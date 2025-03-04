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Как защитить детей в сезон простуд: памятка для осознанных родителей

Несмотря на то, что детская простуда – явление распространенное и вполне обычное, особенно в осенне-зимний период, болезнь у ребенка все равно нередко становится для родителей поводом для волнений и расстройств. Собрали полезные советы, которые помогут укрепить детский иммунитет, а также перенести саму простуду с минимальным дискомфортом.

Нормально ли, что ребенок простужается?

И взрослые, и дети постоянно сталкиваются с возбудителями респираторных заболеваний. Простужаться – это нормально. Иммунная система детей менее совершенна, чем у взрослых. Малышей встреча с возбудителем болезни чаще выводит из строя, а не ограничивается просто насморком и кашлем.

В среднем малыш в возрасте до 2 лет может простужаться до 10 раз за год, дети постарше – дошкольники и ученики начальных классов – 5-6 раз. 

Девочка больна
Источник: Freepik

Совсем без болезней не обойтись – благодаря простудным заболеваниям иммунитет укрепляется. Дети, которые болели в детстве, оказываются более защищены от простуд в подростковом возрасте. 

3 совета для укрепления детского иммунитета

Важно не изолировать ребенка от общества, поскольку контакт с возбудителями болезней неизбежен, а предпринимать меры для укрепления иммунитета. Это позволит переносить простуду в легкой форме, обходясь без осложнений.

1. Сбалансированный рацион

Необязательно обогащать детский рацион суперфудами, экзотическими фруктами и дорогостоящими добавками. Обойтись можно самыми обычными продуктами, только нужно следить за тем, чтобы в рационе было достаточно белков, жиров, углеводов, а также витаминов и микроэлементов. 

Особенно полезны для иммунитета омега-3 жирные кислоты, которые есть в рыбе, авокадо, оливковом масле, а также пребиотики, компоненты растительной пищи, нужные для роста кишечной микрофлоры. 

Авокадо
Источник: Freepik

От состояния кишечной микрофлоры зависит не только пищеварение, но и иммунитет, а потому важно поддерживать его в норме, употребляя богатые клетчаткой фрукты, овощи, ягоды. 

Обратите внимание на полезный для иммунитета витамин С. Его дефицит может сказываться на организме, делая последний более уязвимым к простудным заболеваниям. Этим витамином богаты не только цитрусовые, но и шиповник, а также сладкий перец.  

2. Режим дня

Следите за тем, чтобы ребенок хорошо спал – недостаток сна может привести к падению иммунитета. Ложиться и вставать лучше примерно в одно и то же время. Этому правилу, впрочем, стоит следовать и взрослым.

Физическая активность тоже нужна. Записывать ребенка в серьезную спортивную секцию не обязательно, но следить за тем, чтобы он каждый день бывал на улице, нужно. Наукой доказано, что прогулки и игры на улице даже зимой (особенно зимой) полезны для иммунитета. 

Мальчик бежит
Источник: Freepik

3. Своевременно сделанные прививки 

Прививку от простуды пока не разработали, но в арсенале врачей есть препараты, которые защитят от вируса гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекции. Эти заболевания распространены и опасны своими осложнениями, которые наиболее часто развиваются у маленьких детей.

Что делать, если ребенок заболел

Средств, на 100% защищающих от простудных болезней, не существует. Важно не растеряться и не запаниковать, а быстро отреагировать на первые симптомы.

Самолечение, и в особенности антибиотиками, строго запрещено: за терапией нужно обратиться к врачу, который назначит симптоматические средства, подходящие детям.

При дискомфорте в горле можно пользоваться аптечными леденцами на палочке . В их составе есть натуральные ингредиенты: мед смягчает горло, а чабрец борется с воспалением. Кроме того, леденцы содержат полезный для иммунитета витамин С.

Леденцы компактны и удобны: их легко взять с собой в школу или на прогулку, и они не растают в кармане.

Купить их можно не только в аптеках, но и на маркетплейс, это хорошая и полезная альтернатива обычным сладостям, чтобы порадовать детей дома.  
При простуде полезно обильное теплое питье – подойдет морс, чай или бульон, которые восстановят силы и помогут справиться с возможной потерей жидкости. 

Специально укладывать ребенка в постель, заставляя его «лежать, чтобы скорее выздороветь», не нужно. Это никак не ускоряет процесс выздоровления, а потому, если у малыша есть силы, чтобы двигаться, не надо запрещать ему это делать. 

Для снижения риска простуды у домочадцев не забывайте регулярно проветривать жилье. Свежий воздух укрепляет иммунитет, улучшает сон и снижает риск респираторных заболеваний. Открывайте окна несколько раз на 5-10 минут, во всех комнатах по очереди, или используйте режим микропроветривания.

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