Почему ребенок не слушается, устраивает истерики? 3 истории

Причины истерик у детей 5-6 лет. Как бороться с истериками

Для того чтобы облегчить родителям общение с детьми в период предновогоднего стресса, мы недавно с помощью психолога Ольги Маховской разобрали самые распространенные причины истерик, а также рассказали, как справиться с истерикой, если она уже началась. Сегодня — три истории, в которых истерику устраивает ребенок 5-6 лет, не бессловесный малыш, а вполне сознательный человек, как кажется родителям. И "разбор полетов" — причин истерик в описанных ситуациях.

Почему ребенок устраивает истерики на людях, в магазине

Пятилетний Коля не умеет вести себя на людях, "истерит", капризничает, протестует, отказывается играть с детьми. Из-за этого Колина семья реже ходит в гости, чем хотелось бы, а походы в магазин стали кошмаром: мальчик может упереться как ослик и не сдвинуться с места. Если мама насильно тянет его за собой, он начинает орать на весь магазин. Когда Коля был маленьким, было легче: можно было посадить его в большую тележку и катать по всему периметру супермаркета. Теперь он подрос, стал тяжелым и несговорчивым.

Трудно складываются отношения Коли и с ребятами в детском саду. Если ему что-то не понравится, он может ударить. А может отойти к стенке и долго стоять, отвернувшись, нервно чиркая пальцем по побелке, как будто его кто-то наказал, поставил в угол.

Жалобы утомили родителей Коли. Папа обвиняет маму и бабушку: "Растет не мужик, а истеричка! Все потому, что вы его балуете!". Мама, напротив, считает, что папино отсутствие делает парня неуправляемым. "Твое равнодушие он воспринимает как благосклонность. Что бы он ни сделал, тебе все равно! Мальчику нужно внимание отца!"

Бабушка — самый терпеливый воспитатель в семье, увещевает любимого внука: "Нужно ладить с людьми, иначе тебя не возьмут ни в школу, ни на работу!". Коля смотрит на нее с непониманием.

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Причина истерики: родители не понимают особенности характера ребенка

В силу индивидуальных, генетических различий дети иногда трудно адаптируются к новым условиям и вместо радостной реакции на новизну проявляют негативизм: "Не хочу! Не буду!". Так ведут себя дети холерического темперамента, неуравновешенные экстраверты. Их огромный потенциал по освоению новых навыков, территорий, контактов с интересными для них людьми реализуется только после первой фазы отчуждения и негативизма.

Если не учитывать эту динамику, можно так и не узнать, как повезло вам с ребенком. Вместо этого у ребенка закрепится негативная реакция на новизну, сформируется "сторожок" на любое отклонение от стереотипа, а люди будут вызывать у него раздражение и агрессию.

Главный педагогический вопрос — об адекватной реакции родителей на такое поведение. Читать морали, делая упор на совесть и абстрактное мышление, детям младше 7 лет почти бесполезно. Моральное сознание только начинает формироваться к этому возрасту. Бабушка Коли занимается самоуспокоением.

Но и жесткое наказание не работает. Родители не столько ставят сына в угол, сколько заводят его и себя в тупик. Считая истерику (проявление латентного напряжения и агрессии) финальным пунктом в поведении ребенка, целью его действий, родители перекрывают путь для развития адаптивности. Когда Коля вырастет, он, как и его отец, будет нетерпеливо, без оглядки на окружающих, продавливать ситуацию под свои интересы, а не договариваться с коллегами, друзьями, членами семьи. Истерика Коли в данном случае — результат нетерпимости его родителей.

Что мы говорим Что они слышат "Если ты будешь позорить нас на людях, мы не будем тебя с собой брать!" "Ты нам не нужен. Другие люди гораздо важнее для нас, чем ты, родной сын!"



Дошкольник ведет себя как маленький

Наташе 6 лет. Ее истерики родители относят на счет задержки развития. Она давно уже умеет читать-писать, но в проблемных ситуациях прячется за маской маленькой девочки, может начать всхлипывать и кривить ротик, как будто ей 3 года. Особенно неприятно, когда она начинает "ломать язык", как маленькая, как будто даже "р" не выговаривает, закатывать глазки и изображать из себя куклу с хлопающими ресницами.

Но это еще полбеды. Наташа не останавливается на достигнутом. Когда родители начинают ее стыдить за кривляние, она бросается на диван или на пол и начинает деланно рыдать, обвиняя всех в том, что ее не любят.

Чтобы не видеть этих сцен, папа берет дочку за руку и отправляет в детскую "освежиться". Предполагается, что Наташа сама справится со своими эмоциями. Через час девочке разрешают выйти. Родителей не покидает ощущение какой-то неадекватности поведения у дочки. Они боятся, что в дальнейшем в школе Наташа начнет "закатывать истерики" учителям.

Причина истерики: ребенку не хватает любви

Если истерики повторяются, часто родители — от бессилия что-либо изменить — оставляют ребенка одного в комнате, захлопывая за собой дверь. Мол, справляйся сам, как хочешь!

Иногда истерика, кривляние — наиболее яркие симптомы психологического регресса. Но регресс — это не заболевание, а защитный механизм психики, как правило, связанный с непосильной для ребенка ситуацией. Работает этот механизм по типу "Лежачего не бьют!". Притворяясь маленькой, Наташа пытается вызвать любовь отца.

Ведь ее маленькую он не стеснялся прижимать к груди, подбрасывать до самого неба. Но теперь он строг. Когда Наташа подбегает к нему, чтобы забраться на колени, он ее отстраняет: "Телячьи нежности!". Некоторые родители, ознакомившись с азами психоанализа, боятся Эдипова комплекса или его женского варианта комплекса Электры — скрытых сексуальных отношений между членами семьи противоположного пола.

Психоанализ — теория, которая так и осталась недоказанной. Напротив, исследования показывают, что эмоциональная жизнь ребенка очень долго не определяется сексуальными мотивами. Война против педофилов тоже охладила пылких отцов. Но дети нуждаются в нежности и любви обоих родителей.

Чем строже родитель, тем сильнее желание ребенка что-то предпринять, чтобы снять напряженность, эмоциональные барьеры в отношениях. Поэтому дети иногда начинают заискивать, лепетать, "лезть в глаза". Они считают себя виновными в том, что отношение к ним так переменилось. И ведут себя так, будто хотят исправить положение. Закрывая Наташу в детской, родители только усиливают ее предчувствие вины, за которое приходится нести ежедневное наказание.

Что мы говорим Что они слышат "Как тебе не стыдно? Ты уже большая, а ведешь себя как глупая, маленькая девочка!" "Ты — глупая девочка, чем дальше, тем хуже! Невозможно любить такую..."

Капризы и истерики — нелюбимой бабушке

Кате 5 лет. Она ведет себя почти безукоризненно дома и в группе неполного дня, где с большим удовольствием занимается лепкой и танцами. Папа и мама Кати работают, но в семье есть няня Вита. А на выходные бабушка Лида с радостью берет внучку к себе.

Есть еще и бабушка Вера, но Катя не любит к ней ходить. Бабушку Веру это обижает. Она считает, что внучку подговаривают, настраивают против нее, из-за чего Катя устраивает ей сцены, требует позвонить родителям, чтобы те забрали ее домой. Родители Кати сердятся на бабушку Веру: неужели трудно справиться с маленькой девочкой и дать им отдохнуть несколько часов?

Бабушка Вера пробовала водить Катю на занятия, в зоопарк, в детский театр. По ее словам, девочка как белены объелась: упирается, капризничает, ноет, просит то покушать, то присесть, то полежать. Ни с того ни с сего жалуется на то, что болит животик. Когда родители приезжают забирать Катю домой, обе наперебой жалуются друг на друга, так что не поймешь, кто из них маленький.

Причина истерики: родители игнорируют чувства ребенка

Мы все оказываем воздействие друг на друга, кто успокаивающее, кто возбуждающее, но дети чувствительнее, уязвимее. У них еще не сформированы защитные механизмы, неразвита рефлексия.

Есть такое наблюдение: родитель самим фактом своего присутствия может усилить эмоции ребенка, и наоборот, его уход может снизить напряжение, истерика затихнет. Но если родитель воздействует ровно наоборот, то именно его возвращение вернет ребенку блаженное спокойствие. Определите методом наблюдения, как вы воздействуете на ребенка, супруга, других значимых людей, и пользуйтесь этой особенностью.

Замечено, что женщины "за сорок" воздействуют "транквилизирующе" на окружающих. Молодые возбуждают, возмущают, восхищают, то есть способствуют повышению эмоционального градуса. Вот почему дети льнут к бабушкам, которые укладывают их спать, и перевозбуждаются от радости, когда встречают с работы мам.

Однако способность успокаивать зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей или культуры людей. Обратите внимание, как разговаривают взрослые в окружении ребенка. Не находится ли он рядом с перевозбужденными людьми, чьи негативные эмоции транслирует? Может, периодические немотивированные истерики — всего лишь попытки избавиться от неприятных переживаний? Может, потому ребенок и раздражает папу или маму, что его эмоциональная реакция резонирует их собственному истерическому состоянию?

Что мы говорим Что они слышат "Ты должна любить обеих бабушек, они обе — родные!" "Они будут тебя обнимать и целовать, даже если тебе это неприятно!"

Из книги "Думай как ребенок, поступай как взрослый"