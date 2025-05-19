Люблю я подобные рецепты за их простоту и отличный результат!
По вкусу квас из каркаде отличается от привычного кваса, я бы даже сказала, что он больше походит на лимонад.
Освежающий, в меру сладкий, очень ароматный, немного газированный напиток!
Такой квас прекрасно утолит жажду в жаркие летние деньки.
Ингредиенты
Вода - 3 л
Чай каркаде - 3 ст.л.
Сахар - 1 стакан
Изюм - 1 ст.л.
Дрожжи сухие - 1 ст.л.
Лимонная кислота - 0,5 ч.л.
- 24 кКал
- 24 ч. 30 мин.
- Б: 0.33
- Ж: 0.04
- У: 5.73
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для кваса из каркаде нужен, собственно, чай каркаде и еще несколько компонентов.
Каркаде залить кипятком (примерно 0,5 л), оставить на 15 минут.
В трёхлитровую банку всыпать сахар. Добавить дрожжи, изюм и лимонную кислоту.
Каркаде процедить через ситечко.
Влить в банку остывший чай и кипячёную воду комнатной температуры, почти до верха банки.
Накрыть банку крышкой и оставить на сутки при комнатной температуре.
Спустя несколько часов наверху появится пенная шапочка, это нормально.
Процедить квас и убрать в холодильник.
Освежающий и бодрящий квас из каркаде готов.
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