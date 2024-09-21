Восемь незаслуженно забытых «винтажных» практик воспитания

В те времена, 30–40–50 лет тому назад, никто и слыхом не слыхивал о «родителях-вертолетах», летних лагерях с упором программирование, развивающих занятиях с младенчества — словом, о всей современной родительской повестке.
Родители были больше сосредоточены на собственной жизни, а дети росли как трава.
В отличие от современных детей, чья жизнь очень структурирована и протекает под плотным родительским надзором, дети прошлого (которые, собственно, и стали современными родителями) активно изучали окружающую действительность, сталкивались с опасностями, самостоятельно принимали верные и неверные решения и имели дело с их последствиями. В общем, жили на всю катушку и приобретали бесценный опыт.
Речь не о том, чтобы вернуть в настоящее все, что происходило в ту золотую пору, когда родители еще не превратились в личных менеджеров своих детей — потому что тогда с предоставленными самим себе детьми случалось и много плохого. Но некоторые аспекты «винтажных» родительских практик вспомнить стоит.
1. Дети свободно играли во дворе
2. Дети скучали, и никто не видел в этом трагедии
Если ребенку было скучно и он по этому поводу ныл, никому не приходило в голову срочно придумывать, как бы его развлечь. Дети учились развлекать себя сами, потому что родители были заняты — да и вообще не видели в детской скуке никакой проблемы.
Вообще-то, состояние скуки очень важно, полезно и продуктивно.
Именно в этом состоянии зарождается творческое начало, просыпается фантазия и воображение, начинается осознание самого себя и собственных возможностей и пробуждается интерес к изучению окружающего мира.
3. Вся семья вместе ужинала
Конечно, не все и не всегда, но в целом такая традиция, когда взрослые и дети по вечерам собирались за одним столом, поддерживалась. Сейчас, когда дети загружены кружками, секциями, дополнительными занятиями, организовать совместный ужин труднее. Но, на самом деле, эта практика очень полезна — она учит детей распределению обязанностей (кто-то готовит, кто-то накрывает на стол, кто-то убирает со стола и моет посуду). Кроме того, семейный ужин помогает научить детей хорошим манерам и правилам общения (например, прежде чем вставить свою реплику, терпеливо ждать, пока другой человек не закончит свою речь). Ну и в целом, когда вся семья собирается за одним столом, это способствует улучшению отношений между родителями и детьми.
4. Дети сталкивались с неудачами и проигрышами
В те времена родителям не приходило в голову, что они должны вникать в каждый аспект ежедневной жизни ребенка, помогать ему с домашними заданиями, делать за него какие-то школьные проекты, общаться в родительских чатах (которых тогда и не существовало), звонить или писать электронные письма учителям, нанимать репетиторов и так далее. Дети самостоятельно получали свои двойки, испытывали разнообразные отрицательные эмоции, преодолевали трудности — и учились выплывать, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства, что в дальнейшем им очень помогало в жизни.
5. Родители жили своей жизнью
Мамы и папы вовсе не чувствовали себя обязанными посвящать все свое свободное время детям. Они ходили в гости и принимали гостей у себя, отправлялись в кино, на концерт или на свидание, уезжали в отпуск — и не мучились чувством вины из-за того, что дети остались дома. Просто это было нормально, так делали все. Считалось, что дети — это дети и у них своя, детская жизнь, которая не должна мешать жизни взрослых.
6. День у детей не был расписан по минутам, как у какого-нибудь главы корпорации
У современного ребенка, которым плотно «занимаются» родители, желающие ему только хорошего, не менее плотное дневное расписание: обычная школа, музыкальная школа, спорт, еще какие-нибудь занятия, домашка — и так с раннего утра до позднего вечера. Бедному ребенку и вздохнуть некогда, настолько напряженный у него график. В результате — хронический стресс, потеря интереса ко всем этим занятиям, призванным обеспечить ему гармоничное развитие и будущую успешную карьеру, скандалы с родителями.
7. Дети относились ко взрослым с уважением
Если мама или папа разговаривали с другим взрослым человеком, было как-то не принято, чтобы ребенок перебивал и высказывал какие-то свои мнения или желания. Речь не о том, что «детей должно быть видно, но не слышно», а о том, что ребенок должен научиться управлять своими эмоциями и поведением и вести себя, в зависимости от ситуации, соответственно. А его нужды и запросы не должны удовлетворяться немедленно. Например, хороший навык — молча подождать, пока другие люди разговаривают.
8. В отсутствие гаджетов детям и взрослым приходилось много общаться
Конечно, с появлением смартфонов и планшетов, всем стало легче — чуть отношения в семье напряглись, и вот все уже уткнулись в экраны и разошлись по разным углам. От скуки, раздражения, недовольства друг другом — словом, от всего негатива, который неизбежно копится в семье — мы убегаем в свои электронные устройства.
По материалам сайта lifehacker.com
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