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Восемь незаслуженно забытых «винтажных» практик воспитания

Нужно признать, что в нашем детстве было много хорошего.
источник: Unsplash

В те времена, 30–40–50 лет тому назад, никто и слыхом не слыхивал о «родителях-вертолетах», летних лагерях с упором программирование, развивающих занятиях с младенчества — словом, о всей современной родительской повестке.

Родители были больше сосредоточены на собственной жизни, а дети росли как трава.
Гоняли на великах, бегали по крышам гаражей, играли на стройке, носились по двору и прибегали домой только с наступлением темноты или когда проголодаются.

В отличие от современных детей, чья жизнь очень структурирована и протекает под плотным родительским надзором, дети прошлого (которые, собственно, и стали современными родителями) активно изучали окружающую действительность, сталкивались с опасностями, самостоятельно принимали верные и неверные решения и имели дело с их последствиями. В общем, жили на всю катушку и приобретали бесценный опыт.

Речь не о том, чтобы вернуть в настоящее все, что происходило в ту золотую пору, когда родители еще не превратились в личных менеджеров своих детей — потому что тогда с предоставленными самим себе детьми случалось и много плохого. Но некоторые аспекты «винтажных» родительских практик вспомнить стоит.

1. Дети свободно играли во дворе

Сейчас не принято отпускать детей одних гулять — и вместо этого они часами просиживают перед экранами своих гаджетов. Но как расти без выпекания пирожков из грязи, строительства домика на дереве, игры в «вышибалу» и множества других игр, в которые можно играть только во дворе, в компании себе подобных? Чтобы нормально развиваться, детям жизненно необходимо учиться выстраивать отношения, делать выбор и принимать решения, фантазировать, бегать, лазать, то есть жить обычной детской жизнью. В те далекие времена у нас всего этого было в избытке.

2. Дети скучали, и никто не видел в этом трагедии

Если ребенку было скучно и он по этому поводу ныл, никому не приходило в голову срочно придумывать, как бы его развлечь. Дети учились развлекать себя сами, потому что родители были заняты — да и вообще не видели в детской скуке никакой проблемы.

Вообще-то, состояние скуки очень важно, полезно и продуктивно.

Именно в этом состоянии зарождается творческое начало, просыпается фантазия и воображение, начинается осознание самого себя и собственных возможностей и пробуждается интерес к изучению окружающего мира.

3. Вся семья вместе ужинала

Конечно, не все и не всегда, но в целом такая традиция, когда взрослые и дети по вечерам собирались за одним столом, поддерживалась. Сейчас, когда дети загружены кружками, секциями, дополнительными занятиями, организовать совместный ужин труднее. Но, на самом деле, эта практика очень полезна — она учит детей распределению обязанностей (кто-то готовит, кто-то накрывает на стол, кто-то убирает со стола и моет посуду). Кроме того, семейный ужин помогает научить детей хорошим манерам и правилам общения (например, прежде чем вставить свою реплику, терпеливо ждать, пока другой человек не закончит свою речь). Ну и в целом, когда вся семья собирается за одним столом, это способствует улучшению отношений между родителями и детьми.

4. Дети сталкивались с неудачами и проигрышами

В те времена родителям не приходило в голову, что они должны вникать в каждый аспект ежедневной жизни ребенка, помогать ему с домашними заданиями, делать за него какие-то школьные проекты, общаться в родительских чатах (которых тогда и не существовало), звонить или писать электронные письма учителям, нанимать репетиторов и так далее. Дети самостоятельно получали свои двойки, испытывали разнообразные отрицательные эмоции, преодолевали трудности — и учились выплывать, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства, что в дальнейшем им очень помогало в жизни.

5. Родители жили своей жизнью

Мамы и папы вовсе не чувствовали себя обязанными посвящать все свое свободное время детям. Они ходили в гости и принимали гостей у себя, отправлялись в кино, на концерт или на свидание, уезжали в отпуск — и не мучились чувством вины из-за того, что дети остались дома. Просто это было нормально, так делали все. Считалось, что дети — это дети и у них своя, детская жизнь, которая не должна мешать жизни взрослых.

6. День у детей не был расписан по минутам, как у какого-нибудь главы корпорации

У современного ребенка, которым плотно «занимаются» родители, желающие ему только хорошего, не менее плотное дневное расписание: обычная школа, музыкальная школа, спорт, еще какие-нибудь занятия, домашка — и так с раннего утра до позднего вечера. Бедному ребенку и вздохнуть некогда, настолько напряженный у него график. В результате — хронический стресс, потеря интереса ко всем этим занятиям, призванным обеспечить ему гармоничное развитие и будущую успешную карьеру, скандалы с родителями.

При этом сами родители в детстве наверняка жили гораздо более свободно и расслабленно, у них оставалось время на приятное ничегонеделание и пресловутое плевание в потолок. А это, как мы знаем — плодотворное и полезное времяпровождение.

7. Дети относились ко взрослым с уважением

Если мама или папа разговаривали с другим взрослым человеком, было как-то не принято, чтобы ребенок перебивал и высказывал какие-то свои мнения или желания. Речь не о том, что «детей должно быть видно, но не слышно», а о том, что ребенок должен научиться управлять своими эмоциями и поведением и вести себя, в зависимости от ситуации, соответственно. А его нужды и запросы не должны удовлетворяться немедленно. Например, хороший навык — молча подождать, пока другие люди разговаривают.

8. В отсутствие гаджетов детям и взрослым приходилось много общаться

Конечно, с появлением смартфонов и планшетов, всем стало легче — чуть отношения в семье напряглись, и вот все уже уткнулись в экраны и разошлись по разным углам. От скуки, раздражения, недовольства друг другом — словом, от всего негатива, который неизбежно копится в семье — мы убегаем в свои электронные устройства.

Раньше это было невозможно и родственникам приходилось как-то пытаться говорить друг с другом, выплескивать свои негативные эмоции, учиться слушать, с помощью шуток снимать напряжение, искать пути, чтобы достучаться друг до друга. Все это полезные навыки, без которых в жизни не обойтись.

По материалам сайта lifehacker.com

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