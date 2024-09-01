Выпустить пар. Эксперт рассказала, как помочь ребёнку выплеснуть энергию

Порой родители ругают и наказывают детей за плохое поведение. Но нередко за детской злостью, агрессией, капризами стоят страх, тревога и сопровождающее эти эмоции сильное мышечное напряжение. Достаточно его снять, чтобы поведение улучшилось. Сделать это проще всего в игре.

Кидай мне!

Подробности рассказала наш эксперт —

На улице предложите ребёнку поиграть в мяч. Среди самых популярных и эффективных игр:

«Салочки с мячом». Для этой игры нужен лёгкий мячик (можно даже поролоновый). Водящий должен догнать игрока и попасть в него мячом, тогда «водой» будет тот, кого осалят.

Для этой игры нужен лёгкий мячик (можно даже поролоновый). Водящий должен догнать игрока и попасть в него мячом, тогда «водой» будет тот, кого осалят. «Вышибалы». Игроки одной команды, кидая мяч друг другу, должны выбить всех игроков соперника.

Игроки одной команды, кидая мяч друг другу, должны выбить всех игроков соперника. Кто дальше кинет мяч или у кого мяч отскочит дальше от стены.

или у кого мяч отскочит дальше от стены. «Снежки». Не надо ждать зимы, вместо снега возьмите цветные поролоновые мячи. Ребята распределяют «снежки» поровну между двумя командами. Площадка делится линией на 2 равные части. Задача — перекинуть как можно больше «снежков» на территорию соперника. Через 3 минуты звучит сигнал «стоп», и команды считают мячи.

Без ссоры, без спора

«Воробьиная драка». Если дети что­-то не поделили и назревает конфликт, предложите спорщикам выплеснуть негатив в игре. Ребёнок выбирает себе пару, и дети превращаются в драчливых воробьёв — приседают, обхватив коле[1]ни руками. Воробьи боком подпрыгивают друг к другу, толкаются. Кто из детей упадёт или уберёт руки с колен, тот выбывает из игры. «Драки» заканчиваются по сигналу взрослого.

Если дети что­-то не поделили и назревает конфликт, предложите спорщикам выплеснуть негатив в игре. Ребёнок выбирает себе пару, и дети превращаются в драчливых воробьёв — приседают, обхватив коле[1]ни руками. Воробьи боком подпрыгивают друг к другу, толкаются. Кто из детей упадёт или уберёт руки с колен, тот выбывает из игры. «Драки» заканчиваются по сигналу взрослого. «Ковёр примирения». Начертите мелом на детской площадке с мягким покрытием прямоугольник и поместите на этот «ковёр» игроков. Или расстелите на траве настоящий плед. Условия таковы: разрешено выражать свои эмоции сколь угодно громко и экспрессивно, но не сходя с ковра. Можно махать руками, ногами, прыгать, падать. При этом нельзя трогать и задевать друг друга, нельзя произносить никаких других слов, кроме «тиби­тиби­дух». Рано или поздно играющие начинают смеяться — и побеждает дружба.

Отпустить негатив

Можно и дома выпустить негатив «злючек».