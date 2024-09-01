Выпустить пар. Эксперт рассказала, как помочь ребёнку выплеснуть энергию

Порой родители ругают и наказывают детей за плохое поведение. Но нередко за детской злостью, агрессией, капризами стоят страх, тревога и сопровождающее эти эмоции сильное мышечное напряжение. Достаточно его снять, чтобы поведение улучшилось. Сделать это проще всего в игре.семейный и детский психолог Елена Маракаткина.
Кидай мне!
На улице предложите ребёнку поиграть в мяч. Среди самых популярных и эффективных игр:
- «Салочки с мячом». Для этой игры нужен лёгкий мячик (можно даже поролоновый). Водящий должен догнать игрока и попасть в него мячом, тогда «водой» будет тот, кого осалят.
- «Вышибалы». Игроки одной команды, кидая мяч друг другу, должны выбить всех игроков соперника.
- Кто дальше кинет мяч или у кого мяч отскочит дальше от стены.
- «Снежки». Не надо ждать зимы, вместо снега возьмите цветные поролоновые мячи. Ребята распределяют «снежки» поровну между двумя командами. Площадка делится линией на 2 равные части. Задача — перекинуть как можно больше «снежков» на территорию соперника. Через 3 минуты звучит сигнал «стоп», и команды считают мячи.
Без ссоры, без спора
- «Воробьиная драка». Если дети что-то не поделили и назревает конфликт, предложите спорщикам выплеснуть негатив в игре. Ребёнок выбирает себе пару, и дети превращаются в драчливых воробьёв — приседают, обхватив коле[1]ни руками. Воробьи боком подпрыгивают друг к другу, толкаются. Кто из детей упадёт или уберёт руки с колен, тот выбывает из игры. «Драки» заканчиваются по сигналу взрослого.
- «Ковёр примирения». Начертите мелом на детской площадке с мягким покрытием прямоугольник и поместите на этот «ковёр» игроков. Или расстелите на траве настоящий плед. Условия таковы: разрешено выражать свои эмоции сколь угодно громко и экспрессивно, но не сходя с ковра. Можно махать руками, ногами, прыгать, падать. При этом нельзя трогать и задевать друг друга, нельзя произносить никаких других слов, кроме «тибитибидух». Рано или поздно играющие начинают смеяться — и побеждает дружба.
Отпустить негатив
Можно и дома выпустить негатив «злючек».
- Покидать с усилием поролоновый мячик в стенку или в дверь.
- Побить подушку, выместив на ней всё своё недовольство (но важно, чтобы на этой подушке ребёнок не спал).
- Покричать в «мешочек для крика», а потом его плотно завязать и выкинуть в мусор.
- Выполнить упражнение «Из злости — в радость». Попросите ребёнка сжать кулаки, напрячь все мышцы, а потом расслабить их и улыбнуться. Повторить надо 5–7 раз. Сделайте упражнение вместе — после этого вам будет проще не обижаться на раскапризничавшегося ребёнка.
- Выполните упражнение «Камень — верёвка». Ребёнок по команде ведущего превращается сначала в камень (напрягает все мышцы тела), а потом в расслабленную верёвку (расслабляет мышцы, может покачать руками, туловищем).
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