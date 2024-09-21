Восемь незаслуженно забытых «винтажных» практик воспитания

Конечно, не все и не всегда, но в целом такая традиция, когда взрослые и дети по вечерам собирались за одним столом, поддерживалась. Сейчас, когда дети загружены кружками, секциями, дополнительными занятиями, организовать совместный ужин труднее. Но, на самом деле, эта практика очень полезна — она учит детей распределению обязанностей (кто-то готовит, кто-то накрывает на стол, кто-то убирает со стола и моет посуду). Кроме того, семейный ужин помогает научить детей хорошим манерам и правилам общения (например, прежде чем вставить свою реплику, терпеливо ждать, пока другой человек не закончит свою речь). Ну и в целом, когда вся семья собирается за одним столом, это способствует улучшению отношений между родителями и детьми.