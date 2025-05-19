Люблю я подобные рецепты за их простоту и отличный результат!

По вкусу квас из каркаде отличается от привычного кваса, я бы даже сказала, что он больше походит на лимонад.

Освежающий, в меру сладкий, очень ароматный, немного газированный напиток!

Такой квас прекрасно утолит жажду в жаркие летние деньки.

Рекомендую попробовать!