Одиннадцатилетний ученик рассказал всю правду о современной школе

Тимофей Дрогин, 11-летний спикер teen-конференции «Завтра по имени_», рассказывает, почему дети теряют желание учиться и со временем начинают просто ненавидеть школу.

Тимофей Дрогин, 11-летний спикер teen-конференции «Завтра по имени_», рассказывает, почему дети теряют желание учиться и со временем начинают просто ненавидеть школу.

На этой фотографии мне около года.

На этой мне уже лет пять, я пошел на подготовку к школе в садик.

А это я в первом классе.

Видите разницу? Сейчас я расскажу вам о десяти причинах, почему дети не любят ходить в школу.

1. Учитель

Когда вы только приходите в школу, вам тут же пытаются внушить страх. Один из них — это боязнь учителя.

2. Страх оценки

После первого страха развивается страх оценки. А потом страх наказания родителями, директором школы. В школе не смотрят на то, кем ты являешься, тебя судят только по твоим оценкам.

3. Страх ошибки

Еще один страх — это страх совершить ошибку. Школа не учит тому, что ошибаться можно и нужно, ведь только так ты можешь научиться чему-то.

4. Троллинг

Еще одна причины — насмешки однокласснкиов. И часто это вина учителей, которые выставляют детей на посмешище, указывая им, что они делают что-то не так хорошо, как их одноклассники. Для них оценка важнее ученика. Я ходил в детский клуб творчества, я научился плести из бисера, лепить из теста, делать браслеты из кожи и много чего другого. И когда воспитательница из моего кружка пришла в мою школу предложить мастер-класс и рассказала о моих достижениях, то завуч удивилась: «Тимофей? Такого быть не может!».

5. Дурацкие тесты

Эти тесты, которые дают на уроках, невероятно дурацкие, потому что в них нет варианта своего ответа. Ребенок, чтобы получить хорошую оценку, пытается угадать один ответ из предложенных, но ведь у него может быть свое мнение, которое он не может написать. Я не думаю, что настанет время, когда все будут помнить все столицы мира, все, что написал Тарас Шевченко, квадратный корень из пяти. Мне кажется, если человек чем-то заинтересуется, то он узнает больше, чем ребенок за 10 лет школы. И если ему понадобятся знания из других областей, то он с легкостью сможет их получить.

6. Объем домашних заданий

Я читал, что нет никаких доказательств, что домашние задания влияют на успеваемость и образование детей. Однажды мне задали такое количество заданий по английскому, что после трех часов письма я встал и не смог разогнуть шею. Меня отвезли в травмпункт, и целую неделю я ходил в шейном корсете.

7. Запрет на уникальность

В школах очень не любят, если кто-то отличается от других. Это начинается с учителя, передается ученикам и остается с ними на всю жизнь.

8. Школа не учит быть счастливым

Я читал, что когда Джон Леннону из The Beatles было пять лет, мама ему сказала, что самое главное в жизни — быть счастливым. Потом он пошел в школу и его спросили там: «Кем ты мечтаешь стать в жизни?». Он ответил: «Счастливым». Ему сказали: «Ты не понимаешь задания». На что он ответил: «Вы не понимаете жизнь».

9. Школа не учит работать с информацией

Например, я смотрю канал на YouTube, где учитель физики легко и увлекательно рассказывает материал. Чтение или просмотр таких ресурсов может заменить десятки скучных уроков.

10. Школа не готовит ко взрослой жизни

Школа — это подготовка ко взрослой жизни. Но она не учит, ни как сохранить и увеличить доход, ни как получить его, ни, вообще, как зарабатывать. Я считаю, что главным предметом в школе мог бы стать предмет, на котором бы нас учили понимать друг друга. Ведь умение общаться — самое важное.

6 советов для детей, как выжить в школе

1. Чтобы научиться выживать в школе, нужно иметь жизнь за ее пределами.

2. Не бойтесь ошибок и извлекайте из них опыт. Мне нравится пример Томаса Эддисона. Он ошибся 999 раз перед тем, как создать лампочку. Но на самом деле он не ошибался, он просто определил 999 вариантов, которые не работают.

3. Чтобы развивать свои навыки общения, я бы посоветовал участвовать в конкурсах, мероприятиях, даже зачитать стих в классе — это уже какой-то опыт.

4. Экспериментируйте, интересуйтесь и учитесь зарабатывать как можно раньше. Это развивает уверенность. Я, например, плету браслеты. Сейчас мне помогают родители, но в будущем я планирую открыть свой маленький онлайн-магазин.

5. Ищите «свою» школу. Мой совет родителям: прислушивайтесь к ребенку, если он говорит, что в нынешней школе ему не нравится.

6. И главное, где бы вы сейчас ни учились, кем бы вас ни считали, верьте в себя!

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