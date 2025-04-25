Подготовка ребенка к школе: путь к успешному старту образования

Область Необходимые навыки и знания

Речевое развитие Четкое произношение всех звуков родного языка; умение выражать свои мысли полными предложениями; способность поддерживать диалог, отвечать на вопросы и задавать их; пересказ небольших текстов своими словами; знание наизусть нескольких стихотворений; умение определять первый и последний звук в слове

Чтение и подготовка к письму Знание всех букв алфавита; умение читать по слогам простые слова; понимать прочитанное; правильный захват карандаша / ручки; развитая мелкая моторика рук; умение писать печатные буквы; способность ориентироваться на листе бумаги (верх, низ, право, лево); аккуратное раскрашивание, не выходя за контур

Математические представления Счет в пределах 20 вперед и назад; умение сравнивать числа и количества предметов (больше, меньше, равно); простые арифметические действия в пределах 10; знание основных геометрических фигур; понимание понятий «больше-меньше», «выше-ниже», «шире-уже»; умение находить закономерности и продолжать последовательности

Познавательное развитие Знание своего имени, фамилии, возраста, адреса; ориентация во временах года, их последовательности и основных признаках; знание названий месяцев, дней недели; представления о профессиях взрослых; базовые знания о животных, растениях, явлениях природы; умение классифицировать предметы по разным признакам; любознательность, желание узнавать новое

Социальные навыки Умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; способность работать в группе, взаимодействовать со сверстниками; умение соблюдать правила и очередность; способность контролировать свои эмоции; умение просить о помощи при необходимости; элементарные навыки разрешения конфликтов

Самообслуживание Умение самостоятельно одеваться и обуваться; завязывание шнурков, застегивание пуговиц и молний; соблюдение правил личной гигиены; умение складывать вещи, поддерживать порядок; навык пользования столовыми приборами; способность собрать свой портфель

Саморегуляция Усидчивость (способность заниматься одним делом 15—20 минут); умение доводить начатое до конца; выполнение заданий по инструкции; способность работать самостоятельно; умение переключаться между видами деятельности; базовые навыки самоконтроля