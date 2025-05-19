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Квас из каркаде

Люблю я подобные рецепты за их простоту и отличный результат!

По вкусу квас из каркаде отличается от привычного кваса, я бы даже сказала, что он больше походит на лимонад.

Освежающий, в меру сладкий, очень ароматный, немного газированный напиток!

Такой квас прекрасно утолит жажду в жаркие летние деньки.

Рекомендую попробовать!

Ингредиенты

Вода - 3 л

Чай каркаде - 3 ст.л.

Сахар - 1 стакан

Изюм - 1 ст.л.

Дрожжи сухие - 1 ст.л.

Лимонная кислота - 0,5 ч.л.

  • 24 кКал
  • 24 ч. 30 мин.
  • Б: 0.33
  • Ж: 0.04
  • У: 5.73

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для кваса из каркаде нужен, собственно, чай каркаде и еще несколько компонентов.

 

Фото 1

 

 

Каркаде залить кипятком (примерно 0,5 л), оставить на 15 минут.

 

Фото 2

 

 

В трёхлитровую банку всыпать сахар. Добавить дрожжи, изюм и лимонную кислоту.

 

Фото 3

 

 

Каркаде процедить через ситечко.

 

Фото 4

 

 

Влить в банку остывший чай и кипячёную воду комнатной температуры, почти до верха банки.

 

Накрыть банку крышкой и оставить на сутки при комнатной температуре.

 

Спустя несколько часов наверху появится пенная шапочка, это нормально.

 

Фото 5

 

 

Процедить квас и убрать в холодильник.

 

Фото 6

 

 

Освежающий и бодрящий квас из каркаде готов.

 

Фото 7

 

 

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