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С какого возраста можно давать сливу ребенку?

К числу возможных недостатков сливы медики относят: аллергию, обострение болезней желудочно-кишечного тракта, слабительный эффект (диарея), расстройство желудка и вздутие живота. Поэтому дети должны употреблять плоды сливы с осторожностью.

В каком возрасте ребенку можно давать целую сливу?

По словам к. м. н., диетолога и врача-эндокринолога высшей категории Елены Сюракшиной, целиком сливы можно давать детям с двухлетнего возраста. При этом необходимо обязательно вынуть из фрукта косточку, чтобы ребенок не подавился, а саму сливу нарезать крупными кусочками.

В более раннем возрасте тоже допустимо употребление сливы, но только в более удобном виде для переваривания детским желудком. Так, например после консультации с педиатром и при отсутствии у ребенка аллергической реакции, можно дать на пробу не более одной чайной ложки сливового сока малышу в возрасте от шести месяцев. Если никакой негативной реакции не последует, то постепенно дозу разрешается увеличить до 50 мл (это примерно 10 чайных ложек), а после года — до 100 мл (20 чайных ложек).

Следующий шаг — это пюре. Его эксперт рекомендует давать ребенку только после девяти месяцев в качестве фруктового прикорма вместе с яблоками и грушами. Причем лучше использовать для приготовления пюре светлые сорта слив.

 

В чем польза сливы для детей?

Елена Сюракшина отметила, что как свежие, так и сушеные сливы невероятно богаты витаминами А и С, кальцием, калием, фосфором, железом, а также содержат в себе антиоксиданты, органические кислоты, пектин и дубильные вещества.

«Слива богата ценными веществами, необходимыми организму для поддержания здоровья и жизненной энергии», — рассказала врач в интервью «Роскачеству».

По мнению педиатров, если есть сливу умеренно и дозированно, то она поможет ребенку укрепить иммунитет, сердечно-сосудистую систему, укрепить печень, вывести токсины из организма, наладить пищеварение, особенно если ребенок мается от непроходимости кишечника.

Источники:

https://rskrf.ru 

https://dgp48.mos.ru 

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