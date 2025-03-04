Как защитить детей в сезон простуд: памятка для осознанных родителей

Физическая активность тоже нужна. Записывать ребенка в серьезную спортивную секцию не обязательно, но следить за тем, чтобы он каждый день бывал на улице, нужно. Наукой доказано, что прогулки и игры на улице даже зимой (особенно зимой) полезны для иммунитета.