятерых детей-погодок.
Карина Рихтере, психолог с многолетним стажем, эксперт в детско-родительских отношениях
Что такое подростковый кризис
Подростковый возраст — время глобальных перестроек. Меняется организм ребенка, перестраивается мозг, происходят серьезные психологические перестройки. Это буквально революция его жизни, когда по-старому жить уже нельзя, а как по-новому — неизвестно и непонятно.
Это противоречие приводит к фрустрации. Выражать ее подросток может разными способами:
Способ 1. Бурный. Это тот самый классический подростковый кризис с бунтом, эпатажем, ссорами с родителями и учителями, вызовом общественным нормам и резкими хорошо заметными перепадами настроения.
Способ 2. Тихий. Ребенок не показывает переживаний, и, если бы он не становился более замкнутым и закрытым, вообще можно было бы сказать, что его подростковый возраст проходит тихо и спокойно.
Однако внутри подросток проживает все те же эмоции, что и открыто бунтующий.
Для родителей громкий и бурный протест хоть и сложен психологически, но более предпочтителен, так как ребенок открыто выражает свои чувства, и мы всегда можем понять, чего он хочет и добивается.
Тихий протест опасен тем, что подросток становится непредсказуемым и замкнутым, и мы никогда не знаем, что будет на следующий день.
Именно тихие дети чаще срываются в подростковом возрасте и совершают необдуманные поступки, попытки суицида или попадают в опасные компании и ситуации.
Если подросток ведет себя тихо, это повод наблюдать за ним более внимательно.
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Несмотря на всю сложность этого периода, подростковый кризис решает очень важные задачи и является необходимым этапом взросления. Основные из них:
- Сепарация. В это время ребенок полностью отделяется от родителей и окончательно перерезает психологическую пуповину. Он делает первые шаги по направлению к взрослой и самостоятельной жизни.
- Самоопределение. Ребенок экспериментирует, пробует новые социальные роли, учится понимать и принимать себя, ищет свой жизненный путь и свое место в жизни.
В этом возрасте очень важны отношения с другими людьми, так как через них подросток определяет и себя.
- Ответственность. Подросток учится анализировать ситуации, находить причинно-следственные связи, видеть последствия поступков и брать за них ответственность. Ему хочется больше свободы, но при этом он так же, как и дети более младшего возраста, нуждается в опеке и заботе родителей.
Неверно прожитый подростковый кризис будет иметь самые серьезные последствия во взрослом возрасте.
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Как непрожитый подростковый кризис отражается во взрослом возрасте
Для нормального становления личности нужно пройти все этапы и прожить все кризисы. Если кризисные периоды проходят не по сценарию или вообще не проживаются, взросление невозможно.
Наверняка среди ваших знакомых тоже есть такие, которые как будто застряли в подростковом возрасте — они бунтуют против сложившихся устоев, постоянно попадают в странные ситуации, много рассуждают о справедливости и верят в светлое будущее.
Инфантилизм — основное последствие непрожитого подросткового кризиса.
Но есть и другие:
- Сложности с самоопределением. Если в подростковом возрасте не получилось разобраться с собой, попробовать разные роли и найти себя, этот процесс закономерно растягивается на всю жизнь. И хорошо, если повезет, и человек сможет найти свое место. А если нет?
- Трудности с выстраиванием отношений. Если подросток не научился быть «своим» в группе сверстником, выстраивать с ними отношения, находить компромиссы и решать конфликты, то и во взрослом возрасте с этим будут трудности.
- Бунт во взрослом возрасте. Если подросток не пытался подорвать сложившиеся устои и идти против общества, он делает это во взрослом возрасте. И хорошо, если такой взрослый направляет свою энергию в мирное русло.
- Следование за толпой. Еще один вариант — мимикрия. Когда ты не знаешь, кто ты такой и чего ты хочешь, то стараешься быть максимально похожим на ту группу, к которой ты относишься. Ты делаешь все, что тебе говорят, не имеешь своего мнения и собственных желаний.
Кроме того, если кризисы не проживаются, то в итоге уже во взрослом возрасте человек чувствует постоянную неудовлетворенность, недовольство собой и неуверенность в себе.
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Как помочь подростку прожить кризис
Недостаточно просто вступить в кризис и выйти из него. Нужно получить от этого периода все, что требуется для нормального взросления. Ребенку сложно пройти этот период в одиночку, поэтому родителям необходимо помогать сыну или дочери.
Что можно сделать?
- Относитесь к подростку как к равному, но не забывайте, что он еще ребенок. Это самое сложное в общении с подростком. С одной стороны, он уже достаточно большой, чтобы принимать решения и получать определенную свободу. С другой — он еще не до конца понимает последствия своих поступков, особенно долгосрочные.
Поэтому слушайте ребенка, советуйтесь с ним, предлагайте варианты, но не давите на него, а окончательное решение принимайте сами.
- Дайте ему право на ошибку. Как бы банально это ни звучало, но на ошибках учатся. Даже если вам кажется, что идея вашего подростка безумная и никогда не сможет осуществиться, разрешите ему попировать. По возможности страхуйте ребенка и готовьте для него запасные варианты. Он, конечно, поворчит, но в итоге будет вам благодарен.
- Учитесь договариваться. В подростковом возрасте дети очень болезненно реагируют на посягательства на их свободу и независимость, поэтому прямые приказы и запреты вызывают у них желание нарушать правила. Меняйте стратегию поведения — просите, а не приказывайте. Заодно объясняйте свои просьбы. Так ребенок, во-первых, будет чувствовать, что вы не относитесь к нему как к ребенку. Во-вторых, собственная значимость будет расти — ведь родители доверяют ему выполнение взрослых обязанностей.
- Не обесценивайте его переживания и чувства. Да, вам кажется, что ребенок часто утрирует, а ссора с другом или неудачная прическа не станут концом света и крестом на его репутации. Но любое переживание важно. Лучше обсудите с подростком, что он чувствует и почему. Навык саморефлексии очень полезен в любом возрасте.
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- Помните про личное пространство. Вообще личное пространство должно быть у любого ребенка. Но для подростка оно особенно важно. Не нужно читать его переписки, искать дневники, презервативы или сигареты в его вещах. Старайтесь наладить контакт, но не давите. Когда будет нужно, он сам вам все расскажет.
Кроме того, очень важно дать понять ребенку, что в любой ситуации вы на его стороне.
Даже если ругаете его, то это не из-за того, что он плохой или неправильный, а потому что вы тоже человек и не всегда можете сдерживать себя и свои эмоции. Будьте откровенными с детьми. В подростковом возрасте они как никогда хорошо чувствуют ложь.
Фото: Depositphotos, Pexels-photo
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